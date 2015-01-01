Effiziente Druckprozesse werden für Unternehmen zum Kostenfaktor

Steigende Prozesskosten und volatile Materialpreise machen Drucksachen zum Kostenfaktor. Onlinedruckereien helfen, Printprodukte planbarer und effizienter zu beschaffen.

In vielen Unternehmen werden Drucksachen noch immer als nachgelagerter Marketingposten betrachtet. Tatsächlich beeinflussen Flyer, Broschüren, Geschäftsausstattung, Mailings oder Präsentationsunterlagen jedoch nicht nur die Außenwirkung, sondern auch interne Abläufe und Kostenstrukturen. Vor dem Hintergrund gestiegener Energie-, Material- und Beschaffungskosten gewinnt deshalb die Frage an Bedeutung, wie Druckprozesse effizient organisiert werden können. Digitalisierung verändert dabei nicht nur Kommunikationskanäle, sondern auch die Art, wie Printprodukte geplant, kalkuliert, bestellt und produziert werden.

Die Druck- und Medienwirtschaft steht seit Jahren unter wirtschaftlichem Druck. Laut Bundesverband Druck und Medien lagen wichtige Vorprodukte und Betriebsmittel 2024 weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2021. Für Unternehmen bedeutet das: Nicht allein der Stückpreis eines Druckprodukts ist entscheidend, sondern der gesamte Prozess von der Anfrage über die Datenprüfung bis zur Lieferung. Unklare Abstimmungen, manuelle Korrekturschleifen oder nicht standardisierte Bestellungen können zusätzliche Kosten verursachen, die in klassischen Preisvergleichen häufig nicht sichtbar werden.

Onlinedruckereien setzen genau an diesen Prozesskosten an. Über digitale Bestellstrecken lassen sich Druckprodukte wie Broschüren, Flyer, Visitenkarten oder Geschäftsdrucksachen häufig direkt konfigurieren. Formate, Papierarten, Auflagen, Veredelungen, Produktionszeiten und Versandoptionen werden transparent dargestellt. Dadurch können Marketingabteilungen, Einkauf und Geschäftsführung schneller vergleichen, Budgets planen und wiederkehrende Druckaufträge standardisieren. Besonders bei regelmäßig benötigten Materialien – etwa Vertriebsunterlagen, Messeflyern oder Schulungsdokumenten – kann diese Standardisierung die interne Abstimmung deutlich vereinfachen.

Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von Web-to-Print-Lösungen. Marktanalysen gehen davon aus, dass der globale Markt für Web-to-Print-Software bis 2030 weiter wächst. Diese Entwicklung zeigt, dass Unternehmen zunehmend digitale Beschaffungswege für individualisierte Printprodukte nutzen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen profitieren davon, weil sie auch ohne eigene Druckinfrastruktur professionelle Drucksachen bestellen und bei Bedarf kurzfristig nachproduzieren können. Gleichzeitig lassen sich kleinere Auflagen, Varianten und zielgruppenspezifische Materialien einfacher umsetzen als in klassischen, rein manuellen Bestellprozessen.

„Effiziente Druckprozesse entstehen nicht erst an der Maschine, sondern bereits bei der Planung und Bestellung“, erklärt Christoph Deutsch, Geschäftsführer der printworld.com GmbH. „Wenn Unternehmen ihre Drucksachen online konfigurieren, Druckdaten strukturiert hochladen und Produktionszeiten frühzeitig einplanen, werden Kosten transparenter und Abläufe besser steuerbar.“

Hintergrundinformationen zur Online-Bestellung und Herstellung von Broschüren und Prospekten stellt printworld.com auf einer thematisch passenden Informationsseite bereit:

https://www.printworld.com/de/broschueren-und-prospekte

Für Unternehmen lohnt es sich daher, Druckprozesse nicht isoliert als Einkauf einzelner Printprodukte zu betrachten. Entscheidend ist vielmehr die Verbindung aus klarer Planung, standardisierten Abläufen, transparenter Kalkulation und verlässlicher Produktion. Onlinedruckereien können dabei eine wichtige Rolle spielen, weil sie digitale Bestellprozesse mit klassischer Druckproduktion verbinden. So wird Print nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch als steuerbarer Kostenfaktor im Unternehmensalltag relevant.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Printworld.com GmbH

Herr Sebastian Wündrich

Messering 5

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: 0800 8332400

web ..: https://www.printworld.com

email : sebastian.wuendrich@printworld.com

Die printworld.com GmbH ist eine mittelständische Onlinedruckerei mit Sitz in Deutschland und beliefert Kunden im In- und europäischen Ausland. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung qualitativ hochwertige Printprodukte spezialisiert und vertreibt diese über ein eigenes Onlineportal https://www.printworld.com

Pressekontakt:

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