  • Printprodukte als Vertrauensfaktor in der Kundenkommunikation

    Digitale Kanäle prägen die Kommunikation, doch Print bleibt wichtig: Es steht für Glaubwürdigkeit, Wertigkeit und nachhaltige Kundenbeziehungen als bewusster Gegenpol zur digitalen Informationsflut.

    BildWarum gedruckte Medien Glaubwürdigkeit und Markenvertrauen stärken

    Die fortschreitende Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren, grundlegend verändert. Informationen sind jederzeit verfügbar und werden überwiegend über digitale Kanäle verbreitet. Gleichzeitig wächst jedoch die Skepsis gegenüber rein digitalen Kommunikationsformen. Informationsüberlastung, sinkende Aufmerksamkeitsspannen und eine zunehmende Austauschbarkeit digitaler Inhalte führen dazu, dass Vertrauen schwerer aufzubauen ist. In diesem Umfeld gewinnen klassische Printprodukte wieder an Bedeutung. Gedruckte Medien werden häufig als glaubwürdiger, beständiger und hochwertiger wahrgenommen und können dort Vertrauen schaffen, wo digitale Inhalte oft nur flüchtig konsumiert werden.

    Zahlreiche Studien aus den Bereichen Medienforschung und Neurowissenschaften zeigen, dass gedruckte Inhalte eine höhere Erinnerungs- und Vertrauenswirkung erzielen als digitale Formate. Printmedien werden bewusster wahrgenommen, da sie mehrere Sinne ansprechen und eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Inhalt fördern. Zudem gelten gedruckte Informationen für viele Empfänger als transparenter und weniger manipulierbar, was ihre Glaubwürdigkeit erhöht.

    In der Unternehmenspraxis werden Printprodukte daher gezielt eingesetzt, wenn Vertrauen eine zentrale Rolle spielt. Broschüren, Flyer, Produktkataloge oder Geschäftsausstattungen dienen nicht nur der Informationsvermittlung, sondern auch der Positionierung von Marken. Besonders im B2B-Umfeld, bei erklärungsbedürftigen Leistungen oder in der persönlichen Kundenansprache schaffen gedruckte Drucksachen eine Verbindlichkeit, die digitale Kommunikationsmittel allein oft nicht erreichen.

    Darüber hinaus zeigt sich, dass Printprodukte vor allem im Zusammenspiel mit digitalen Kanälen ihre volle Wirkung entfalten. Gedruckte Medien verweisen zunehmend auf Online-Inhalte, ergänzen digitale Kampagnen oder vertiefen Informationen aus E-Mails und Websites. Print wird damit nicht als Alternative, sondern als strategische Ergänzung digitaler Kommunikation verstanden.

    ———-

    „Gedruckte Printprodukte vermitteln Beständigkeit und Seriosität – Eigenschaften, die in der heutigen, schnelllebigen Kommunikation zunehmend an Bedeutung gewinnen“, erklärt Peter Wolf, CMO der printworld.com GmbH. „Unternehmen setzen Print gezielt ein, um Vertrauen aufzubauen und ihre Botschaften nachhaltiger zu verankern.“

    ———-

    Fazit

    Für Unternehmen lohnt es sich, Printprodukte nicht als überholtes Kommunikationsmittel zu betrachten, sondern als festen Bestandteil einer ganzheitlichen Strategie. Gerade in vertrauenssensiblen Bereichen können gedruckte Medien einen wichtigen Beitrag zur Kundenbindung leisten. Die Kombination aus digitalen und gedruckten Kanälen ermöglicht eine ausgewogene Kommunikation mit nachhaltiger Wirkung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Printworld.com GmbH
    Herr Sebastian Wündrich
    Messering 5
    01067 Dresden
    Deutschland

    fon ..: 0800 8332400
    web ..: https://www.printworld.com
    email : info@printworld.com

    Die printworld.com GmbH ist eine mittelständische Onlinedruckerei mit Sitz in Deutschland und beliefert Kunden im In- und europäischen Ausland. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung qualitativ hochwertige Printprodukte spezialisiert und vertreibt diese über ein eigenes Onlineportal https://www.printworld.com

    Pressekontakt:

    Printworld.com GmbH
    Herr Sebastian Wündrich
    Messering 5
    01067 Dresden

    fon ..: 0800 8332400
    email : sebastian.wuendrich@printworld.com


