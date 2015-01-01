Print und Digital im Marketing: Studien zeigen überraschende Synergieeffekte

Print ist kein Relikt: Im Verbund mit digitalen Medien steigert es laut Studien Aufmerksamkeit, Markenwahrnehmung und Conversions messbar.

Print zwischen Digitalisierung und Informationsflut

Die fortschreitende Digitalisierung hat die Art und Weise verändert, wie Informationen konsumiert werden. Inhalte sind jederzeit verfügbar, während der Wettbewerb um Aufmerksamkeit stetig zunimmt. Gleichzeitig wächst die digitale Reizüberflutung: Online-Werbung wird häufig ausgeblendet, Inhalte nur oberflächlich wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund gewinnen klassische Kommunikationsmittel wieder an Bedeutung. Gedruckte Medien bieten eine haptische, entschleunigte Nutzererfahrung und heben sich bewusst von digitalen Inhalten ab. Studien zeigen, dass Printprodukte eine höhere Erinnerungswirkung erzielen – insbesondere im Zusammenspiel mit digitalen Maßnahmen.

Warum Print wieder stärker wahrgenommen wird

Aktuelle Untersuchungen aus der Marketing- und Medienforschung belegen, dass gedruckte Inhalte als glaubwürdiger und hochwertiger wahrgenommen werden als viele digitale Formate. Printprodukte werden seltener als Werbung eingestuft und intensiver gelesen. In Kombination mit digitalen Elementen wie QR-Codes, personalisierten URLs oder ergänzenden Online-Kampagnen lassen sich Reichweite und Interaktion gezielt steigern.

Crossmediale Strategien im Unternehmensalltag

In der Unternehmenspraxis werden Printmedien zunehmend als Einstiegspunkt in die digitale Kommunikation genutzt. Broschüren, Flyer oder Mailings verweisen auf weiterführende Online-Angebote, Landingpages oder digitale Services. Print fungiert dabei als vertrauensbildendes Medium, während digitale Kanäle zur Vertiefung, Interaktion und Messbarkeit beitragen.

Vernetzte Kommunikation statt Kanaldenken

Die klare Trennung zwischen Online- und Offline-Kommunikation verliert zunehmend an Bedeutung. Moderne Drucktechnologien ermöglichen personalisierte und variable Printprodukte, die sich gezielt in digitale Marketingprozesse integrieren lassen. Dadurch wird Print nicht nur relevanter, sondern auch messbarer.

—————————-

Expertenstimme

„Die größte Wirkung entfalten Printmedien dann, wenn sie strategisch mit digitalen Kanälen kombiniert werden“, erklärt Peter Wolf, CMO bei Printworld.com „Unternehmen profitieren von einer höheren Aufmerksamkeit und einer nachhaltigeren Markenwahrnehmung.“

—————————-

Informationen zu Akzidenzdrucksachen und deren Einsatzmöglichkeiten im Marketing stellt printworld.com GmbH auf ihrer Website https://www.printworld.com bereit.

Fazit

Printprodukte und digitale Kanäle sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich wirkungsvoll. Unternehmen, die beide Medien gezielt miteinander verbinden, schaffen konsistente Kommunikationsstrategien und steigern die Effektivität ihrer Marketingmaßnahmen.

