Die Cloud-Telefonanlage VoIPstudio gibt den Relaunch bekannt

VoIPstudio bietet preisgekrönte Enterprise-VoIP-Telefonie an und hat nun seinen Webauftritt erneuert. Der Web-Relaunch bietet zahlreiche hilfreiche Informationen zu VoIP und eine erhöhte Nutzbarkeit.

Der preisgekrönte VoIP-Anbieter VoIPstudio hat seinen Webauftritt erneuert, um ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten und weiter auf Erfolgskurs zu bleiben. Der Relaunch verbessert die Nutzbarkeit und ist simpel, auf dem neuesten Stand, und voller hilfreicher Informationen zu den Themen VoIP-Telefonie für Unternehmen, die Cloud-Telefonanlage und VoIPstudio.

Zeit für ein Update

VoIPstudio ist bereits seit einiger Zeit im deutschen Markt aktiv und hilft kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ihre Geschäftstelefonie durch eine moderne VoIP-Telefonanlage zu digitalisieren. Passend zum Erfolgsrezept wird aber immer daran gearbeitet, den Service für Kunden weiter zu verbessern. In diesem Sinne fand der Relaunch der Webseite statt, der alle wichtigen Informationen und Funktionen noch nutzerfreundlicher präsentiert.

Was der Relaunch bietet

Die Webseite von VoIPstudio wurde von Grund auf erneuert. Neben einem neuen Design ist auch der Aufbau nutzerfreundlicher geworden. Ob man auf der Suche nach Informationen zu VoIP und Online-Telefonanlagen für Unternehmen im Allgemeinen ist, ob man sich über die zahlreichen Business-Funktionen von VoIPstudio, z.B. Anrufaufzeichnungen, Konferenzanrufe, oder virtuelle Rufnummern informieren möchte, oder die preisgünstigen Tarife für weltweite Online-Telefonie sucht: All dies und mehr ist auf der Website und im regelmäßig veröffentlichten VoIPstudio-Blog verfügbar.

Auch die Sektion Fallstudien zur VoIP-Telefonie und Whitepaper zur Cloud-Telefonanlage wurde erweitert. Geschäftsführer, die auf der Suche nach Informationen zu VoIP für ihr KMU sind, finden nun die Informationen übersichtlich nach Branche und Thema aufbereitet. Egal ob es sich um VoIP für Anwälte, Arztpraxen, Unternehmensberatungen oder Softwareunternehmen handelt, oder ob es sich um Lösungsfragen wie ein Call-Center, Anrufaufzeichnungen oder die CRM-Integration dreht. Das gewünschte Thema ist sehr wahrscheinlich durch diesen überarbeiteten Bereich der Webseite abgedeckt.

Der VoIPstudio-Online-Telefonie Service bleibt dabei unverändert attraktiv im Preis, einfach in der Einrichtung und vielseitig in der Funktionalität. Die verschiedenen Funktionalitäten und Tarifpakete für die Online-Telefonanlage lassen sich im neuen Webauftritt an gewohnter Stelle auf voipstudio.de finden.

Über VoIPstudio – die VoIP-Telefonanlage für KMUs

Mit Tausenden von weltweit installierten Systemen ist VoIPstudio die erste Wahl für Unternehmen, wenn es um die Auswahl einer VoIP-Lösung geht. Mit VoIPstudio erhalten Sie eine All-in-One Business-VoIP-Lösung, ohne Verträge und ohne versteckte Kosten, verfügbar zu Preisen auf Verbraucherniveau. Alle unsere Kunden erhalten vom ersten Tag an alle unsere Funktionen, einschließlich virtueller Telefonzentrale, virtueller Nummern, Konferenzgespräche, Call-Center, Anrufaufzeichnung und vieles mehr.

VoIPstudio beinhaltet auch fortgeschrittene Kommunikationstools wie Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe oder Integration mit vielen CRM- und anderen Business-Tools.

VoIPstudio ist ein globales Unternehmen, das täglich mehr als 15 Millionen Gesprächsminuten in mehr als 75 Ländern der Welt abwickelt.

