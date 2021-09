Die Coronasoldaten aus dem Virusland – Ein illustriertes Kinderbuch

Nicole Colling-Jorissen will jungen und älteren Lesern in „Die Coronasoldaten aus dem Virusland“ klar machen, was eigentlich gerade in der Welt geschieht.

In der heutigen Zeit leben viele Menschen mit einer großen Unsicherheit, denn niemand weiß mehr so genau was wahr ist und was nicht. Einige Menschen leben so sehr in Angst, dass sie ihr Verhalten dementsprechend irrational anpassen. Mit den Coronasoldaten aus dem Virusland versucht die Autorin Alt und Jung in einer Bio-Light-Version ganz einfach zu verdeutlichen, dass das, was jetzt gerade mit den Menschen und um sie herum geschieht, zum alltäglichen Leben gehört, gehört hat und immer gehören wird. Es ist die Natur, so wie sie es immer war: Die Viren verfolgen ein einfaches Ziel, die Vermehrung, egal wie viel, egal wie lang, egal wo. Hauptsache ist es, sich vermehren zu können. Doch es herrschte auf einmal große Aufruhr im Virusland. Ein neues Virus war geboren: und es war stärker und mächtiger als andere Viren. So zog es aus, um der Heimat aller Viren alle Ehre zu machen.

Das illustrierte Buch „Die Coronasoldaten aus dem Virusland.“ von Nicole Colling-Jorissen eignet sich ideal für Kinder, ist aber auch eine interessante Lektüre für ältere Leser, die durch die ganze Situation mit Corona verunsichert sind. Die im Jahr 1966 geborene Autorin wuchs in Meerbusch-Büderich auf. Sie studierte Biologie und Medizin bis zur Geburt ihres 1. Kindes im Jahr 1992. Mittlerweile haben ihr Mann und sie 10 Kinder und betreiben einen Dressurausbildungsstall in Belgien. „Die Coronasoldaten aus dem Virusland“ ist das zweite Buch nach dem „Schnullermann“. Dieses hat sie zusammen mit ihrem Vater, der damals für die Illustrationen zuständig war, geschrieben.

„Die Coronasoldaten aus dem Virusland.“ von Nicole Colling-Jorissen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34746-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

