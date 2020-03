Die Eierjagd – das große Ostergewinnspiel auf kasuwa

Bis zum 5.4.2020 läuft auf kasuwa das große Ostergewinnspiel „Eierjagd“. Besucher können auf dem DIY-Marktplatz Eier suchen, in denen weit über 100, von den Shops gestiftete Gewinne versteckt sind.

Vom 13.3.2020 bis 5.4.2020 läuft auf kasuwa das große Ostergewinnspiel „Eierjagd„. Weit über 100 mit Liebe selbstgemachte Gewinne aus dem großen Produktsortiment von kasuwa warten auf die glückliche Gewinnerin bzw. den glücklichen Gewinner. Verlost werden unter anderem Schmuck, Kleidung, Accessoires, Einrichtungsgegenstände und Spielzeug sowie Material wie Wolle oder Stoff.

Bei der „Eierjagd“ kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Auf den Produkt-, Kategorie- und Shopseiten von kasuwa sind an verschiedenen Stellen Ostereier versteckt, die von den Besuchern gefunden werden müssen. In jedem Osterei befindet sich ein Gewinn, an dessen Verlosung Besucher teilnehmen können. Die Gewinne werden eine Woche vor Ostern verlost, so dass sie noch rechtzeitig vor dem Osterfest von den Gewinnerinnen und Gewinnern in Empfang genommen werden können.

Mit dem großen Ostergewinnspiel „Eierjagd“ setzt kasuwa einmal mehr auf den Faktor Gamification. Spielerisch werden neue Besucher für die Plattform gewonnen, spielerisch werden sie auf verschiedene Seiten geführt. Alle Gewinne wurden von den Shopbetreiberinnen und -betreibern gestiftet. Die großzügige Unterstützung der Verkäuferinnen und Verkäufer zeigt, wie sehr sich diese bereits nach weniger als einem Jahr mit kasuwa identifizieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kasuwa GmbH

Herr Uwe Günzel

Wieselweg 46

76228 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 98615540

web ..: http://www.kasuwa.de

email : info@kasuwa.de

Kasuwa wurde von den Brüdern Sven und Uwe Günzel im Februar 2019 gegründet. Beide kommen aus der IT-Branche und haben zusammen weit über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Internetplattformen – geballtes Knowhow, um eine Plattform sicher, stabil und skalierbar aufzubauen. Am 6. Mai 2019 ging kasuwa nach nur 6 Monaten Entwicklungszeit online und wurde binnen weniger Monate die größte deutsche Do-It-Yourself-Plattform.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

kasuwa GmbH

Herr Uwe Günzel

Wieselweg 46

76228 Karlsruhe

fon ..: 0721 98615540

web ..: http://www.kasuwa.de

email : presse@kasuwa.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Raus aus dem Schattendasein: „DIN EN 17037 zur Tageslichtversorgung konsequenter umsetzen“