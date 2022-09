Die Elektromobilität hat Fahrt aufgenommen

Weltweit wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bezogen auf die Gesamtzahl der Neuzulassungen immer größer.

Dass die Elektromobilität auf dem Siegeszug ist, ist nichts Neues mehr und das, obwohl Subventionen in einigen Ländern bereits verringert wurden. Diese Entwicklung geht mit einem wachsenden Bedarf an den für die Akkus benötigten Rohstoffen einher. Besonders das notwendige Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien ist ein knappes Gut. Viele Länder vergrößern bereits ihre Produktionskapazitäten für die Batterien. Wenn es um die Rohstoffe, speziell Lithium geht, sind die Bergbauunternehmen gefragt, die die Rohstoffe aus dem Boden holen. Dazu gehört beispielsweise ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=5CGJ4NVtoYs – mit seinen zwei Lithiumprojekten in der Mongolei, einem bergbaufreundlichen Land.

Bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur sollte es noch eine Zunahme in Sachen Investitionen und Geschwindigkeit geben. Schließlich ist die Ladeinfrastruktur entscheidend für mehr Nachhaltigkeit und für weniger Emissionen. Im Jahr 2030 sollen in Deutschland rund 30 Millionen Elektrofahrzeuge die Straßen bevölkern. „Laden für alle, immer und überall“, so lautet daher auch das Ziel der Bundesregierung. Rund eine Million Ladepunkte sollen daher bis 2030 errichtet werden. Zur großen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien gehört auch die Weiterentwicklung und Verbesserung der Akkus.

Zu den Gesellschaften, die sich auf die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien konzentrieren, gehört etwa Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=V4E9q2a1nyk -. Die Entwicklung von Lithiummetallanoden- und Lithiummetall-Produktionstechnologien von Li-Metal sorgt für energiedichtere, leichtere und nachhaltigere Produkte. Nahe Toronto befindet sich die Lithium-Pilotproduktionsanlage des Unternehmens.

