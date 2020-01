Die Energie folgt meinen Gedanken – Erkenntnis zu Lebensglück und innerem Frieden

Noch auf der Suche nach einem wirklich guten Vorsatz fürs Neujahr 2020 ? Bitte sehr – aber Vorsicht – rechnen Sie mit allem, auch mit dem Guten!

Wenn man die Worte „die Energie folgt meinen Gedanken“ liest und sich einen Moment Zeit lässt, um darüber nachzudenken, kann es vorkommen, dass einen augenblicklich ein Geistesblitz erhellt.

Jeder Mensch, der sich auch nur annähernd mit sich selbst beschäftigt – seiner Bedeutung im Hier und Jetzt, über die Folgen und Konsequenzen seines Tuns, seiner Worte und seiner Gedanken – der kann in diesem kurzen Satz eine Erkenntnis entdecken, die ihn unvermittelt in eine neue Dimension zu versetzen vermag. Es gibt Menschen, die diese Zeilen das erste Mal lesen, sie auf sich wirken lassen und deren Gesichtsausdruck sich dann – ähnlich einer Überblendung in einem Kinofilm – von normal in pures Glück ausstrahlend verwandelt. Warum das bei so vielen Menschen der Fall ist, wenn sie diese Worte verstehen? Wenn man es genau betrachtet, weil damit alles gesagt ist – alles! Man braucht nicht mehr zu wissen – alles, wirklich alles erklärt sich damit von selbst.

Oft ist es im Leben so, dass man sich viele existenzielle Fragen stellt, bewusst oder auch unbewusst. Warum finde ich nicht den richtigen Lebenspartner? Warum bin ich arm und nicht erfolgreich? Warum mag mich niemand? Warum bin so oft krank? Wie finde ich meine Bestimmung, meinen Seelenfrieden, meinen Seelenpartner? Alle überhaupt möglichen Fragen – alle – könnte man hier noch auflisten, sie werden ausnahmslos beantwortet mit „Die Energie folgt meinen Gedanken“. Man könnte die Worte auch eine Zauberformel nennen, oder eine magische Gedankenbrücke.

Man stelle sich ein Land vor, dass aus unzähligen kleinen Inseln besteht. Jede Insel steht für eine Problemlösung, eine Botschaft oder eine Erkenntnis. Da die Inseln recht nah aneinander liegen, hat man vom anderen Ufer aus immer eine flüchtige Ahnung, wie die Erkenntnis oder die Botschaft dieser Nachbarinsel lautet, aber man kommt nicht drauf. Erst wenn man eine dieser Inseln betritt, verfügt man ohne jeden Zeitverlust über ihr gesamtes Wissen. Nehmen wir nun weiterhin an, du verfügst über eine transportable, teleskopartige Brücke, mit der du leicht von deiner Insel auf die nächste kommst. Beim Betreten jeder Insel erhältst du deren Wissen und Erkenntnisse und mit jedem Wissensbaustein wird deine Sicht auf dich selbst, deine Welt und dein Universum umfangreicher denn je. Die Erkenntnis, das Nachvollziehen können der Worte „Die Energie folgt meinen Gedanken“ kann solch eine Brücke sein, die dich schlagartig verstehen lässt, wie alles um dich herum funktioniert.

Unser Gehirn lässt uns jeden Tag rund siebzig tausend Gedanken denken. Dies geschieht in so rasender Geschwindigkeit und in so zahlreichen, versteckten Hirnarealen, dass auch heute noch unter Wissenschaftlern Unklarheit darüber herrscht, wie genau das funktioniert. Neuronen in unfassbarer Zahl rasen über die Nervenbahnen und verbinden so das gespeicherte Wissen der Gehirnzellen miteinander. Wir bekommen davon nur einen winzigen Bruchteil bewusst mit. Das heißt: von den überwiegend meisten Gedanken, oder Glaubenssätzen, die wir uns angeeignet haben, bekommen wir bewusst gar nichts mit – die Energie folgt denen aber trotzdem!

Wenn man nun darüber nachdenkt und begreift, was die Worte „Die Energie folgt meinen Gedanken“ für einen selbst bedeuten und welche Möglichkeiten sich daraus für die eigene Zukunft ergeben, gibt es unterschiedliche Reaktionen dazu. Die einen sehen die ungeahnten Möglichkeiten und Chancen, die hinter dieser Erkenntnis stehen. Sie reflektieren in ihrer Vergangenheit die Dinge, die schlecht gelaufen sind, ziehen ihre Schlussfolgerungen daraus und senden nun nur noch bewusst und entsprechend positiv hinaus in deren innere und äußere Welt. Von den positiven und liebevollen Impulse dieser Menschen profitieren wir alle in einem noch nicht vorstellbaren Maße.

Ein anderer Teil derer, die begreifen, was diese Worte bedeuten, wird sich zunächst nicht darüber freuen, im Gegenteil. Viele Menschen werden begreifen, dass ihre falsche, schlechte oder negative Energie es war, die ihnen in ihrem Leben großes Leid und Kummer gebracht hat. Sie werden sich die Schuld an allem geben, was in ihrem Leben schief gelaufen ist und das ist für sie eine sehr große Bürde. Wie können aber auch sie den Weg zu ihrer eigenen, inneren Erkenntnis finden?

Für alle, die noch auf der Suche nach einem wirklich guten Vorsatz für sich sind, finden zu diesem Thema auf dem Videoblog der „Dialyse für die Seele“ einen ausführlichen Videobeitrag und den kompletten Beitragstext mit Anleitung. Beides ist kostenlos und mit dem Potenzial, etwas Großes für sich selbst, sein Umfeld und die Welt zu tun. Auf ein hilfsbereites, mitfühlendes und achtsames Jahr 2020

Zum Videobeitrag mit komplettem Beitragstext und Anleitung geht’s H I E R

Zur Webseite der „Dialyse für die Seele“ geht’s H I E R

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher

Herr Werner Jakob Weiher

Gustav-Heinemann-Straße 32

50226 Frechen

Deutschland

fon ..: 02238-9369893

web ..: https://www.jakobsweg-live.de

email : info@jakobsweg-live.de

Verlag und Plattform für die Verbreitung von News und Informationen zu den Themen Jakobsweg, gute Nachrichten, Achtsamkeit, soziales Engagement, Gesundheit, Meditation und glücklicher Lebensweisen.

Pressekontakt:

Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher

Herr Werner Jakob Weiher

Gustav-Heinemann-Straße 32

50226 Frechen

fon ..: 02238-9369893

web ..: https://www.jakobsweg-live.de

email : info@jakobsweg-live.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GORE AG – Wie läuft das Geschäftskonzept?