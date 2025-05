Die Erfolgsgeschichten von DreamLife.now: Was die Teilnehmer sagen

Echte Erfolgsgeschichten: Wie junge Menschen mit DreamLife.now den Weg in die finanzielle und persönliche Freiheit gefunden haben, ganz ohne Vorerfahrung.

Für viele Teilnehmer von DreamLife.now ist das keine ferne Wunschvorstellung mehr, sondern gelebte Realität. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige ganz unterschiedliche Erfolgsgeschichten aus der Community. Sie zeigen: Der Weg zur Freiheit ist individuell, aber mit dem richtigen System und der richtigen Unterstützung für jede und jeden erreichbar.

Irina (23): Vom Ausbildungsabbruch zum Traumleben

Irina war unglücklich in ihrem Ausbildungsberuf, frustriert vom System und voller Zweifel, ob sie jemals das Leben führen könnte, das sie sich erträumt hatte. „Ich wollte Augsburg endlich verlassen, aber ich hatte keinen Plan, wie“, erinnert sie sich. Mit DreamLife.now fand sie nicht nur einen Weg raus, sondern vor allem einen Weg zu sich selbst. Sie baute ihre eigene Remote-Agentur auf, lernte Schritt für Schritt alles, was sie brauchte, und verdient heute mehr als je zuvor. „Ich habe meine Ausbildung abgebrochen und war noch nie so sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Ich bin heute finanziell frei und emotional zum ersten Mal angekommen.“

Jonathan (28): Nebenberuflich über 20.000 EUR Umsatz im Monat

Als Konstrukteur hatte Jonathan ein solides Einkommen, aber keine echte Freiheit. Er hatte bereits mehrere Coachings ausprobiert, mit mäßigem Erfolg. Erst mit DreamLife.now fand er ein Modell, das wirklich zu ihm passte. „Ich war am Anfang skeptisch. Aber die Betreuung, die Struktur, die Tools, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich abgeholt gefühlt habe.“

Nur sechs Wochen nach Start gewann er seinen ersten Kunden, drei Wochen später den nächsten. Heute macht Jonathan nebenberuflich über 20.000 EUR Umsatz im Monat und plant gerade eine längere Reise durch Thailand mit der Community. „Es fühlt sich verrückt an, aber es ist real. Ich arbeite weniger, verdiene mehr und bin endlich unabhängig.“

Ploy (27): Zweifache Mutter, 4.500 EUR an einem Tag

Ploy hatte keine Vorerfahrung, aber eine starke Motivation: Sie wollte mehr Zeit mit ihrer Familie, mehr Sicherheit, mehr Freiheit. Als sie bei DreamLife.now startete, wusste sie nicht, wie schnell sich alles verändern würde. Mit Unterstützung der Coaches baute sie eine auf Recruiting spezialisierte Remote-Agentur auf und verdiente mit nur einem Kunden direkt 4.500 EUR. Kurz darauf folgte ein Jahresvertrag über 1.000 EUR monatlich. „Ich hatte plötzlich wieder Luft zum Atmen. Es geht nicht nur um das Geld sondern um das Gefühl, wieder Kontrolle über mein Leben zu haben.“

Julie (23): Selbstbestimmt in die Elternzeit

Julie ist junge Mutter aus München und wollte die Elternzeit nutzen, um ein eigenes Online-Business aufzubauen. Über Instagram stieß sie auf Viktoria und DreamLife.now und war sofort angezogen von der Idee, ortsunabhängig zu arbeiten. „Ich wollte nie wieder zurück in einen Job, der mir Energie raubt. Ich wollte Zeit mit meinem Kind und trotzdem finanziell auf sicheren Beinen stehen.“ Mit der Unterstützung aus dem Programm fand Julie ihren ersten Kunden bereits nach acht Wochen und kann heute sagen: „Ich habe eine Perspektive, die ich vorher nicht kannte. Ich kann meine Zukunft selbst gestalten.“

Was alle verbindet

Die Geschichten sind verschieden, aber sie haben eines gemeinsam: Alle Teilnehmer*innen haben sich getraut, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie haben das System von DreamLife.now genutzt, um sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen Schritt für Schritt, begleitet und mit echtem Rückhalt.

Dabei geht es nicht um „schnell reich werden“, sondern um nachhaltigen Erfolg, mit einem Geschäftsmodell, das funktioniert, weil es praxisnah, risikoarm und skalierbar ist: die eigene Remote-Agentur.

Dein Weg beginnt mit einem Gespräch

Hinter jeder Erfolgsgeschichte steht ein erster Schritt: ein Gespräch, eine Entscheidung, ein „Ich probiere es“. Wenn du spürst, dass in deinem Leben mehr möglich ist, aber dir noch der Plan, das Know-how oder der Push fehlt, dann könnte DreamLife.now auch dein Weg in die Freiheit sein.

Jetzt kostenloses Strategiegespräch sichern und vielleicht steht deine Geschichte schon bald hier zwischen all den anderen.

Könnte auch dein Weg in ein freieres, selbstbestimmtes Leben sein?

Alle Details zu DreamLife.now, dem kostenfreien Businessplan sowie zur Terminvereinbarung für ein Erstgespräch sind auf der offiziellen Website zu finden.

Mehr erfahren.

Wer ist DreamLife.Now?

Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich bewusst gegen das 9-to-5-Hamsterrad entscheiden und für ein freies, selbstbestimmtes Leben losgehen Hier treffen Menschen zusammen, die nach einer neuen Möglichkeit suchen, sich ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen, ohne Vorerfahrung, aber mit Entschlossenheit. Das Ziel: ein stabiles Einkommen, das sich flexibel in den Alltag integrieren lässt – und ein Leben, das sich endlich nach ihnen selbst anfühlt.

Im Zentrum steht der Aufbau einer eigenen Remote-Agentur, mit der Mitglieder Dienstleistungen wie Social Media Management, Recruiting oder Vertriebsunterstützung anbieten, Schritt für Schritt, begleitet durch erprobte Strategien, echte Erfahrungen und ehrliches Feedback.

Aktuell sind rund 75 aktive Mitglieder Teil von DreamLife.now, eine Community, die sich gegenseitig motiviert, unterstützt und inspiriert. Viele von ihnen haben bereits innerhalb weniger Wochen ihre ersten Kunden gewonnen oder parallel zum Job die Basis für ihren neuen Lebensweg gelegt.

Hier geht es nicht nur um Business, sondern darum, Arbeit, Leben und Freiheit neu zu denken.

Firmenkontakt:

Dreamlife Now

Instagram: dreamlife.now

YouTube: @auswanderguide

Website: https://dreamlifenow.de/

Adresse: 1242 SW PINE ISLAND RD STE 42-348 CAPE CORAL, Florida (FL) 33991 Vereinigte Staaten von Amerika

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landsberger Medienagentur

Herr Ioan Cosneac

Akelei 3

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

fon ..: 01523455361

web ..: https://landsberger-medienagentur.de

email : landsbergermedienagentur@gmail.com

Pressekontakt:

Landsberger Medienagentur

Herr Ioan Cosneac

Akelei 3

86899 Landsberg am Lech

fon ..: 01523455361

web ..: https://landsberger-medienagentur.de

email : landsbergermedienagentur@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Buch-Neuerscheinung: „LOOK – Der Guide zur perfekten Brille“ Giant Mining durchschneidet hochgradiges Kupfer auf Majuba Hill: 169,5 ft mit 0,41 % Cu, einschließlich 40 ft mit 1,36 % Cu und 10 ft mit 4,36 % Cu – was das Expansionspotenzial verdeutlicht