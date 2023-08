Die Erweiterung der BRICS-Staaten und das Gold

Aus fünf Mitgliedsstaaten werden zum 1. Januar 2024 elf. Dies könnte sich auch auf den Goldpreis auswirken.

Zu den bisherigen BRICS-Staaten gesellen sich bald Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Globale geopolitische und wirtschaftliche Gegebenheiten könnten nun vor Veränderungen stehen. Schließlich machen die dann elf Mitglieder fast die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Am weltweiten Bruttoinlandsprodukt steht das Gegengewicht zu den G7 dann für rund 36 Prozent (die G7 stehen für 30 Prozent). Schon länger wird darüber gemunkelt, ob die BRICS-Staaten eine Gold-gedeckte Währung einführen wollen. Und weitere Nationen liebäugeln mit einem Beitritt. Jedenfalls wird das Gold seine Position als stabiles Wertaufbewahrungsmittel bewahren. Die Erweiterung der BRICS-Staaten könnte auch eine zunehmende Hinwendung zum Edelmetall mit sich bringen. In Sachen Handel ist vor allem bedeutsam, dass die Vorherrschaft des US-Dollars weiter und vermehrt in Frage gestellt werden wird.

Würde der Handel zunehmend in lokalen Währungen ausgeführt, würde dies die Macht der wichtigsten Reservewährung der Erde untergraben. Hier kommt die New Development Bank (NDB) ins Spiel. Dessen Präsidentin Dilma Rousseff hat bereits verkündet Kredite zwischen acht und zehn Milliarden US-Dollar auszugeben und davon soll knapp ein Drittel in lokalen Währungen fließen. Eine Diversifizierung weg vom US-Dollar ist die Devise dahinter. Ob sich aus den stärkeren BRICS-Staaten Unsicherheiten ergeben werden, der Dollar vielleicht mehr schwächelt, Gold und Goldaktien sind auf längere Sicht immer eine gute Investition.

Bei den Bergbaugesellschaften gefällt U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ -. Auf dem Whistler-Projekt (Gold und Kupfer) in Alaska hat das 10.000-Meter-Bohrprogramm begonnen.

Aber auch Royalty-Unternehmen wie etwa Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – sollten im Blickpunkt stehen. Das auf Edelmetalle ausgerichtete Royalty- und Streaming-Unternehmen ist auf Nord-, Mittel- und Südamerika ausgerichtet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

