Goldfälschungen – lieber Goldaktien

Gold als Inflationsschutz ist beliebt. Vorsicht ist angesagt, denn immer wieder gibt es gefälschtes Gold.

Jüngst erregte ein mit gefälschtem Gold beladener Privatjet für Aufsehen. Aus Ägypten kommend landetet ein Privatjet in Sambia. Scheinbar Hunderte Goldbarren neben Dollarnoten und Waffen wurden darin gefunden. Die Goldbarren bestanden aus Kupfer und Zink, Goldbetrug also. Wer sich als Privatperson Goldmünzen oder Goldbarren zulegen möchte, sollte einiges beachten. Gefälschte Goldmünzen sind noch relativ einfach erkennbar. Größe und Durchmesser weichen oft von den echten Münzen ab, denn das spezifische Gewicht der unedlen Metalle ist nicht identisch mit dem Gewicht von echtem Gold. Gewicht, Durchmesser und Dicke sind also wichtige Merkmale, ebenso wie eine glatte Oberfläche. Und es gibt die Magnetprüfung.

Gold verhält sich nämlich dia-magnetisch, das heißt, es stößt einen Magneten ab. Auch der Klang gibt Hinweise, denn Fälschungen klingen eher dunkel, statt hell und fein. Daneben gibt es professionelle Prüfgeräte. Goldbarren verfügen meist über ein Echtheitszertifikat und sie sind mit einem Stempel des Herstellers versehen. Am besten schützt bei einem Goldkauf der Kauf bei einem vertrauenswürdigen Händler. Auf vermeintlich günstige Einkäufe aus dem Ausland sollte besser verzichtet werden.

Statt auf physisches Gold zu setzen, können Anleger sich an Goldgesellschaften beteiligen. Auch hier ist natürlich auf einiges zu achten. Gut aufgestellte Unternehmen mit einem erfahrenen Management und Projekten in sicheren Regionen sollten vorrangig im Blickpunkt stehen. Dazu gehören beispielsweise Fury Gold Mines und Tudor Gold.

Das Treaty Creek Goldprojekt von Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – im Herzen des Goldenen Dreiecks in British Columbia gehört zu den großen Goldentdeckungen. Aktuell läuft das große Explorationsprogramm 2023 und es ist mit einer Erweiterung der Ressourcenschätzung zu rechnen.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – ist in Nunavut und Quebec im Bergbaugeschäft, es geht um mehrere Millionen Unzen Gold und das Unternehmen besitzt darüber hinaus ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

