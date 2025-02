Die Experten der Immobilienverwaltung Maskus GmbH übernehmen die Sondereigentumsverwaltung

Sie sorgen in Bergisch Gladbach und der Region für mehr Komfort für Eigentümer vermieteter Wohnungen

Die Verwaltung von vermietetem Sondereigentum stellt Eigentümer oft vor große Herausforderungen. Die Immobilienverwaltung Maskus GmbH bietet eine professionelle Sondereigentumsverwaltung, die Eigentümer entlastet. Von der Mieterkommunikation bis zur Betriebskostenabrechnung – das Unternehmen übernimmt alle wesentlichen Aufgaben und sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung des Sondereigentums.

Die Sondereigentumsverwaltung richtet sich an Eigentümer vermieteter Wohnungen innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Während das Gemeinschaftseigentum durch eine sogenannte WEG-Verwaltung betreut wird, bleibt das Sondereigentum in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer. Eine professionelle Verwaltung bietet dabei den Vorteil, dass sich Eigentümer selbst um fast nichts kümmern müssen.

Die Experten der Immobilienverwaltung Maskus GmbH übernehmen bei der Sondereigentumsverwaltung unter anderem die Bonitätsprüfung potenzieller Mieter, schließen Mietverträge, überwachen Mietzahlungen und sorgen für eine professionelle Abwicklung von Wohnungsübergaben. „Unsere Kunden profitieren von einem Rundum-Service, durch den sie sich extrem viel Zeit sparen“, erklärt Geschäftsführer Florian Maskus.

Neben den genannten Leistungen umfasst die Sondereigentumsverwaltung auch die Betriebskostenabrechnung sowie die Koordination und Überwachung von Instandhaltungsmaßnahmen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben und Dienstleistern gewährleistet die Immobilienverwaltung Maskus GmbH zudem, dass notwendige Reparaturen schnell und effizient durchgeführt werden. Gerade in Notfällen profitieren Eigentümer von einer schnellen Reaktionszeit und kompetenter Betreuung.

Die Beauftragung einer professionellen Sondereigentumsverwaltung lohnt sich besonders für Eigentümer, die nicht selbst vor Ort sein können oder die sich nicht mit den administrativen Aufgaben befassen möchten. „Mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk bieten wir Eigentümern eine sorgenfreie Immobilienverwaltung und maximieren den Werterhalt ihrer Immobilien“, so Florian Maskus.

Interessenten können die Experten der Immobilienverwaltung Maskus GmbH telefonisch unter 02204 / 948 660 oder per E-Mail unter info@immobilienverwaltung-maskus.de erreichen. Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienverwaltung Bergisch Gladbach, Hausverwalter Bergisch Gladbach, Wohnungsverwaltung Bergisch Gladbach und mehr gibt es auch auf https://immobilienverwaltung-maskus.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilienverwaltung Maskus GmbH

Herr Florian Maskus

Dolmanstraße 14

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204 / 94 86 60

fax ..: /

web ..: https://immobilienverwaltung-maskus.de/

email : info@immobilienverwaltung-maskus.de

Die Immobilienverwaltung Maskus GmbH – unter der Leitung von Florian Maskus – ist in Bergisch Gladbach ansässig und in der Stadt sowie in Köln aktiv. Für Vermieter, Wohnungs- oder Hauseigentümer übernimmt sie die professionelle WEG-, Miet- und Sondereigentumsverwaltung. Neben der Durchführung von Eigentümerversammlungen und der Prüfung von Zahlungen zählt auch die Überwachung des Objektzustandes zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

