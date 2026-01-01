-
Die „Fahnen auf dem Mond“ besingt Denise Blum?!
Ein wunderschönes Gedankengemälde!
Der neue Titel von Denise Blum zeigt auf magische Weise die Kraft der Zuversicht mit einer musikalischen Großartigkeit, wie sie nur von einer Künstlerin authentisch erlebbar wird, die sich diese Stärke im Leben hart erarbeitet hat!
Denise Blum ist seit geraumer Zeit fester Bestandteil der Schlagerwelt. Sie vereint dabei ihre grandiose Stimme mit Charme und Authentizität.
„Fahnen auf dem Mond“ ist ein außergewöhnliches Statement. Dieses Lied erzählt davon, dass es lohnt, den Bedenken anderer zu trotzen und den eigenen Weg nicht nur zu finden, sondern auch zu gehen.
Eine ausdrucksstarke Komposition, die in Verbindung mit Denise wundervoller Stimme, die die Zuhörer sofort in ihren Bann zieht. Jedes einzelne Wort des hochemotionalen und mutmachenden Textes wird durch Denise Blum auf beeindruckende Weise nicht nur in die Ohren, sondern auch genauso tief in die Herzen der Zuhörer:innen transportiert. Die kraftvolle Produktion von Benjamin Schwenen vom Light Mountain Studio perfektioniert dieses Gefühl!
Geschrieben wurde dieses wunderschöne und mutmachende Stück Musik von Thorsten Schmidt, der bereits mehrfach mit Denise Blum erfolgreich zusammengearbeitet hat.
Der Song wird ab 23.01.2026 auf allen gängigen Streaming – Plattformen verfügbar sein.
Lassen Sie sich ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. Nach dem Anhören dieses Liedes von Denise Blum werden auch Sie erkennen, es wehen „Fahnen auf dem Mond“!
Titel: Fahnen auf dem Mond
Länge: 03:15 Minuten
Text und Musik: Thorsten Schmidt
Verlag: Copyright Control
Label: Schlagerhimmel (LC 92267)
Produktion, Arrangement & Programming: Benjamin Schwenen
Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix
Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE
ISRC-Nr.: ATKC82600002
EAN: 9008798745654
VÖ-Datum: 23.01.2026
Quelle: Büro Denise Blum
Die „Fahnen auf dem Mond" besingt Denise Blum?!
