Kennenlernphase – das neue Album von Merkur

Ein Album über Neuanfang, Bauchgefühl und die Magie, wenn zwei Menschen wieder zueinanderfinden.

Manchmal beginnt eine Geschichte leise. Mit einem Blick. Mit einem Lächeln. Mit etwas, das man nicht greifen kann – aber sofort fühlt. Genau dieses Gefühl zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Album von Merkur: „Kennenlernphase“, das im Januar 2026 erscheint. Es beinhaltet 17 wundervolle Lieder (12 Titel und 5 Remixe), zum Mittanzen und Zuhören.

Es ist kein klassisches Schlageralbum – es ist ein emotionaler Wegweiser für alle, die an zweite Chancen glauben. Für alle, die lieben, loslassen, neu anfangen oder gerade mitten im Chaos der Gefühle stecken. Ein Album, das dort ansetzt, wo Worte fehlen.

Nach seiner Debütsingle „Alle haben mich vor dir gewarnt“ (2023) hat Merkur seine ganz eigene Sprache im modernen Popschlager gefunden – ehrlich, warm, direkt, ohne künstlichen Zuckerguss. „Kennenlernphase“ erzählt Geschichten, die viele kennen: o Das Wiederfinden nach einer Pause o Das Kribbeln, das plötzlich wieder da ist o Das Gespräch, das längst fällig war o Der Moment, in dem man merkt: Da ist mehr… viel mehr. Jeder Song ist ein Kapitel – mal tanzbar, mal tief, mal hoffnungsvoll. Herzstück des Albums: eine Ballade, die hängen bleibt „Wir hätten uns noch viel zu sagen“ – der Titel, an dem Merkur besonders hängt. Ein Song über verpasste Chancen, über „Was wäre, wenn?“, über Worte, die man nie gesagt hat – und vielleicht doch noch sagen wird. Eine Ballade, die viele genau dort trifft, wo Erinnerungen sitzen.

Die Single „Kennenlernphase“ – der Puls des Albums

Die gleichnamige Single (Release: 16. Januar 2026) ist ein warmer, einladender Song – eine Hand, die man reicht. Ein Reset-Knopf für Beziehungen. Ein Soundtrack für alle, die wieder anfangen wollen, zu fühlen. Musik, die verbindet – Tanzflächen inklusive Natürlich bleibt Merkur seinen Wurzeln treu: Moderne Popschlager, tanzbare Discofox-Nummern, leichte Sommertracks, Emotionen mit Beat.

„Kennenlernphase“ ist geschaffen für Tanzlokale, Stadtfeste, Festivals und Nächte, die länger dauern als geplant. Ein Album für alle, die gerade etwas fühlen. Ob jung oder alt, frisch verliebt oder frisch verletzt – dieses Album holt jeden ab, der weiß, dass Herz nicht immer logisch ist. Und dass manchmal schon ein Lied reicht, um wieder Hoffnung zu spüren.

Live 2026 – Auftritte in ganz Deutschland

Merkur geht mit diesem Album auf die Bühnen des Landes – mit Shows, die Herz, Humor und Energie vereinen.

Booking: info@merkur.music Website: www.merkur.music „Kennenlernphase“ ist mehr als ein Album. Es ist ein Gefühl. Vielleicht sogar dein eigenes – neu erzählt.“

Merkur – Kennenlernphase (Album mit 12 Liedern und 5 Remixe)

Label JUNIRECORDS LC 15807

VÖ-Datum: 16. Januar 2026

Quelle: Büro Merkur

