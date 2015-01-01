-
WORDS – der neue Sound von dee jay RUFUS feat. Shirley Brug
Eine tolle Coverversion
„Die Musik begleitet mich seit meiner frühsten Kindheit. Mit 4 Jahren klimperte ich auf der Gitarre und mit 6 Jahren kurbelte ich an allen möglichen Radiogeräten. Mit 13 als Hobby- & Party DJ im eigens zurecht gebauten Partyraum, meiner „Hasen-Bar“ und dann ab 16 zog es mich mit dem Moped raus auf die saarländischen Dörfer und ab 18 dann als Haus- & Hof-DJ in der damals neu gebauten Disco Eden in Merzig/Saar.
Gerade die Nähe zu Frankreich war es, die mir frühzeitig den ein oder anderen Hit aus Frankreich zuspielte, bevor diese in Deutschland als Schallpatten veröffentlicht wurden. So auch 1981 per Zufall der Hammersong „WORDS“ von F.R. David auf dem französischen Label Moonlight-Mainlight im Vertrieb von Carrere Records. In meiner damaligen Stammdisco EDEN war ich der Held, denn die Mädels wollten ständig diesen „Don’t come easy“ hören, sprich „WORDS“… und das geniale, nirgendswo spielte ein DJ 1981 diesen Song, denn ich war wohl im ganzen Südwesten der Einzige, der diese coole Mugge bis Mitte `82 als Vinyl hatte.
Mein in 2023 veröffentlichtes Instrumental-Album „Music Moments“ beinhaltete Musikstücke, die mich mein Leben lang begleitet haben, außer den Song WORDS. Ich selbst durfte sogar in einer Disco in Stuttgart den damals noch unbekannten Sänger im Rahmen einer CBS Promotionstour erleben, nämlich F.R. David.
Jetzt mit Shirley Brug wurde es höchste Zeit, dieses Juwel „WORDS“ für den dee jay RUFUS Sound neu zu beleben. Natürlich wieder als klassischer FOX (Foxtrott bzw. eins, zwei Tipp). Also nix wie rauf auf den Dancefloor und „Dont‘ Come Easy“ abtanzen…
Trotz vieler Musikprojekte für meine „musikalischen Helden“ wird weiterhin hinter den Kulissen fleißig am dritten dee jay RUFUS Album gearbeitet. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner dee jay RUFUS feat. Shirley Brug Version von „WORDS“.
Quelle: Büro dee jay RUFUS
WORDS – der neue Sound von dee jay RUFUS feat. Shirley Brug
