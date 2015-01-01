-
Mitgehangen, mitgefangen – der aktuelle Schlager von Chey
Das neue Lied der Holländerin
Sei vorsichtig, wenn du etwas suchst. Denn du bekommst, was du suchst, und es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Noch schwieriger ist es, das zu behalten, was man bekommen hat, denn es ist, als wäre man mit dem, was man hat, gefangen.
Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es bei ihr in ihren sozialen Medien.
Label und Labelcode: Flack Records, LC 33632
Textdichter und Komponist: Philip Critchlow/Ingrid Keyner/Marianne Jacobs
Quelle: Flack Records/ Philip Critchlow
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
ELA Umkleidecontainer für die SAMSON AG auf dem Innovationscampus Offenbach Es führt kein Weg an Uran und diesem TOP-Unternehmen vorbei!
Mitgehangen, mitgefangen – der aktuelle Schlager von Chey
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Recover Society startet exklusive Longevity-Mitgliedschaft – maßgeschneiderte Biohacking-Technologien & Events
- Mit Kupfer alles richtig gemacht in 2025
- Gesundheit schenken: MARA KANE bietet Inspiration für ein vitales Neues Jahr
- Klassik trifft Rock. Vergangenheit trifft Zukunft. Mensch trifft Maschine.
- Es führt kein Weg an Uran und diesem TOP-Unternehmen vorbei!
- Mitgehangen, mitgefangen – der aktuelle Schlager von Chey
- ELA Umkleidecontainer für die SAMSON AG auf dem Innovationscampus Offenbach
- Weihnachtsbeleuchtung im Wandel – LEDs richtig entsorgen
- Zukunftspakt Pflege: Richtige Ansätze – aber noch kein großer Wurf
- Kleine modulare Reaktoren erobern die Welt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.