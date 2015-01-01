  • Mitgehangen, mitgefangen – der aktuelle Schlager von Chey

    Das neue Lied der Holländerin

    BildSei vorsichtig, wenn du etwas suchst. Denn du bekommst, was du suchst, und es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Noch schwieriger ist es, das zu behalten, was man bekommen hat, denn es ist, als wäre man mit dem, was man hat, gefangen.

    Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es bei ihr in ihren sozialen Medien.

    Label und Labelcode: Flack Records, LC 33632
    Textdichter und Komponist: Philip Critchlow/Ingrid Keyner/Marianne Jacobs
    Quelle: Flack Records/ Philip Critchlow

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage

    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Twist Time – der neue flotte Schlager von Jo und Josephine
      Der neue Schlager im Rhythmus der 50er...

    2. Bella Blue – der neue Schlager von Roxy
      Ein Party-Schlager aus Mitteldeutschland...

    3. Gefühle kann man nicht ändern – der neue Schlager der Schweizerin Aline Alexandra
      Flotte Musik aus der Schweiz...

    4. Wir sind wieder frei – der neue Schlager von Christa Fartek aus Austria
      Ein flotter Partysong für den Sommeranfang...

    5. Fly baby fly – der neue Schlager von Jett Alinia
      Das passende Lied für jede Kiffer-Party...

    6. Den Himmel mit Dir teilen – der neuste Schlager von Jo und Josephine
      Ein neuer, flotter, maritimer Schlager...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.