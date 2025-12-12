  • Ich glaub, ich bin ein Huhn! – der neue Popschlager von DJ Sally B. and Selmi Gee

    Der Partykracher für die nächste Saison

    BildMit „Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ liefern DJ Sally B. & Selmi Gee einen klaren Anwärter auf den nächsten Party- und Malle-Kultsong. Der Titel verbindet eingängigen Ballermann-/Party-Schlager mit simplem Mitmach-Charakter, Humor und einer Hook, die man nach dem ersten Hören nicht mehr aus dem Kopf bekommt: „Ich glaub, ich bin ein Huhn, die Frauen schauen sich um… total besoffen durch Sangria – am Strand von El Arenal!“

    Textlich geht es um alles, was eine klassische Mallorca-Nacht ausmacht: Sangria-Eimer, Sonne, Strand, Neon-Bass und völlige Eskalation am El Arenal. Zwischen durchgeknallten Bildern („wir tanzen nackt im Sangria-Rausch“) und der selbstironischen Huhn-Perspektive entsteht ein Spaß-Track, der ganz bewusst überzeichnet, laut und schräg ist – gemacht für Leute, die zum Feiern nach Malle, in die Festzelte oder Après-Ski-Bars kommen. Ein zentrales Element ist der „Hühnerschritt“ in der Bridge: „Step left, step right – ich bin ein Huhn und fühl mich nice… ganz El Arenal macht den Chicken-Hit!“

    Damit liefert der Song eine einfache Choreo, die sich perfekt für Animation, Live-Acts und Party-Games eignet – ob am Strand, auf der Bühne, im Bierzelt oder im Club. Die wiederholten Hooks, Call-and-Response-Passagen und instrumentalen Breaks machen den Titel zum idealen Werkzeug für DJs, Animateur:innen und Party-Veranstalter:innen.

    Mit „Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ (GABR 0003, EAN 4099496009495) positioniert Good And Bad Records sich einmal mehr im Segment moderner Stimmungs- und Spaßhits – mit maximaler Mitsing-Quote und klarer Ausrichtung auf Mallorca, Après-Ski, Karneval und Party-Playlists.

    Kurztext / Shop- & Playlist-Beschreibung
    „Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ von DJ Sally B. & Selmi Gee (GABR 0003, EAN 4099496009495) ist ein humorvoller Party-/Malle-Hit mit eingängiger Huhn-Hook, Sangria-Texten und eigener Tanzanleitung („Hühnerschritt“) – perfekt für Mallorca-, Après-Ski-, Festzelt- und Stimmungs-Playlists.

    VÖ-Datum: 12.12.2025
    Kontakt / Booking
    Good And Bad Records
    Big Jam Music & Media Group
    CEO: Salvatore Battiato
    Telefon: +49 152 06666238
    E-Mail: sally2407@me.com
    Web: www.big-jam.com
    Quelle: Big Jam Music

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das neue und flotte Lied von DJ Sally B. and Selmi Gee – Amore Caliente
      Eine Vorfreude auf Urlaub...

    2. Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee – So Wunderbar
      Schön ist es auf der Welt zu sein...

    3. Das neue Weihnachtslied von DJ Sally B. & Selmi Gee
      Ein Lied in zwei Versionen - englisch und deutsch...

    4. Glaub‘ an Dich – der neue Titel des Stefan Carabao
      Stefan rockt weiter...

    5. „Für jetzt und für immer Glaub mir“ schwört musikalisch Ronny Berg
      Das Glück verschenken will er....

    6. Zieh Dich an und geh – der neue Popschlager von Harry Harrison
      Wieder eine erstklassige Cover-Version...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.