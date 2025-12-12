Ich glaub, ich bin ein Huhn! – der neue Popschlager von DJ Sally B. and Selmi Gee

Der Partykracher für die nächste Saison

Mit „Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ liefern DJ Sally B. & Selmi Gee einen klaren Anwärter auf den nächsten Party- und Malle-Kultsong. Der Titel verbindet eingängigen Ballermann-/Party-Schlager mit simplem Mitmach-Charakter, Humor und einer Hook, die man nach dem ersten Hören nicht mehr aus dem Kopf bekommt: „Ich glaub, ich bin ein Huhn, die Frauen schauen sich um… total besoffen durch Sangria – am Strand von El Arenal!“

Textlich geht es um alles, was eine klassische Mallorca-Nacht ausmacht: Sangria-Eimer, Sonne, Strand, Neon-Bass und völlige Eskalation am El Arenal. Zwischen durchgeknallten Bildern („wir tanzen nackt im Sangria-Rausch“) und der selbstironischen Huhn-Perspektive entsteht ein Spaß-Track, der ganz bewusst überzeichnet, laut und schräg ist – gemacht für Leute, die zum Feiern nach Malle, in die Festzelte oder Après-Ski-Bars kommen. Ein zentrales Element ist der „Hühnerschritt“ in der Bridge: „Step left, step right – ich bin ein Huhn und fühl mich nice… ganz El Arenal macht den Chicken-Hit!“

Damit liefert der Song eine einfache Choreo, die sich perfekt für Animation, Live-Acts und Party-Games eignet – ob am Strand, auf der Bühne, im Bierzelt oder im Club. Die wiederholten Hooks, Call-and-Response-Passagen und instrumentalen Breaks machen den Titel zum idealen Werkzeug für DJs, Animateur:innen und Party-Veranstalter:innen.

Mit „Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ (GABR 0003, EAN 4099496009495) positioniert Good And Bad Records sich einmal mehr im Segment moderner Stimmungs- und Spaßhits – mit maximaler Mitsing-Quote und klarer Ausrichtung auf Mallorca, Après-Ski, Karneval und Party-Playlists.

Kurztext / Shop- & Playlist-Beschreibung

„Ich glaub, ich bin ein Huhn!“ von DJ Sally B. & Selmi Gee (GABR 0003, EAN 4099496009495) ist ein humorvoller Party-/Malle-Hit mit eingängiger Huhn-Hook, Sangria-Texten und eigener Tanzanleitung („Hühnerschritt“) – perfekt für Mallorca-, Après-Ski-, Festzelt- und Stimmungs-Playlists.

VÖ-Datum: 12.12.2025

Kontakt / Booking

Good And Bad Records

Big Jam Music & Media Group

CEO: Salvatore Battiato

Telefon: +49 152 06666238

E-Mail: sally2407@me.com

Web: www.big-jam.com

Quelle: Big Jam Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kryptowährungen & Mobile Wallets akzeptieren – tapypay als Vorreiter moderner Zahlungsmethoden