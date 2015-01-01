Unsichtbar stark – technicoll® LED-Kleber für brillante Lichtlösungen

Eines ist glasklar: technicoll® 9430-1 von RUDERER verbindet LED-Elemente sicher, unsichtbar und transparent – für brillante Lichtlösungen in Möbelbau, Fahrzeugbau und Lichttechnik.

Eines ist glasklar: Wer auf den Zwei-Komponenten-Klebstoff technicoll® 9430-1 setzt, bringt nicht nur optische Brillanz in moderne Beleuchtungskonzepte, sondern sorgt auch für strahlende Momente auf den kommenden, winterlichen Lichterfesten. Der Konstruktionsklebstoff technicoll® 9430-1, auch bekannt als LED-Kleber, erzielt ausgezeichnete Ergebnisse bei der Montage von LED-Leuchtelementen, der Herstellung von Lampen, dem Fixieren transparenter Abdeckungen sowie dem Verguss von LED-Modulen. Mit diesem Klebstoff bietet die RUDERER Klebetechnik GmbH Herstellern von Displays und Leuchten, Werbetechnikern, Fahrzeugbauern sowie Fachbetrieben im Möbel- und Innenausbau eine leistungsstarke Lösung, die speziell auf die Anforderungen moderner Licht- und Werbetechnik zugeschnitten ist. Denn technicoll® 9430-1 vergilbt nicht, ist wärme- und lichtunempfindlich und härtet selbst bei niedrigen Temperaturen schnell und transparent aus. Im Gegensatz zu lösemittelhaltigen oder sauren Klebstoffen kommt es mit dem technicoll® 9430-1 nicht zu Spannungsrissen in Kunststoffen wie PMMA. Für optische Perfektion sorgt der Klebstoff auf einer Vielzahl von Materialien, darunter auch oft transparente, thermoplastische Kunststoffe wie Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC). Die schnelle Aushärtung ermöglicht kurze Taktzeiten und bringt dadurch spürbar mehr Dynamik in industrielle und handwerkliche Prozesse. Für Lichtdesigner, Werbetechniker und Konstrukteure ist das ein echter Mehrwert, da ihnen der Klebstoff dadurch effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht und gleichzeitig die Prozesssicherheit erhöht. Mit dem Klebstoff technicoll® 9430-1 liefert RUDERER eine maßgeschneiderte Lösung, die vielseitig einsetzbar ist und die hohen Anforderungen an Design, Qualität und Produktionsgeschwindigkeit im Bereich der LED-Lichttechnik erfüllt.

Der Winter naht – und mit ihm die Zeit, in der beleuchtete Displays, LED-Module und Leuchten im Innen- und Außenbereich wieder besonders sichtbar und eindrucksvoll strahlen. Damit Lichtdesigner, Werbetechniker und Konstrukteure auch unter kalten Bedingungen perfekte Ergebnisse erzielen, hat die RUDERER Klebetechnik GmbH mit dem dickflüssigen Zwei-Komponenten-Klebstoff technicoll® 9430-1 eine Lösung entwickelt, die höchste Festigkeit mit Flexibilität und glasklarer Transparenz verbindet. Dieser moderne Konstruktionsklebstoff ist perfekt geeignet für nahezu alle durchsichtigen Kunststoffe, haftet aber auch auf Glas, Holz, Metall und beschichteten Oberflächen. Der Klebstoff ist so formuliert, dass er glasklar bleibt, also nicht vergilbt und Spannungsrisse zuverlässig verhindert. Dadurch bleibt die optische Qualität von Verkaufsdisplays, exklusiven Leuchtelementen und LED-Modulen selbst bei winterlichen Temperaturen dauerhaft erhalten.

Für die perfekte Durchsicht in Gastronomie und Hotellerie

Aufgrund seiner fugenfüllenden und geruchsneutralen Formulierung ist technicoll® 9430-1 ebenso interessant für sensible Innenbereiche. In Hotels, Restaurants und Bars, wo immer häufiger beleuchtete Elemente verbaut werden, benötigt man eine unsichtbare, aber stabile Befestigung der Lichtsysteme. technicoll® 9430-1 erfüllt diese Bedingungen. Die Einsatzmöglichkeiten dieses glasklaren Klebstoffs reichen von LED-Modulen und Lichtleisten in Möbeln, Theken und Einbauelementen bis hin zu dekorativen Beleuchtungselementen an Wänden und Decken. Der Klebstoff sorgt für eine sichere, optisch einwandfreie Verbindung und kompensiert gleichzeitig die mechanische und thermische Ausdehnung zweier Materialien. Selbst bei direkter Bestrahlung durch UV-Licht bleibt technicoll® 9430-1 stabil und transparent.

Dauerhafte Transparenz und Stabilität im Fahrzeugbau

Auch in Fahrzeugen werden zunehmend dekorative und funktionale Licht- und LED-Elemente verbaut. Farbige Lichtleisten an Türen oder Armaturenbrettern, leuchtende Zierleisten oder Markenlogos, beleuchtete Einstiegsleisten oder LED-Scheinwerfer sind nicht nur ästhetisch relevant, sondern häufig auch ein wichtiges Marketinginstrument, mit dem Firmen die Attraktivität, Sichtbarkeit und Lebensdauer ihrer Produkte gezielt erhöhen. Ein Klebstoff, der wie technicoll® 9430-1 nach der Verarbeitung dauerhaft transparent bleibt, Risse und Materialverfärbungen verhindert, erspart den Firmen viel Ärger. Ein weiterer Vorteil des Klebstoffs ist, dass er in Innenräumen und Fahrzeugumgebungen mit wechselnden Temperaturen zuverlässig funktioniert. Damit bietet er eine dauerhafte Lösung für anspruchsvolle LED-Anwendungen im Design- und Funktionsbereich. Auf den häufig im Fahrzeugbau verwendeten Kunststoffen PMMA und PC sorgt technicoll® 9430-1 für eine blasenfreie Optik. Die Klebestellen bleiben nahezu unsichtbar und das Erscheinungsbild transparenter Bauteile wird nicht beeinträchtigt. Der Klebstoff ist zudem lösemittelfrei. Da er durch die chemische Reaktion seiner beiden Komponenten aushärtet, gewährleistet er ein prozesssicheres Kleben unter hochanspruchsvollen Produktionsbedingungen.

Für brillante Verbindungen im Boots-, Vitrinen- und Möbelbau

Ebenso prädestiniert ist der technicoll® LED-Kleber für Anwendungen im Vitrinen- und Möbelbau, im Bootsbau sowie im Messebau, wie beispielsweise bei der Montage von LED-Elementen, beim Abdichten transparenter Bauteile oder dem Verkleben von Acryl- und Kunststoffkomponenten. Die schnelle Verarbeitungszeit von etwa acht Minuten ermöglicht eine effiziente Verarbeitung und sorgt dank der Aushärtung bei Raumtemperatur für eine besonders unkomplizierte Handhabung. Die Anfangsfestigkeit ist nach rund 45 Minuten erreicht, die volle Endfestigkeit entwickelt der Klebstoff innerhalb weniger Tage. Mit dem modernen Konstruktionsklebstoff technicoll® 9430-1 bietet RUDERER Anwendern aus Industrie und Handwerk eine verlässliche Lösung, die durch klare Optik, hohe Prozesssicherheit und dauerhafte Klebekraft überzeugt und gleichzeitig neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung moderner, beleuchteter Designelemente eröffnet.

Weitere Informationen online unter www.ruderer.de

Über die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

Die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH ist Ihr Spezialist für Premium-Industrieklebstoffe unterschiedlichster Art. Wir sind ein stetig wachsendes Familienunternehmen in zweiter Generation. Unser Hauptsitz ist in Zorneding bei München. Mit unserer über 30-jährigen Produkt- und Branchen-Expertise im Bereich Kleben können wir unsere Kunden aus Industrie und Handwerk optimal betreuen und bei Klebeprojekten begleiten – sowohl mit den richtigen Klebstoff-Produkten, als auch mit dem erforderlichen Know-how um Verbundstoffe, Technologien, und Anwendungen.

Wir sind Händler und wir sind Hersteller. Das garantiert unseren Kunden nicht nur die jeweils beste technologische Klebstoff-Lösung, sondern durch unser großes Lager auch eine sehr hohe Produktverfügbarkeit für schnelle, stabile Lieferketten sowie größtmögliche Flexibilität, z.B. bei der Gebindegröße oder bei Änderungswünschen von Lieferterminen.

Unser breites und tiefes Klebstoffsortiment umfasst viele Premiumklebstoffe namhafter Hersteller wie technicoll, Araldite, Sika, H.B. Fuller, 3M, Panacol, Otto-Chemie, Kömmerling, Born2Bond (Bostik), Weiss-Chemie, Drei Bond, Loctite, Teroson. Unsere Lieferanten wählen wir sorgfältig aus und achten darauf, dass wir nur Klebstoffe mit hervorragender Qualität in unser Portfolio aufnehmen. Der Zugriff auf viele verschiedene Klebstoffmarken ermöglicht es uns, unseren Kunden eine markenunabhängige Beratung zu bieten, stets herstellerneutral im Sinne der besten Lösung für die jeweilige Anforderung. In unserem Technikum können wir für unsere Kunden Testverklebungen durchführen, um den richtigen Klebstoff ermitteln zu können. Dies ist vor allem immer dann hilfreich und sinnvoll, wenn der Kunde die genauen Eigenschaften der zu klebenden Werkstoffe nicht kennt. Zudem können wir für unsere Kunden Alterungstests, Klimawechseltests usw. durchführen und Zugscherfestigkeiten ermitteln. Wenn unsere Kunden keine Kapazitäten in der Fertigung frei haben, oder das Kleb-Know-how fehlt, kümmern wir uns um die Klebeprojekte und führen die Klebung in Lohn durch.

Mit unserer eigenen Marke, der Traditionsmarke technicoll®, (www.technicoll.de) bieten wir ein Klebstoff-Komplettsortiment für professionelle Anwendungen und modifizieren oder entwickeln bei Bedarf den passenden Klebstoff für individuelle Kundenanforderungen. technicoll® ist seit über 50 Jahren auf dem Klebstoffmarkt bekannt. Seit Jahrzehnten beliefern wir erfolgreich die Schlüsselbranchen der Industrie, wie z.B. Automotive/Transportation/Sonderfahrzeugbau, Kunststoffindustrie, Polsterindustrie oder Metallindustrie

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen in 2. Generation legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fokus unseres spezialisierten Teams ist stets, mit tiefem technischem Know-how unseren Kunden stets kompetent zu beraten und falls notwendig über komplette Projekte hinweg zu betreuen.

Unsere Zukunft ist digital. Das haben wir schon 2007 erkannt und unseren Onlineshop www.ottozeus.de ins Leben gerufen. Dort erhalten unsere Kunden alle hochwertigen Klebstoffmarken, das passende Zubehör, viele wichtige Informationen und bei Bedarf auch eine telefonische Klebeberatung – alles schnell und zuverlässig, so wie es von einem Onlineshop erwartet wird. Das umfangreiche Klebstoff-Sortiment auf www.ottozeus.de umfasst knapp 1000 Artikel, die sowohl für Gewerbekunden aus Handel, Handwerk und Industrie, als auch erfahrene Heimwerker 24/7 bestellbar sind.

Weitere Infos unter www.ruderer.de, www.technicoll.de und www.ottozeus.de

