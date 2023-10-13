Mehr Tempo, weniger Fehler – neu bei RUDERER: die technischen tesa® Klebebänder

RUDERER erweitert sein Sortiment: tesa®-Klebebänder für Industrie & Handwerk – vielseitig, stark, zuverlässig und nachhaltig für Befestigen, Abdecken, Reparieren & Verpacken.

Die technischen Klebebänder der bekannten deutschen Marke tesa® gehören zu den vielseitigsten Erfindungen der modernen Arbeitswelt. Die leistungsstarken Montagebänder lassen sich schnell und präzise verarbeiten und überzeugen durch hohe Haftkraft und Beständigkeit. Ob beim Abdecken von Oberflächen, Befestigen von Bauteilen, Kleben von Kartons oder Abdichten und Reparieren von Gehäusen, Rohren oder Kabeln. tesa® bietet für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Als führender Anbieter von Premium-Klebstoffen hat die RUDERER Klebetechnik GmbH ihr Sortiment um diese flexiblen und hochwertigen Klebebänder erweitert. Ab sofort bietet das Unternehmen seinen Kunden aus Industrie und Handwerk die leistungsstarken tesa®-Klebebänder zum Abdecken, Befestigen, Verpacken und Reparieren. So erhalten RUDERER-Kunden nicht nur eine größere Auswahl, sondern auch die Möglichkeit, die passende Klebelösung aus einer Hand zu beziehen – inklusive Anwendungstechnik, individueller Beratung und begleitender Tests. Das erspart Zeit und Aufwand und sorgt im Arbeitsalltag für mehr Tempo und Sicherheit. Da die innovativen tesa®-Klebebänder höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Optimierung industrieller und handwerklicher Prozesse. Durch die Sortimentserweiterung verbindet RUDERER Qualität, Effizienz und Erfahrung und bietet professionellen Anwendern Klebelösungen, die langlebig, zuverlässig und praxisorientiert sind.

Einfach stark. Das Klebeband, das jeder Deutsche unter dem Namen tesa® kennt, steht seit Jahrzehnten für Zuverlässigkeit und Qualität. Der Markenname geht auf eine Sekretärin namens Elsa Tesmer zurück, die ihn aus ihrem eigenen Namen ableitete. Heute ist tesa® ein Synonym für starke Klebekraft, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch in Branchen wie der Automobil-, Bau-, Druck- und Verpackungsindustrie, Elektronikbranche, Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrt. Weltweit entstehen an zahlreichen Produktions- und Forschungsstandorten innovative tesa®-Lösungen, die perfekt auf unterschiedliche Materialeigenschaften, Oberflächenenergien und Umweltbedingungen abgestimmt sind.

Doppelseitige Klebebänder für anspruchsvolle Befestigungen

Die tesa®-Produktwelt ist aus Industrie und Handwerk nicht mehr wegzudenken. Die hochbelastbaren Klebebänder sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und äußerst flexibel einsetzbar, zum Beispiel beim Montieren von Bauteilen, beim Befestigen von Leisten oder Kabelkanälen, beim Kleben von 3D-Objekten und Kartons oder beim Abdecken von Flächen bei Lackier- oder Beschichtungsprozessen. Im Bereich Befestigen (Mounting) kommen vorrangig doppelseitige Klebebänder zum Einsatz, die eine dauerhafte und vibrationsdämpfende Hochleistungsverbindung ermöglichen. Sie haften auf glatten und rauen Oberflächen, sind im Innen- und Außenbereich anwendbar und bestehen entweder aus Acrylat, PE-Schaumstoff, Folie, Gewebe oder Vlies. Eine typische Anwendung ist das Befestigen von Blenden, Bauteilen, Displays, Schildern, Leisten und Kabelkanälen, wie etwa in der Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte- und Elektroindustrie. Neben ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit zeichnen sich die doppelseitigen Klebebänder durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung aus. Sie haften auch bei geringem Anpressdruck sofort und bieten stabilen Halt. Für temporäre Anwendungen stehen ablösbare Varianten zur Verfügung, die sich rückstandslos entfernen lassen.

Mounting: Die tesa-Klebebänder im RUDERER-Sortiment

Im RUDERER-Sortiment finden sich vielseitige tesa®-Klebebänder für unterschiedliche Anwendungen. Das doppelseitige Klebeband tesafix 4957 beispielsweise besteht aus einem weichen Schaumträger und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen perfekt aus. Das aus Vlies bestehende Klebeband tesafix 4959 haftet besonders gut auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie. Das doppelseitige Hochleistungsklebeband tesa 4965 basiert auf einem PET-Folienträger und wird vor allem in der Automobilindustrie zum Befestigen von Displays, Leisten und Profilen eingesetzt. Es überzeugt durch eine hohe Belastbarkeit bei reduziertem CO2-Ausstoß. Für Anwender, die eine schnelle Anfangshaftung wünschen, wie z.B. im Dekorations- oder Verpackungsbereich, bietet RUDERER das Folienklebeband tesafix 64621 mit transparentem PP-Träger. Das Hochleistungs-Acrylschaumklebeband tesa ACXplus 7074 ist kälteschockbeständig bis minus 40 Grad Celsius und gleicht thermische Belastungen zuverlässig aus.

Präzise Farbkanten, geschützte Oberflächen: Klebebänder zum Abdecken

Zum Abdecken, Reparieren und Verpacken kommen meist einseitige Klebebänder aus Papier, Gewebe oder Folie zum Einsatz. Für präzise und anspruchsvolle Lackier- und Pulverbeschichtungsarbeiten bietet RUDERER zum Beispiel das hitzebeständige und dehnbare Papierklebeband tesa 4309. Es hat einen Bioanteil von über 50 Prozent und hält Temperaturen bis +120 Grad Celsius stand. Besonders gut geeignet für Kurven und 3D-Objekte ist das Abdeckband tesa 4319, das auf Materialien wie Metall, Kunststoff sowie Lackoberflächen eine hohe Klebkraft zeigt.

Ökologisch denken – mit tesa nachhaltig kleben

Das Allzweck-Abdeckband tesakrepp 4323 eignet sich für leichte Malerarbeiten und Fixierarbeiten im Innenraum. Wo präzise Linien gefordert sind, wie z.B. im Fahrzeug- und Industriebereich, kommt das Premium-Klebeband tesa professionell 4334 zum Einsatz, dessen Papier aus zertifizierten Wäldern stammt. Das dehnbare Papierabdeckband tesakrepp 4341 und das Hochtemperatur-Abdeckband tesa 50620 sind für hohe Temperaturen bis +140 beziehungsweise +200 Grad Celsius (30 Minuten) ausgelegt und wurden speziell für anspruchsvolle Lackier- und Pulverbeschichtungsprozesse entwickelt. tesa 4341 zeigt eine sehr gute Haftung auf lackierten oder metallischen Oberflächen. tesa 50620 haftet hervorragend auf unpolaren Materialien, wie sie bei Verpackungsfolien, Stoßfängern oder Möbelteilen zu finden sind.

Schnelle Hilfe bei Schäden: Klebebänder für die Sofortreparatur

Für die schnelle Reparatur (Repairing) bietet RUDERER robuste Allzweckbänder wie das wasserabweisende tesa 4615 Duct Tape, das einen Recyclinganteil von 31 Prozent hat und eine besonders hohe Haftkraft auf Materialien wie Metall, Kunststoffen, Holz, Glas und Pappe sowie auf leicht unebenen Untergründen zeigt. tesa 4541 ist ein unbeschichtetes Gewebeband, das ebenfalls gut auf unebenen und öligen Oberflächen haftet. Das hochabriebfeste Premium-Gewebeband tesa 4651 wird in der Automobilindustrie verwendet und das Standard-Gewebeband 4688 hält Spannungen bis 2.500 Volt stand. Für präzise Abdeckarbeiten empfiehlt sich das Klebeband tesakrepp 4341, das auch beim Nassschliff stabil bleibt.

Mehr Effizienz in der Logistik: Nachhaltige Lösungen im Verpackungsbereich

tesa® legt im Verpackungsbereich großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Sortiment im Verpackungsbereich (Packaging) umfasst daher eine Vielzahl an Lösungen für leichte bis schwere Kartonagen. Die Klebebänder passen sich an Gewicht und Material an, halten unterschiedlichen Transportbedingungen stand und sorgen dafür, dass Waren ihr Ziel unbeschadet erreichen. Besonders hervorzuheben ist das Papierpackband tesapack 4713 aus FSC®-zertifiziertem Papier. Es bietet eine hohe Anfangshaftung und sorgt für einen sicheren, nachhaltigen Kartonverschluss. Mit den intelligenten Klebelösungen von tesa® profitieren Anwender von maximaler Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit.

