Die Feuerstelle der Zukunft

Wie Christian Robin Weiß beim Founder Summit 2025 eine uralte Idee neu entfachte.

WIESBADEN, 29. April 2024 – Nur zwei Minuten. Zwei Minuten auf der Bühne der Inspiration Stage beim Founder Summit, der größten Gründer- und Unternehmerkonferenz Deutschlands, die am 26. und 27. April 2025 im RheinMain CongressCenter Wiesbaden stattfand. Doch Christian Robin Weiß nutzte sie – und überzeugte. Weiß, Gründer und Geschäftsführer von FIREDANCER und Experte für emotionale Events, sprach nicht über Technologie, Skalierung oder disruptive Innovationen. Er sprach über Feuer. Genauer gesagt: über die ursprüngliche Kraft der Feuerstelle als Ort des Austauschs, der Gemeinschaft und der Innovation. Eine These, die in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz zunehmend Kommunikation und Begegnung strukturiert, fast archaisch wirkt – und doch aktueller nicht sein könnte.



„Mach ein Feuer. Lade dein Team ein. Lade deine Nachbarn ein. Vor allem: Lade Menschen ein, die du noch nicht kennst.“



Was einfach klingt, ist ein bewusstes Plädoyer für organische Netzwerke und echte Begegnungen. Für Weiß, der bereits mit dem BrandEx Award in Gold für das beste Mitarbeiter- und Motivationsevent (FIREPLACE- Siemens EHS Conference) ausgezeichnet wurde, ist die Feuerstelle ein Symbol: In Veränderungsprozessen bietet sie Unternehmen und der Gesellschaft einen Ankerpunkt – jenseits von Meetingräumen und digitalen Plattformen.



Sein Kurzvortrag war mehr als ein gelungener Auftritt. Es war eine Einladung, bewährte soziale Mechanismen neu zu denken. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten: Weiß gewann nicht nur eine besondere Auszeichnung, sondern auch neue Reichweite, Aufträge – und vor allem Aufmerksamkeit für ein Thema, das im Lärm moderner Business-Trends leicht überhört wird.



Christian Robin Weiß ist überzeugt: „Im KI-Zeitalter wird das Feuer zur Denk- und Zukunftsschmiede. Vielleicht sind es am Ende nicht Algorithmen, die Unternehmen resilient und Gesellschaften innovativ machen – sondern die älteste soziale Technologie der Menschheit: das Gespräch am Feuer.“

