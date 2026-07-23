Die Fields-Medaillen 2026 gehen an vier der weltweit führenden Mathematiker

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Die Auszeichnung, die auch als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet wird, würdigt herausragende Leistungen – sowie das Versprechen zukünftiger Leistungen – von Mathematikern unter 40 Jahren.

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Juli 2026 / Im Rahmen der heutigen Eröffnungszeremonie des Internationalen Mathematikerkongresses (ICM) in Philadelphia gab die Internationale Mathematische Union (IMU) die Preisträger der Fields-Medaillen 2026 bekannt.

Die diesjährigen Auszeichnungen gingen an vier der weltweit führenden Mathematiker: den chinesischen Mathematiker Yu Deng von der University of Chicago; den amerikanischen Mathematiker John Pardon von der Stony Brook University in New York; den kanadischen Mathematiker Jacob Tsimerman von der University of Toronto; sowie die chinesische Mathematikerin Hong Wang von der New York University und dem französischen Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Die Fields-Medaille wird aufgrund ihres hohen Ansehens oft als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet. Sie wird alle vier Jahre an zwei bis vier Mathematiker unter 40 Jahren verliehen und würdigt herausragende mathematische Leistungen in bisherigen Arbeiten sowie das Versprechen zukünftiger Leistungen.

Jeder Preisträger erhält 15.000 kanadische Dollar (etwa 10.600 US$) sowie eine Goldmedaille mit dem Bildnis des griechischen Mathematikers Archimedes.

Die vier Preisträger verkörpern die Tiefe, Originalität und Vitalität der zeitgenössischen Mathematik, und wir freuen uns sehr, ihre Leistungen auf dem Internationalen Mathematikerkongress zu würdigen, sagt Hiraku Nakajima, President der IMU.

Weitere Auszeichnungen

Im Rahmen der Zeremonie gab die IMU zudem die Gewinner weiterer bedeutender Preise im Bereich der Mathematik bekannt. Die vollständigen Begründungen für diese Preise sind auf der Website der IMU verfügbar.

Shayan Oveis Gharan von der University of Washington erhielt die Abacus-Medaille für mathematische Beiträge zur Informatik.

Graeme Segal von der Universität Oxford gewann die Chern-Medaille für sein herausragendes Lebenswerk in der Mathematik.

Der Carl-Friedrich-Gauß-Preis wurde an Yurii Nesterov von der belgischen UCLouvain für Beiträge mit bedeutenden Anwendungen außerhalb der Mathematik verliehen.

Hannah Fry von der University of Cambridge wurde mit dem Leelavati-Preis für ihre Öffentlichkeitsarbeit geehrt.

Über die Fields-Medaillengewinner

Yu Deng

Deng wurde für seine Arbeiten auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen gewürdigt, darunter die strenge Herleitung der Boltzmann-Gleichung aus der Dynamik harter Kugeln in verdünnten Gasen, die Herleitung von wellenkinetischen Gleichungen aus nichtlinearen dispersiven Systemen sowie probabilistische Ansätze zur nichtlinearen Schrödinger-Dynamik.

Er leitete eine der zentralsten Gleichungen der kinetischen Theorie und der Strömungsdynamik – die Boltzmann-Gleichung – aus der Mathematik kollidierender harter Kugeln ab. Seine Arbeit ist ein großer Fortschritt in dem jahrhundertelangen Bestreben von Mathematikern und Physikern, die Grundgesetze der Physik aus ersten Prinzipien abzuleiten – eines der berühmten 23 Probleme, die der Mathematiker David Hilbert auf dem ICM 1900 aufstellte.

John Pardon

Pardon wurde für seine Leistungen in der symplektischen Geometrie, darunter neue Ansätze zu virtuellen Fundamentalzyklen, Fukaya-Kategorien von Liouville-Mannigfaltigkeiten und der Zählung holomorpher Kurven, sowie für seine Beiträge zu anderen Bereichen der Geometrie und Topologie, einschließlich Gruppenaktionen auf 3-Mannigfaltigkeiten und der Knotentheorie ausgezeichnet.

Pardon ermittelte, wie man Kurven auf bestimmten Formen im Bereich der symplektischen Geometrie zählt, und bewies dabei die 20 Jahre alte MNOP-Vermutung, die besagte, dass zwei unterschiedliche Methoden zur Zählung von Kurven tatsächlich identisch seien. Diese spezifischen Formen, sogenannte Calabi-Yau-3-Mannigfaltigkeiten, gelten in der Superstringtheorie als Modelle unseres Universums. Pardons Arbeit hat Auswirkungen auf die Darstellungstheorie, die symplektische Topologie und die Quantenphysik.

Jacob Tsimerman

Tsimerman wurde für seinen Beitrag zur erheblichen Erweiterung des Anwendungsbereichs o-minimaler Techniken in der arithmetischen und komplexen algebraischen Geometrie, einschließlich des Beweises der Griffiths-Vermutung über die Algebraizität der Bilder der Periodenabbildungen ausgezeichnet.

Er begann damit, große Probleme der Zahlentheorie anzugehen, wobei er die algebraische Geometrie nutzte, um zu untersuchen, wie Formen Eigenschaften von Zahlen offenbaren können. Anschließend übertrug er ein als o-Minimalität bekanntes Konzept – ein logisches Rahmenwerk, das dazu dient, wilde mathematische Strukturen zu zähmen – aus einem der abstraktesten Gebiete der Mathematik, der Modelltheorie, in die algebraische Geometrie, was zu bemerkenswerten Ergebnissen führte. Insbesondere stehen seine Ergebnisse in engem Zusammenhang mit der Hodge-Vermutung, einem der sieben berühmten, mit einer Million Dollar dotierten Millennium-Preis-Probleme.

Hong Wang

Wang wurde für ihre Arbeiten in der harmonischen Analyse und der geometrischen Maßtheorie ausgezeichnet, darunter Anwendungen von Multiskalen- und Entkopplungstechniken auf die lokale Glättungsvermutung für die planare Wellengleichung sowie bedeutende Fortschritte bei der Fourier-Restriktion, bei Falconer-Distanzmengen, bei Furstenberg-Mengen in der Ebene und beim Kakeya-Problem in drei Dimensionen.

Wang bewies die dreidimensionale Version eines jahrhundertealten Problems, das einfach zu erklären, aber schwer zu lösen ist: Wie viel Raum benötigt man, um eine Nadel so zu drehen, dass sie in jede Richtung zeigt? In zwei Dimensionen kann man eine Nadel geschickt in einem winzigen Bereich verschieben und drehen, doch ein verwandtes Kakeya-Problem in drei Dimensionen erwies sich als wesentlich schwieriger. Die Lösung dieses Problems hat den Weg für eine Vielzahl von Sätzen und Vermutungen in der harmonischen Analyse, bei partiellen Differentialgleichungen, in der geometrischen Maßtheorie und anderen Bereichen geebnet. Für vier und mehr Dimensionen bleibt das Problem weiterhin ungelöst.

Weitere Informationen

Die Simons Foundation hat in Zusammenarbeit mit der IMU Videos über jeden der diesjährigen Preisträger erstellt. Die einbettbaren Videos können auf YouTube angesehen werden.

Über den International Congress of Mathematicians

Der ICM ist die wichtigste und renommierteste Konferenz der mathematischen Fachwelt und wird alle vier Jahre von der IMU ausgerichtet. Der Kongress 2026, der vom 23. bis 30. Juli in Philadelphia stattfindet, umfasst Hunderte von eingeladenen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen zu den neuesten Entwicklungen in der Mathematik.

Die diesjährige Konferenz wird von der American Mathematical Society und der Simons Foundation unterstützt und ist der erste ICM in den Vereinigten Staaten seit 1986.

Über die International Mathematical Union

Die 1920 gegründete IMU vereint mehr als 80 Mitgliedsländer, die durch ihre nationalen mathematischen Gesellschaften und Akademien vertreten sind. Gemeinsam mit und durch ihre Mitglieder fördert die IMU die weltweite Zusammenarbeit und unterstützt die Entwicklung der Mathematik in allen Regionen der Welt.

Über die American Mathematical Society

Die American Mathematical Society wurde 1888 gegründet, um die mathematische Forschung und Wissenschaft zu fördern. Sie erfüllt ihren Auftrag durch Programme und Dienstleistungen, die die mathematische Forschung und ihre Anwendungen vorantreiben, die mathematische Bildung stärken und das Bewusstsein sowie die Wertschätzung für die Mathematik und ihre Verbindungen zu anderen Disziplinen und zum Alltag fördern.

Über die Simons Foundation

Die Simons Foundation ist eine private Stiftung in New York City, deren Ziel es ist, die Grenzen der Forschung in der Mathematik und den Grundlagenwissenschaften zu erweitern. Die 1994 von Jim und Marilyn Simons gegründete Stiftung fördert bahnbrechende Wissenschaft durch Fördermittel, eigene Forschung und öffentliches Engagement. Die Simons Foundation vergibt Fördermittel in den Bereichen Autismusforschung und Neurowissenschaften, Biowissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften sowie Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. Die hauseigene Forschungsabteilung der Stiftung, das Flatiron Institute, entwickelt und setzt computergestützte Methoden ein, um die Grundlagenforschung voranzutreiben.

Kontaktinformationen

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Thomas Sumner, Simons Foundation: press@simonsfoundation.org

QUELLE: Simons Foundation

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