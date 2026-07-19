Die U.S. Polo Assn. sponsert als offizieller Bekleidungspartner die St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup

Das Gaston Polo Team sichert sich im Cowdray Park Polo Club den Gold-Cup-Titel gegen das Dubai Polo Team

WEST PALM BEACH, FL UND WINDSOR, UK / ACCESS Newswire / 22. Juli 2026 / U.S. Polo Assn.® setzte in Zusammenarbeit mit der Brand Machine Group (BMG), seinem Partner im Vereinigten Königreich, seine langjährige Unterstützung der britischen High-Goal-Saison als offizieller Bekleidungspartner der St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup stolz fort, die vom 23. Juni bis zum 19. Juli im Cowdray Park Polo Club stattfand, der weithin als The Home of British Polo bekannt ist.

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1) Die Gewinner der St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup, das Gaston Polo Team, nehmen die Trophäe auf der Bühne im Cowdray Park Polo Club entgegen

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2) Das Gaston Polo Team im Angriff gegen das Dubai Polo Team im Finale der St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup

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3) Die Finalistinnen der British Ladies Open Championship, Yaguara und Salty Polo, auf der Bühne im Cowdray Park Polo Club

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4) Das Erlebnis-Merchandise-Zelt der U.S. Polo Assn., in dem die Kampagne der Marke The Polo Shirt: An Icon Born from the Game bei der St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup im Mittelpunkt steht

Bildnachweis: Mark Beaumont

Das Finale der British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup wird in der preisgekrönten Serie Breakaway: Polo in Europe auf TNT, Eurosport und dem YouTube-Kanal von Global Polo zu sehen sein. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Als eines der renommiertesten Turniere der Welt brachte die St. Regis British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup 19 Elite-Teams und viele der erfolgreichsten internationalen Polospieler zu einem fast einmonatigen High-Goal-Wettbewerb zusammen. An dem 22-Goal-Turnier nahmen herausragende Spieler teil, darunter die 10-Goaler Poroto Cambiaso und Camilo Jeta Castagnola sowie ein starkes Feld an 9-Goal-Talenten wie Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres, Fran Elizalde, Tomas Panelo, Hilario Ulloa, Pablo Mac Donough, Juan Martin Nero, Bartolome Barto Castagnola und den aufstrebenden Star Lorenzo Chavanne (8-Goal), um nur einige zu nennen.

Im Rahmen seiner mehrjährigen Partnerschaft mit dem Cowdray Park Polo Club stellte U.S. Polo Assn. maßgeschneiderte Kleidung mit gemeinsamem Markenlogo für das gesamte Personal vor Ort bereit, überreichte den MVP-Award und spendete an die von Cowdray ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation Midhurst Palliative Care. Um den letzten Tag des Turniers noch attraktiver zu gestalten, richtete die U.S. Polo Assn. ein Erlebnis-Merchandise-Zelt ein, in dem die neueste globale Kampagne der Marke, The Polo Shirt: An Icon Born from the Game, im Mittelpunkt stand. Dort gab es eine Fotowand, ein aufblasbares Polohemd sowie den Marken-Cocktail The Divot Stomp, der in einem Aluminium-Souvenirbecher mit einem Polo-Schläger als Rührstäbchen serviert wurde. Alle Markenelemente unterstrichen die authentische Verbindung der U.S. Polo Assn. zum Polosport und die Entwicklung ihrer Modeikone, des Poloshirts.

St. Regis British Open Polo Championship – Das Finale um den Cowdray Gold Cup auf einen Blick:

– Finale: Gaston Polo Team (Gonzalo Ferrari, Cruz Heguy, Beltran Laulhe, Jean Pal Luksic) gegen Dubai Polo Team (Tariq Albwardy, Bartolome Barto Castagnola, Antonio Heguy, Santos Merlos)

– Datum: 19. Juli 2026

– Austragungsort: Cowdray Park Polo Club

– Endstand: 9 (Gaston Polo Team) – 8 (Dubai Polo Team)

– U.S. Polo Assn. MVP-Auszeichnung: Cruz Heguy (Gaston Polo Team), dem die U.S. Polo Assn. MVP Weekender Bag von J. Michael Prince (President und CEO, USPA Global) und Boo Jalil (CEO, Brand Machine Group) überreicht wurde. St. Regis überreichte zudem einen Aufenthalt von zwei Nächten in einem beliebigen St. Regis-Hotel in Europa, überreicht von Gwendoline Christie

– Bestes Spielpony: Alberts Yarára, geritten von Bartolome Barto Castagnola, im Besitz des Dubai Polo Teams, überreicht von The Honorary Lila Pearson

– Begünstigte Wohltätigkeitsorganisation: Midhurst Palliative Care

– Übertragung: Das Spiel wurde in der Sendung Breakaway: Polo in Europe auf TNT, Eurosport und dem YouTube-Kanal von Global Polo ausgestrahlt. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

– Spielhighlights: In einem unvergesslichen Finale besiegte das Außenseiterteam Gaston Polo das Dubai Polo Team mit 9:8, führte fast 80 Prozent der Spielzeit und ließ den Favoriten nie entscheidend davonziehen. Gaston startete mit seinem stärksten Chukka und ging früh mit 2:0 in Führung, während Dubais Bartolome Barto Castagnola gemeinsam mit Santos Merlos und Antonio Heguy daran arbeitete, das Tempo zu kontrollieren. Die Spieler von Gaston reagierten mit schnellem, offenem und offensivem Spiel, brachen Dubais Rhythmus und hielten das ausgeglichene Duell stets in Reichweite. Cruz Heguy wurde Torschützenkönig und trug dazu bei, ein neues Kapitel in der Geschichte des Cowdray Gold Cup zu schreiben, da der Name Heguy über Generationen hinweg wieder auf den Pokal zurückkehrte.

Die U.S. Polo Assn. fühlt sich geehrt, die St. Regis British Open Polo Championship 2026 um den Cowdray Gold Cup als offizieller Bekleidungspartner weiterhin zu unterstützen – eines der prestigeträchtigsten Turniere der Welt, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Von Weltklasse-Athleten über historische Spielstätten bis hin zu einer intensiven Einbindung der Fans – dieses Turnier verkörpert alles, was den Polosport so faszinierend macht.

Dieses Jahr markierte zudem einen bedeutenden Meilenstein für das Frauenturnier, da das Finale der British Ladies Open Championship erstmals an demselben Tag wie die St. Regis British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup ausgetragen wurde. Die vom 6. bis 19. Juli ausgetragene British Ladies Open Championship mit einem Goal-Level von 22 unterstrich einmal mehr die Rolle des Cowdray Park Polo Club als globale Bühne für den Polosport und spiegelte das einzigartige Format dieser Sportart wider, bei dem Männer und Frauen gemeinsam auf höchstem Niveau gegeneinander antreten können. U.S. Polo Assn. spendete im Rahmen der British Ladies Open Championship stolz an die Wohltätigkeitsorganisation Power of Polo.

Das Finale der British Ladies Open Championship auf einen Blick:

– Finale: Yaguara (Mia Cambiaso, Myla Cambiaso, Milly Hine, Martina Lowe) gegen Salty Polo (Nina Clarkin, Bella Lavinia, Catalina Lavinia, Madison Rochlin)

– Datum: 19. Juli 2026

– Austragungsort: Cowdray Park Polo Club

– Endstand: 7 (Yaguara) – 6,5 (Salty Polo)

– Gusbourne-MVP-Auszeichnung: Milly Hine (Yaguara)

– Bestes Spielpony: Matuza Cassie, im Besitz von und gespielt von Catalina Lavinia (Salty Polo)

– Gemeinnütziger Empfänger: Power of Polo

In Zusammenarbeit mit der U.S. Polo Assn. sind wir stolz darauf, weiterhin sinnvolle Verbindungen zwischen Sport, Tradition und Lifestyle zu knüpfen und gleichzeitig die Energie der St. Regis British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup den Fans und Konsumenten im Vereinigten Königreich und darüber hinaus näherzubringen, sagte Boo Jalil, CEO der Brand Machine Group, dem britischen Partner der Marke U.S. Polo Assn. Dieses Turnier ist eine außergewöhnliche Plattform, um die Authentizität von U.S. Polo Assn. und ihre tiefe Verbundenheit mit dem Polosport zu präsentieren und gleichzeitig den Gästen am gesamten Finaltag ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Der Cowdray Park Polo Club, der im Herzen der englischen Landschaft liegt, ist dafür bekannt, Schauplatz einiger der spannendsten und unvergesslichsten Momente im Polosport zu sein. Das Finale 2026 der St. Regis British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup setzte diese Tradition fort und brachte internationale Athleten, leidenschaftliche Fans, Luxuspartner und eine lebhafte Atmosphäre vor Ort zusammen, die sowohl die Geschichte als auch die Zukunft des Turniers feierte.

Wir freuen uns sehr, dass U.S. Polo Assn. weiterhin als offizieller Bekleidungspartner der St. Regis British Open Polo Championship um den Cowdray Gold Cup auftritt, sagte Jonathan Russell, CEO von Cowdray Estate. Ihre anhaltende Unterstützung bereichert das Turniererlebnis für Spieler, Mitarbeiter und Gäste und trägt gleichzeitig dazu bei, das weltweite Ansehen des Cowdray Park Polo Club und eines der wichtigsten Turniere im Polosport zu stärken.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Über die Brand Machine Group (BMG)

BMG ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Modeinnovation, das sich mit über vier Jahrzehnten Branchenerfahrung als vertikal integrierter Hersteller und globaler Lizenzspezialist etabliert hat. In Partnerschaft mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess bei Design, Herstellung und Lieferung hochwertiger Produkte und setzt dabei auf die DNA eines vielfältigen Markenportfolios, das die Bereiche Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren umfasst, darunter Erwachsenenmode, Kinderbekleidung und Accessoires.

Zum Markenportfolio von BMG gehören U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior und Ben Sherman. BMG bekräftigt sein Engagement für nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken, indem es vollständige Transparenz entlang seiner gesamten globalen Lieferkette gewährleistet und sich dabei am ETI-Basis-Kodex orientiert.

Besuchen Sie brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an sales@brandmachinegroup.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson – VP, Sportmarketing & Medien

Telefon +001.561.227.6994 – E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky – Vizepräsidentin, Globale PR & Kommunikation

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Gina Digregorio – Marketingberaterin, Brand Machine Group

Telefon: +44 (0) 7741 635 984 – E-Mail: gina.digregorio@brandmachinegroup.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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