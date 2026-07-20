GA-ASI schließt Qualifikationstests für britische Protector-Waffen ab

Abschluss einer sechsjährigen Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Industrie in den USA und im Vereinigten Königreich

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 20. Juli 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat die Waffentests für das ferngesteuerte Luftfahrzeug Protector RG Mk1 der Royal Air Force (RAF) abgeschlossen und damit sowohl die lasergelenkte Bombe Paveway IV als auch die Luft-Boden-Rakete Brimstone 3 für den Einsatz vom MQ-9B-Flugzeug von GA-ASI qualifiziert. Die Tests wurden am 18. Juni in den Einrichtungen von GA-ASI in Südkalifornien abgeschlossen und markierten das erste Mal, dass GA-ASI die federführende Rolle bei der Durchführung von Waffenqualifikationstests für einen Kunden übernommen hat. Die Qualifikationstests wurden mit Genehmigung des britischen Verteidigungsministeriums durchgeführt und erfüllten alle Anforderungen für die Zertifizierung des sicheren Mitführens und Abfeuerns von Waffen.

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Die Royal Air Force ist unser Erstkunde für die MQ-9B, und wir sind hier, um sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen, sagte David R. Alexander, Präsident von GA-ASI. Die Leitung der Qualifikationstests war eine einzigartige Erfahrung, und wir freuen uns, diesen Prozess für die RAF so erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Der RAF Protector basiert auf dem MQ-9B SkyGuardian® von GA-ASI. Die Royal Air Force nimmt weiterhin neue Protector-Flugzeuge an ihrem Stützpunkt RAF Waddington in Empfang.

Der Abschluss der in den USA durchgeführten Safe-Separation-Waffentests ist ein Meilenstein für den Protector RG Mk1. Er belegt nicht nur die Ausgereiftheit der Plattform, sondern auch die Fähigkeit des Programms, fortschrittliche Waffen in ein hochmodernes, zertifiziertes ferngesteuertes Flugsystem zu integrieren, was sowohl dem Vereinigten Königreich als auch unseren Partnern Vorteile bringt, sagte der Direktor des RAF-Programms, Group Captain Rob Evans. Der Protector wird den Einsatzkommandanten kontinuierliche Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdaten in Verbindung mit hochpräzisen Angriffsfähigkeiten liefern und so sicherstellen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin gerüstet ist, um den sich wandelnden Sicherheitsherausforderungen in einem zunehmend komplexen Sicherheitsumfeld zu begegnen.

Im Jahr 2025 erhielt der Protector eine militärische Musterzulassung von der britischen Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority), womit der Protector das erste große unbemannte Flugsystem ist, das diese Auszeichnung erhielt, und wodurch der Protector es nun ermöglicht, ohne geografische Einschränkungen, auch über dicht besiedelten Gebieten, eingesetzt zu werden.

Die MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste unbemannte Flugsystem für mittlere Flughöhen und lange Einsatzdauer und umfasst neben dem Protector auch die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian®. Neben der RAF wird die MQ-9B von den belgischen Streitkräften sowie der japanischen Küstenwache eingesetzt; weitere Bestellungen stammen aus Kanada, Dänemark, Polen, Deutschland, Indien, Katar, Taiwan sowie von der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command. Die MQ-9B kam zudem bei verschiedenen Übungen der US-Marine zum Einsatz, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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