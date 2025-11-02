Die Finanzierungslücke ist Realität: Thure von Uexküll-Klinik beteiligt sich am BWKG-Aktionstag

Die Thure von Uexküll-Klinik beteiligt sich am Aktionstag der baden-württembergischen Krankenhäuser gegen die geplanten Sparmaßnahmen im Rahmen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes

Die Schwarzwaldklinik war Fiktion. Die Finanzierungslücke ist Realität: Thure von Uexküll-Klinik beteiligt sich am BWKG-Aktionstag gegen das Beitragssatzstabilisierungsgesetz

Glottertal, 12.06.2026:

Die Thure von Uexküll-Klinik beteiligt sich am landesweiten Aktionstag der baden württembergischen

Krankenhäuser gegen die von der Bundesregierung geplanten

Sparmaßnahmen im Rahmen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes. Mitarbeitende,

Klinikleitung und Betriebsrat haben gemeinsam vor dem Haupteingang der Klinik auf die

Auswirkungen der geplanten Regelungen aufmerksam gemacht.

Symbolisch wurde der Haupteingang geschlossen. Vor dem Gebäude versammelten sich

Beschäftigte mit Schildern wie „Reale Versorgung“, „Keine Schauspieler“ und „Reale Defizite“.

Im Mittelpunkt stand ein großes Banner mit der Aufschrift:

„Die Schwarzwaldklinik war Fiktion. Die Finanzierungslücke ist Realität.“

Mit der Aktion soll verdeutlicht werden, dass Gesundheitseinrichtungen bereits heute unter

erheblichem wirtschaftlichem Druck stehen. „Unsere Türen müssen für Patientinnen und

Patienten offenbleiben“, betont Kevin Walterschen, Geschäftsführer des gemeinnützigen

Trägers Kur + Reha GmbH. „Wenn die Politik jedoch undifferenziert an der Finanzierung spart,

während gleichzeitig die Anforderungen ohne die notwendige Flexibilität steigen, wird das

zwangsläufig Folgen für die Gesundheitsversorgung haben.“ Besonders kritisch bewertet die

Klinik dabei die geplante Begrenzung der Vergütungsentwicklung, während Personal-, Energie und

Sachkosten kontinuierlich steigen.

Die Klinikleiterin Vicky Pfirsig ergänzt, dass die Thure von Uexküll-Klinik dabei nicht in Abrede

stellt, dass angesichts der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung

wirtschaftliche Maßnahmen und Strukturreformen erforderlich sind. Aus Sicht der Klinik

müssen diese jedoch zielgerichtet erfolgen und tatsächliche Effizienzpotenziale erschließen.

Dazu gehören insbesondere der Abbau bürokratischer Vorgaben, eine Reduzierung von

Dokumentationspflichten sowie mehr Flexibilität bei regulatorischen Anforderungen. Ebenso

sollten alle versorgungsnotwendigen Krankenhäuser unabhängig von ihrem Planungsstatus

gleichberechtigt Zugang zu Fördermitteln oder der Investitionsförderung nach dem

Krankenhausfinanzierungsgesetz erhalten. Digitale Prozesse, moderne Infrastruktur und

innovative Versorgungsmodelle können langfristig dazu beitragen, Ressourcen effizienter

einzusetzen und Kosten zu senken. Voraussetzung hierfür sind jedoch entsprechende

Investitionsmöglichkeiten.

Die Thure von Uexküll-Klinik ist ein zugelassenes psychosomatisches Vertragskrankenhaus, das

gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten behandelt und seit vielen Jahren einen

wichtigen Beitrag zur psychosomatischen Versorgung in Baden-Württemberg leistet.

Gleichzeitig erhält die Einrichtung – anders als Plankrankenhäuser – keine regulären

Investitionsmittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und finanziert notwendige

Investitionen weitgehend aus eigener Kraft.

Den größten Kostenblock nehmen in der psychosomatischen Fachklinik die

Personalaufwendungen ein. Gleichzeitig gelten im therapeutischen Bereich verbindliche

Personalvorgaben, die nicht beliebig reduziert werden können. Bei einer Unterschreitung

drohen Sanktionen. „Für eine qualitativ hochwertige psychosomatische Behandlung sind

ausreichend Zeit, qualifiziertes Personal und stabile therapeutische Beziehungen unerlässlich“,

betont die Vorsitzende des Betriebsrats, Dorothee Gertsen. „Gerade in der Psychosomatik

lassen sich Einsparungen nicht einfach durch Personalabbau erreichen, ohne die

Versorgungsqualität zu gefährden.“

Die Sorge der Klinik wird auch durch aktuelle Entwicklungen im Versorgungsgeschehen gestützt.

Der Bedarf an psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen steigt seit Jahren.

Gleichzeitig drohen durch das Beitragssatzstabilisierungsgesetz Kürzungen im ambulanten

psychotherapeutischen Bereich, welche ebenfalls auf die Versorgungsstruktur wirken. Längere

Wartezeiten auf Therapieplätze können dazu führen, dass Erkrankungen chronifizieren und

schwerere Verläufe entwickeln. Dies erhöht nicht nur den Bedarf an stationären Behandlungen,

sondern führt auch zu längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten, mehr Krankengeldzahlungen und

einer höheren Wahrscheinlichkeit von Frühverrentungen. Kurzfristige Einsparungen können so

langfristig zu deutlich höheren Kosten für das Gesundheits- und Sozialsystem führen.

Die baden-württembergischen Krankenhäuser fordern eine verlässliche und auskömmliche

Finanzierung, die vollständige Refinanzierung tariflicher Kostensteigerungen sowie einen

konsequenten Abbau bürokratischer Belastungen. Nur so können die notwendigen

Strukturreformen gelingen, Kosten nachhaltig gesenkt und gleichzeitig eine hochwertige

Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden.

Mit ihrer Beteiligung am Aktionstag möchte die Thure von Uexküll-Klinik gemeinsam mit den

Krankenhäusern im Land ein deutliches Signal senden: Kurzfristige Einsparungen dürfen nicht

zulasten der Versorgungsstrukturen gehen, die Patientinnen und Patienten heute und in

Zukunft benötigen. Wer das Gesundheitswesen nachhaltig stärken und finanzierbar halten will,

muss Reformen aktiv gestalten, statt die vorhandenen Mittel in einem bereits angespannten

System weiter zu reduzieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kur + Reha GmbH

Bastian Bammert

Eggstraße 8

79117 Freiburg im Breisgau (Freiburg, Germany)

Deutschland

fon ..: 07684 / 90 69 100

web ..: https://www.uexkuell-klinik.de

email : bastian.bammert@kur.org

Die Thure von Uexküll-Klinik ist eine Fachklinik für Psychosomatische Medizin und

Psychotherapie mit einer Abteilung für stationäre Akutversorgung (25 Betten), einer Tagesklinik

(12 Behandlungsplätze), einer Abteilung für Rehabilitation (25 Betten) sowie einer

Psychosomatischen Institutsambulanz.

Die Klinik arbeitet nach einem psychodynamisch ausgerichteten Konzept unter Integration verhaltenstherapeutischer, systemischer, achtsamkeitsbasierter und störungsspezifischer Elemente im multiprofessionellen Team, mit Behandlungsdauern im akutstationären Bereich von 45 Tagen, im teilstationären Setting von 21 Tagen sowie im Rehabilitationsbereich von 35 Tagen. Das Arbeitsklima ist fürsorglich kollegial und auf bestmögliche Patientinnen- und Patientenbehandlung konzentriert. Die überschaubare Größe ermöglicht eine persönliche Arbeitsatmosphäre über alle Ebenen hinweg sowie bei Bedarf eine abteilungsübergreifende Weiterbildungsrotation.

Pressekontakt:

Kur + Reha Klinik GmbH

Frau Vicky Pfirsig

Eggstraße 8

79117 Freiburg i. Br.

fon ..: 07684 / 90 69 100

email : vicky.pfirsig@kur.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hydraulik Drehdurchführung: Zuverlässige Energieübertragung für anspruchsvolle Industrieanwendungen Das Portfolio mit Uranunternehmen diversifizieren