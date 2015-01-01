  • Welche immergrüne Hecke als Sichtschutz? Ein Überblick nach Platz, Standort und Pflege

    Immergrüne Hecken halten den Garten ganzjährig blickdicht – auch im Winter. Vier Kriterien führen zur richtigen Art. Und warum Efeu punktet, wenn der Platz knapp ist und es schnell gehen soll.

    BildEine immergrüne Hecke hält den Garten das ganze Jahr blickdicht – auch im Winter, wenn laubabwerfende Hecken durchsichtig werden. Die Frage ist selten, ob eine immergrüne Hecke, sondern welche Art zu Ihrem Standort, Ihrem Platz und Ihrem Pflegewillen passt. Vier Punkte helfen bei der Entscheidung. Bevor Sie sich für eine Art festlegen, lohnt der Blick auf vier Fragen:

    Wuchsbreite: Wie viel Platz haben Sie? Eine Pflanze, die in die Breite drängt, kostet im schmalen Garten genau den Raum, den Sie behalten wollen.
    Standort: Sonnig, halbschattig oder schattig? Efeu und Eibe vertragen auch Schatten, viele andere Arten brauchen mehr Sonne.
    Pflegeaufwand: Manche Hecken wollen zweimal im Jahr geschnitten werden, andere kaum.
    Tempo: Wollen Sie sofort blickdicht sein oder können Sie einige Jahre warten?

    Wenn Sie diese vier Punkte für Ihren Garten beantworten, fällt die Wahl fast von selbst.
    Wo Efeu seine Stärke ausspielt

    Klassische immergrüne Arten wie Thuja, Eibe oder Kirschlorbeer haben jeweils ihre Berechtigung – sie unterscheiden sich vor allem in Wuchsbreite, Tempo und Pflege. Efeu am Gitter ist die Wahl, wenn der Platz knapp ist und es schnell gehen soll: Er bleibt mit etwa 20 cm Tiefe schlank, ist immergrün und winterhart und kommt als vorgewachsene Hecke bei Lieferung schon rund 85 Prozent blickdicht an.

    Pro Jahr legt der Efeu rund 30 cm zu und wächst die letzten Lücken innerhalb einer Saison zu.

    So finden Sie Ihre Art

    Den vollständigen Vergleich der gängigen Heckenarten finden Sie in unserem Ratgeber. Eine verbreitete Höhe für den Einstieg ist die Efeuhecke 180 × 120 cm. Wie viel Sie für Ihre Strecke brauchen, sagt der Hecken-Kalkulator.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Efeuria – eine Marke der Presight4 GmbH
    Herr T. Gmelin
    Josephsburgstraße 183
    81825 München
    Deutschland

    fon ..: 089 37 41 66 37
    web ..: https://www.efeuria.de
    email : mail@efeuria.de

    Efeuria (efeuria.de) ist ein auf Fertighecken spezialisierter Online-Shop in Deutschland. Die vorgewachsenen Efeu-Elemente (Hedera helix ‚Woerner‘) auf Metall-Rankgitter sind bei Lieferung rund 85 % blickdicht und liefern sofort immergrünen Sichtschutz – ohne jahrelanges Warten. Lieferung in 5 bis 7 Werktagen. Der kostenlose Hecken-Kalkulator unter kalkulator.efeuria.de hilft bei der Mengenplanung.

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    Efeuria – eine Marke der Presight4 GmbH
    T. Gmelin
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