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Brocante und Mehr am Kloster Gräfenthal
Spazieren Sie durch eine wunderschöne, stimmungsvolle Location und lassen Sie sich von einem abwechslungsreichen Markt voller Brocante, Antiquitäten und Lifestyle-Inspiration begeistern.
Brocante- und Mehr am Kloster Graefenthal
4. & 5. Juli 2026
Kloster Graefenthal, Goch-Asperden
Entdecken Sie Aussteller mit Brocante, Antiquitäten, Vintage, Wohnaccessoires, Gartenideen, Delikatessen und besonderen Schätzen aus vergangenen Zeiten.
Genießen Sie einen einzigartigen Tag in der historischen Atmosphäre des Klosters Graefenthal.
10:00 – 16:30 Uhr
Kostenlose Parkplätze
Eintritt EUR 5,- | Kinder bis 12 Jahre frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kloster Gräfenthal
Maasstrasse 48-50
47574 Goch (NRW)
Schlendern Sie durch eine wunderschöne, stimmungsvolle Location und lassen Sie sich von einem vielseitigen Markt voller Brocante, Antiquitäten und Lifestyle überraschen.
Entdecken Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Vintage-Möbeln, Dekorationen und Schätzen aus vergangenen Zeiten – von alten Schränkchen und Geschirr bis hin zu Retro-Accessoires, jedes Stück mit seiner eigenen Geschichte. Der Charme aus Großmutters Zeiten wird hier lebendig in antiken und Vintage-Artikeln wie einzigartigem Schmuck, alten Uhren und gemütlichen Wohnaccessoires. Darüber hinaus bieten die Marktstände eine große Auswahl an schönen und besonderen Geschenkideen – perfekt als originelles Präsent oder um sich selbst eine Freude zu machen.
Während Ihres Besuchs können Sie feine Delikatessen und Verkostungen genießen und entspannt durch die ländliche, historische Umgebung schlendern. Das alte Kloster bildet eine einzigartige und bezaubernde Kulisse und macht dieses Erlebnis vollkommen
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Heerenlanden Events
Frau Froukje Bogaard
Vorsten Camp 6
4161 AT Heukelum
Niederlande
fon ..: 0648221568
web ..: https://www.heerenlandenevents.nl
email : Info@heerenlandenevents.nl
Evenementen bureau
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