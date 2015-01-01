  • Brocante und Mehr am Kloster Gräfenthal

    Spazieren Sie durch eine wunderschöne, stimmungsvolle Location und lassen Sie sich von einem abwechslungsreichen Markt voller Brocante, Antiquitäten und Lifestyle-Inspiration begeistern.

    BildBrocante- und Mehr am Kloster Graefenthal

    4. & 5. Juli 2026

    Kloster Graefenthal, Goch-Asperden

    Entdecken Sie Aussteller mit Brocante, Antiquitäten, Vintage, Wohnaccessoires, Gartenideen, Delikatessen und besonderen Schätzen aus vergangenen Zeiten.

    Genießen Sie einen einzigartigen Tag in der historischen Atmosphäre des Klosters Graefenthal.

    10:00 – 16:30 Uhr

    Kostenlose Parkplätze

    Eintritt EUR 5,- | Kinder bis 12 Jahre frei.
    Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

    Kloster Gräfenthal
    Maasstrasse 48-50
    47574 Goch (NRW)

    www.heerenlandenevents.nl

    Schlendern Sie durch eine wunderschöne, stimmungsvolle Location und lassen Sie sich von einem vielseitigen Markt voller Brocante, Antiquitäten und Lifestyle überraschen.

    Entdecken Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Vintage-Möbeln, Dekorationen und Schätzen aus vergangenen Zeiten – von alten Schränkchen und Geschirr bis hin zu Retro-Accessoires, jedes Stück mit seiner eigenen Geschichte. Der Charme aus Großmutters Zeiten wird hier lebendig in antiken und Vintage-Artikeln wie einzigartigem Schmuck, alten Uhren und gemütlichen Wohnaccessoires. Darüber hinaus bieten die Marktstände eine große Auswahl an schönen und besonderen Geschenkideen – perfekt als originelles Präsent oder um sich selbst eine Freude zu machen.

    Während Ihres Besuchs können Sie feine Delikatessen und Verkostungen genießen und entspannt durch die ländliche, historische Umgebung schlendern. Das alte Kloster bildet eine einzigartige und bezaubernde Kulisse und macht dieses Erlebnis vollkommen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heerenlanden Events
    Frau Froukje Bogaard
    Vorsten Camp 6
    4161 AT Heukelum
    Niederlande

    fon ..: 0648221568
    web ..: https://www.heerenlandenevents.nl
    email : Info@heerenlandenevents.nl

    Evenementen bureau

    Pressekontakt:

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    Frau Froukje Bogaard
    Vorsten Camp 6
    4161 AT 4161 AT

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    email : Info@heerenlandenevents.nl


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