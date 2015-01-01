Schluss mit „Post & Pray“: schoettler.immo bringt Performance-Marketing in den Immobilienmarkt Oberhavels

Der Leegebrucher Digital-Experte Michael Schöttler revolutioniert den Hausverkauf im Berliner Speckgürtel mit datengesteuerter Käuferakquise und einem digitalen 20-Punkte-Faktencheck.

Leegebruch, Juni 2026. Der Immobilienmarkt im Landkreis Oberhavel ist in Bewegung, doch die Vermarktungsmethoden vielerorts stagnieren. Mit dem offiziellen Start von _schoettler.immo_ geht der selbstständige Digital-Marketing-Experte und Dozent Michael Schöttler einen völlig neuen, datengestützten Weg bei der Vermittlung von Wohnimmobilien und Grundstücken. Statt wie branchenüblich Objekte lediglich auf den großen Immobilienportalen zu listen und passiv auf Interessenten zu warten – eine Strategie, die Schöttler als „Post & Pray“ bezeichnet -, setzt das Unternehmen auf aktive, digitale Käuferakquise.

Durch den gezielten Einsatz von Performance-Marketing, datengetriebenem Zielgruppen-Targeting über soziale Netzwerke und Suchmaschinen sowie der Nutzung eigener Performance-Domains spricht _schoettler.immo_ kaufkräftige Interessenten, wie beispielsweise Pendler aus dem Berliner Norden, proaktiv an.

„Die Zeiten, in denen ein Schild im Garten und eine Standard-Anzeige im Internet für einen erfolgreichen Immobilienverkauf ausreichten, sind vorbei“, erklärt Michael Schöttler, Inhaber von _schoettler.immo_. „Moderne Immobilienvermarktung muss wie modernes E-Commerce funktionieren. Wir warten nicht, bis der Käufer uns zufällig findet – wir finden den Käufer genau dort, wo er sich digital aufhält. Das verkürzt die Vermarktungszeit drastisch und sichert Eigentümern den echten Höchstpreis.“

Neben der digitalen Reichweite setzt das Unternehmen auf ein kompromissloses Sicherheits- und Onboarding-System. Als feste vertragliche Grundlage durchläuft jede neue Immobilie vor dem Marktstart ein standardisiertes, digitales „20-Punkte-Protokoll“. Dieser tiefgehende Faktencheck erfasst harte Daten aus Kategorien wie Bausubstanz, Haustechnik, GEG-Konformität sowie rechtlichen Grundlagen und Genehmigungen.

„Unser 20-Punkte-Audit schützt Verkäufer vor späteren Haftungsrisiken und nimmt Käufern die Angst vor unsichtbarem Modernisierungsstau“, so Schöttler weiter. „Wir schaffen absolute Transparenz und untermauern den Wert des Objekts mit validen Daten.“ Für Wohnimmobilien setzt _schoettler.immo_ dabei auf das faire und transparente Doppelmaklermodell, bei dem Käufer und Verkäufer gleichermaßen von einer neutralen, unparteiischen Vermittlung profitieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

schoettler.immo

Herr Michael Schöttler

Straße der Jungen Pioniere 70

16767 Leegebruch

Deutschland

fon ..: 01605562876

web ..: https://schoettler.immo

email : spam@schoettler.io

schoettler.immo ist ein innovatives Immobilienunternehmen mit Sitz in Leegebruch (Landkreis Oberhavel). Gründer Michael Schöttler verbindet langjährige Expertise aus dem digitalen Marketing und der Online-Erwachsenenbildung mit fundiertem Immobilienwissen. Das Unternehmen hat sich auf die datengesteuerte Vermarktung von Bestandsobjekten und Grundstücken im Berliner Speckgürtel spezialisiert und setzt neue Standards in den Bereichen Performance-Marketing, Haftungssicherheit und digitaler Vertriebsinfrastruktur.

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