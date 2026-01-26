Terra Clean Energy Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Marysvale Uranium Mines in Utah ein

Vancouver B.C., 10. Juni 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) konformen, technischen Bericht (der technische Bericht) für sein vollständig unternehmenseigenes Projekt Marysvale Uranium Mines im historischen Uranrevier Marysvale in Piute County (Utah, USA) (vom Unternehmen zuvor als Projekt Prospector Freedom Mines bezeichnet) fertiggestellt hat. Der technische Bericht wird in Kürze unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht werden, wo er von Aktionären und interessierten Personen eingesehen werden kann. Die Einreichung des technischen Berichts durch das Unternehmen erfolgt auf freiwilliger Basis gemäß Abschnitt 4.2(12) der Companion Policy 43-101CP zu Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Das Projekt, auf das sich der Bericht bezieht, befindet sich nicht auf einem für das Unternehmen wesentlichen Konzessionsgebiet und der technische Bericht wird nicht infolge einer Anforderung gemäß Teil 4 von NI 43-101 eingereicht.

Der technische Bericht ist ein wichtiger Meilenstein in der systematischen Bewertung des Projekts Marysvale Uranium Mines des Unternehmens und bietet einen umfassenden Überblick über die Geologie, die historischen Bergbauaktivitäten, die Explorationsergebnisse und das zukünftige Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets. Im technischen Bericht wurden das kürzlich abgeschlossene Datenzusammenstellungsprogramm, die Digitalisierung der historischen Aufzeichnungen und die Auswertung der im Projektgebiet gesammelten geologischen und strukturellen Informationen berücksichtigt. Das Projekt wurde Anfang 2026 von Terra übernommen und umfasst mehrere ehemalige Uranminen in einem der historisch ertragreichsten Uranreviere im Westen der Vereinigten Staaten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Februar 2026, die Sie unter folgendem Link einsehen können: www.globenewswire.com/news-release/2026/02/18/3240090/0/en/Terra-Clean-Closes-the-Acquisition-to-Earn-100-Interest-in-the-Prospector-Freedom-Uranium-Mines-in-Marysvale-Utah-United-States.html.

Das Unternehmen hat überdies radiometrische und fotogrammetrische Flugvermessungen absolviert, die verfügbaren Daten zur historischen Exploration und Produktion erworben und digitalisiert und ein dreidimensionales Geomodell entwickelt, das die Ausrichtung von Bohrungen und zukünftigen Explorationsaktivitäten unterstützen soll. Bei jüngsten Arbeiten konnten mehrere vorrangige Explorationsziele ermittelt werden, die im Rahmen des für den Sommer geplanten Bohrprogramms des Unternehmens bewertet werden sollen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Mai 2026, die Sie unter folgendem Link einsehen können: www.globenewswire.com/news-release/2026/05/19/3297365/0/en/terra-clean-energy-corp-reports-strong-initial-results-from-the-airborne-radiometric-photogrammetric-surveys-at-prospector-freedom-uranium-project-utah-summer-exploration-program-u.html.

Greg Cameron, Chief Executive Officer von Terra Clean Energy, sagt dazu: Die Einreichung dieses unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Berichts ist ein wichtiger Fortschritt für das Projekt Marysvale Uranium Mines. In den letzten Monaten hat unser technisches Team eine beträchtliche Menge an historischen Daten zusammengetragen und digitalisiert, moderne geophysikalische Vermessungen absolviert und ein robustes geologisches Modell des Konzessionsgebiets entwickelt. Der Bericht bestätigt das große Explorationspotenzial des Projekts und bietet eine solide technische Grundlage, während wir uns auf unser erstes Bohrprogramm vorbereiten. Das Projekt Marysvale Uranium Mines bietet unserer Ansicht nach aufgrund der Kombination der historischen Produktion, der vielversprechenden Explorationsindikatoren und moderner Explorationstechniken eine spannende Wachstumschance im Uranbereich in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit um die Genehmigung für ein erstes 10.000 Fuß umfassendes Kernbohrprogramm, in dessen Rahmen die vorrangigen Ziele erprobt werden sollen, die anhand der technischen Überprüfung, der Ergebnisse der Flugvermessungen und des dreidimensionalen Geomodells ermittelt wurden. Das Ziel des Bohrprogramms besteht darin, die bekannte Mineralisierung zu bestätigen und zu erweitern und die historischen produktiven uranhaltigen Strukturen auf Erweiterungen zu untersuchen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 und im Namen des Unternehmens von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President Exploration von Terra Clean Energy Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium zu identifizieren und voranzutreiben, um die wachsende Nachfrage nach Kernenergie zu decken und die Versorgung mit heimischen Mineralien sicherzustellen.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

www.tcec.energy

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