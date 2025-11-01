Die Gans, die goldene Eier legt

Nicht in einer Gans, sondern in einer Ente im Magen fand ein Mann in China Goldpartikel im Wert von rund 1.800 US-Dollar.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und U.S. GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.03.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin

Die zehn Gramm Gold, gefunden beim Schlachten der Ente, waren echtes Gold. Es wurde vermutet, dass die Enten, die nahe einem Fluss frei herumlaufen durften, Schlamm mit Goldpartikeln verschluckt hatten. Denn der Fluss Chenshui war einst für Goldabbau bekannt. Er löste sogar von den 1970er bis in die 1990er Jahre einen lokalen Goldrausch aus. Der Finder deutete die Goldentdeckung als Glückszeichen. Heute setzen immer mehr chinesische Familien und nicht nur die auf Gold als Werterhaltungsvehikel und sichere Anlage.

Aktuell hat sich die Lage im Iran-Krieg verschärft. Aktienmärkte schwächeln und Anleger scheinen in den US-Dollar geflüchtet zu sein. Sogar der Goldpreis sank leicht, hat aber jetzt wieder nach oben gedreht. Wahrscheinlich hatten Notverkäufe stattgefunden, um Verluste in anderen Anlagen auszugleichen. Der Jahresgewinn beim Gold macht nun etwa 17 Prozent aus. Was den Goldpreis jedoch stärkt, sind die geopolitischen Risiken sowie schwächere Arbeitsmarktdaten in den USA. Sichere Anlagen sollten mehr denn je gefragt sein. Und der gestiegene Ölpreis sorgt für Inflationsängste. Möglich wäre eine Konsolidierungsphase beim Goldpreis.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Widerstand nach oben bei 5.198 US-Dollar je Feinunze Gold. Damit eine länger dauernde Korrektur beim Preis des Edelmetalls kommt, müsste der Preis unter den 55-Tage-Durchschnitt (4.844 US-Dollar je Unze) fallen. Dies erscheint als eher unwahrscheinlich. Eine gewisse Nervosität ist jedenfalls zu spüren, ebenso wie gegensätzliche Einflussfaktoren auf den Goldpreis. Gold sollte sich aber als sicherer Hafen letztendlich durchsetzen.

Mayfair Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – kontrolliert zu 100 Prozent das Fenn-Gib-Goldprojekt im Norden Ontarios im ertragreichen Timmins-Region. Kennzahlen aus der vorläufigen Machbarkeitsstudie liegen bereits vor. Gemäß dem Unternehmen beinhaltet das Goldprojekt 4,3 Millionen Unzen Gold (eine angezeigte Ressource von 181,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,74 Gramm Gold je Tonne Gestein) mit weiterem Explorationspotenzial. Der Produktionsbeginn ist für 2030 geplant. Aktuell liegen von 56 Diamantbohrlöchern die ersten Ergebnisse von 36 Bohrlöchern vor, welche zwar noch vorläufig sind, aber für großes Vertrauen in das Blockmodell innerhalb der Startgrube sorgen.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

