Silber ist Inflationsschutz und in vielen Bereichen der Industrie unabdingbar

Silber besitzt eine faszinierende Doppelfunktion, für Anleger und in der Industrie.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.03.2026, 17:20 Uhr Zürich/Berlin

Ob Hightech-Anwendungen, in der Medizin, in der Solarindustrie, im Automobilbereich (Sensoren und Teile in Elektrofahrzeugen) und im Elektronikbereich, Silber ist allgegenwärtig, auch in der chemischen Industrie. Erneuerbare Energien brauchen Silber. Da der Verbrauch von Silber wächst und das Angebot begrenzt ist, entsteht ein strukturelles Defizit. Dieses Defizit besteht seit Jahren und wirkt sich auf den Preis aus. Problematisch für den Silberpreis ist ein starker US-Dollar, denn er verteuert Silber außerhalb der USA. Steigen Renditen, ist dies auch nicht so förderlich für hohe Silberpreise.

Doch die hervorragende Leitfähigkeit des Edelmetalls, etwa für Leiterplatten oder Kontakte sorgt für den steigenden Bedarf. Auch die Rüstungsindustrie verbaut Silber, beispielsweise in modernen Waffensystemen, in Radaranlagen und in der Kommunikationstechnik. Munitionslegierungen, Präzisionsinstrumente und Sensoren in Militärfahrzeugen und -Flugzeugen enthalten Silber. Silber wird aufgrund seiner Doppelfunktion auch als „Stresstestkandidat“ bezeichnet. Denn in guten Phasen wirkt es wie ein Turbo.

Silber ist also ein „hybrider Rohstoff“, der seine Volatilität im Vergleich zu Gold von seiner geringen Marktgröße erhält. In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten, davon gibt es genug, steigt der Wertsicherungsfaktor beim Silber. Für Anleger ist es eine günstigere Anlage als Gold. Aber auch wenn es preisliche Rücksetzer beim Silberpreis gibt, sehen Analysten und Silberkenner für die kommenden Jahre starke Jahre kommen, sowohl beim Silber als auch bei den Silberminenaktien.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

