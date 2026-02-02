LOCKSTA und VS bringen Handytaschen-Konzept „Lock-It“ an Schulen

Handys im Unterricht beschäftigen Schulen bundesweit. LOCKSTA und VS stellen mit „Lock-it“ ein neues Handytaschen-Konzept vor, das Smartphones während des Unterrichts sicher verwahrt.

Durch die Partnerschaft werden die LOCKSTA Handytaschen zu einer ganzheitlichen Gesamtlösung bei VS – das Lock-it Konzept von VS wird so Teil der Schulinfrastruktur – integriert in Lernräume und begleitet durch Schulungskonzepte.

Frankfurt am Main, 02.02.2026 – Während Bildungspolitiker bundesweit über strengere Handyverbote diskutieren, scheitert die Umsetzung im Schulalltag oft an der Praxis. Das Einsammeln von Geräten führt regelmäßig zu Haftungsfragen und Konflikten zwischen Lehrkräften und Schülern. Die Marke LOCKSTA des Frankfurter Unternehmens Klipto GmbH und der Marktführer für Schulausstattung, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, präsentieren erstmals auf der führenden Bildungsmesse Didacta 2026 in Köln eine gemeinsame Antwort: eine technische Lösung, die das Smartphone nicht verbannt, sondern kontrolliert pausiert. Kern der Lösung sind spezielle Taschen mit magnetischem Verschluss, in denen Smartphones während des Unterrichts sicher verwahrt und nur durch Lehrkräfte wieder geöffnet werden können. Die LOCKSTA Handytaschen werden im Schulbereich exklusiv von VS als Gesamtlösung unter dem Namen Lock-it angeboten.

Smartphone-Regeln alltagstauglich umsetzen

Das Konzept der Smartphoneaufbewahrung mit Handytaschen verlagert den Umgang mit Smartphones weg von Verboten und Kontrolle hin zu klaren, technisch unterstützten Regeln. Lehrkräfte müssen keine Geräte mehr einsammeln, aufbewahren oder überwachen. Dadurch wird das Management von Smartphones von einer lästigen Verwaltungsaufgabe zu einem pädagogischen Instrument.

So funktionieren Handytaschen im Unterricht

Das System ersetzt logistischen Aufwand durch intelligente Technik:

* Sichere Verwahrung: Zu Unterrichtsbeginn legen Schüler ihr Smartphone in eine schützende Textilhülle. Ein einfacher Knopfdruck genügt, um die Hülle zu verschließen.

* Psychologischer Vorteil: Das Handy bleibt physisch beim Schüler, ist aber visuell und haptisch vollständig abgeschirmt ist. Zudem geht die Haftung für das Gerät (wie bei zentralen Aufbewahrungslösungen) nicht an die Schule über.

* Hoheit der Lehrkraft: Nur über einen speziellen Opener lässt sich der Verschluss sekundenschnell wieder lösen – etwa für gezielte Recherchephasen oder zum Schulschluss.

Infrastruktur und Medienkompetenz aus einer Hand

LOCKSTA und VS zeigen, dass der bewusste Umgang mit digitalen Endgeräten strukturell in den Schulalltag verankert werden kann. Ziel ist es, Smartphones nicht zu verbieten, sondern ihren Einsatz pädagogisch sinnvoll und infrastrukturell integriert zu regeln. Durch die Zusammenarbeit entsteht zusätzlich ein verbessertes Beratungsangebot, ergänzt um Konzepte zur Förderung der Medienkompetenz. Schulen erhalten damit nicht nur eine technische Lösung, sondern auch pädagogische Unterstützung für einen zeitgemäßen Umgang mit digitalen Medien.

Erfolge aus der Praxis: Weniger Mobbing, mehr Fokus

Erfahrungen an über 100 Standorten zeigen bereits signifikante Erfolge. Die effektive Lernzeit steigt spürbar, da Diskussionen über „kurz mal aufs Handy schauen“ entfallen. Ein positiver Nebeneffekt zeigt sich im Sozialverhalten: In den Pausen weicht das kollektive Schweigen hinter Bildschirmen wieder echter Interaktion. Zudem wird Cybermobbing durch heimliche Filmaufnahmen technisch die Grundlage entzogen.

„Smartphones gehören heute zur Lebensrealität von Schülern. Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir damit umgehen“, sagt Jens Heller, Geschäftsführer des VS-Tochterunternehmens VS Visuelle Medien. „LOCKSTA schafft im VS-Konzept für Smartphoneaufbewahrung „Lock-it“ einen klaren, praktikablen Rahmen für Konzentration im Unterricht – ohne Verbote, ohne Konflikte. Dass VS diesen Ansatz exklusiv mit uns in die Schulinfrastruktur bringt, ist ein Signal für die Relevanz der Lösung“, ergänzt Christoph Klippert von LOCKSTA.

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG

Hochhäuser Str. 8, 97941 Tauberbischofsheim

vs@vs-moebel.de

LOCKSTA ist eine Marke der Klipto GmbH, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, das Lösungen zur Reduzierung von Smartphone-Ablenkung in Schulen, Events und für Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen bietet speziell entwickelte Smartphone-Hüllen mit magnetischem Verschlusssystem an, die eine Nutzung der Geräte oder nur Fotos und Videos verhindern. Die Lösung funktioniert ohne Software, Apps oder technische Infrastruktur und lässt sich einfach in den Schulalltag integrieren. Ziel von LOCKSTA ist es, konzentrierteres Lernen und mehr persönliche Interaktion im Unterricht zu fördern.

