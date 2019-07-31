FintechWerx nimmt am Web Summit Vancouver 2026 teil, um globale Marktpräsenz auszubauen

Vancouver, British Columbia – 11. März 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf dem Web Summit Vancouver vom 11. bis 14. Mai 2026 im Vancouver Convention Centre vertreten sein wird. Der Web Summit Vancouver 2026 (WSV) ist eine der bedeutendsten Technologiekonferenzen der Welt, an der mehr als 20.000 Teilnehmer, 700 Investoren und 1.500 Startups aus den Bereichen Fintech, künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware sowie angrenzenden Technologiesektoren teilnehmen.

Die Konferenz bietet vielfältige Gelegenheiten, die Plattform und die Produktpalette von FintechWerx einem globalen Publikum vorzustellen, das beschleunigte Wachstum des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Analytik zu präsentieren (eine Initiative, die fragmentierte Finanz-, Betriebs- und externe Datensätze zusammenführt) und potenzielle Kandidaten für Integrations-/Investitionspartnerschaften kennenzulernen.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Präsenz auf dem WSV zu nutzen, um die Beziehungen zu potenziellen Partnern, Investoren und Unternehmenskunden zu vertiefen und gleichzeitig zu demonstrieren, wie sein sich weiterentwickelnder Technologie-Stack positioniert ist, um der wachsenden Nachfrage nach intelligenter Finanzinfrastruktur gerecht zu werden. Durch die direkte Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Fintech, Zahlungen, künstliche Intelligenz und digitaler Handel erwartet FintechWerx, dass Diskussionen beschleunigt werden, die sowohl die Einführung von Produkten als auch strategische Kooperationsmöglichkeiten unterstützen.

Die dreitägige Veranstaltung bietet FintechWerx laut Mitbegründer und CEO George Hofsink eine seltene Gelegenheit, in der kanadischen Heimatstadt die Verschmelzung von Handel, Finanzdaten und KI zu einem spannenden neuen Bereich innerhalb der Fintech-Branche zu demonstrieren.

Wir freuen uns darauf, die Teilnehmer zu treffen und zu demonstrieren, wie unsere Plattform versteckte Effizienzgewinne für Finanzinstitute identifiziert. Unser Ziel ist, der Branche zu zeigen, wie intelligente Finanzinfrastrukturen Rohdaten zu einem messbaren Wettbewerbsvorteil machen, so Hofsink.

Die Teilnahme am WSV spiegelt auch die umfassendere Strategie von FintechWerx wider, seine internationale Sichtbarkeit zu erhöhen, während es gleichzeitig seine Plattformentwicklung weiter vorantreibt und das Marktbewusstsein bei den globalen Technologieakteuren ausweitet. Das Unternehmen freut sich darauf, während der Konferenz Kontakt zu Teilnehmern aus der Branche aufzunehmen und weitere Informationen über die Fortschritte seiner Initiativen bereitzustellen.

Über den Web Summit Vancouver 2026

Der Web Summit Vancouver ist die nordamerikanische Ausgabe der Web Summit-Konferenzreihe, die von Politico als die weltweit führende Technologiekonferenz bezeichnet wird. Die Veranstaltung 2026 findet vom 11. bis 14. Mai im Vancouver Convention Centre statt und wird voraussichtlich mehr als 20.000 Teilnehmer aus der gesamten Technologiebranche anziehen. Weitere Informationen finden Sie unter vancouver.websummit.com.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleistern Onboarding, Zahlungen, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Datendienste bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83329/WERX_031126_DEPRcom.001.png

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Solutions Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.x.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens am Web Summit Vancouver 2026, die erwarteten Vorteile einer Ausstellung auf der Konferenz, die Vorstellung und Demonstration der Plattform und der Produktpalette von FintechWerx, die potenzielle Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen, strategischer Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten, die sich aus der Teilnahme an der Veranstaltung ergeben, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktbekanntheit und seine globalen Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten zu erweitern.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen wie geplant am Web Summit Vancouver 2026 teilnehmen wird, dass die Konferenz wie geplant stattfinden wird, dass das Unternehmen die Möglichkeit haben wird, den Konferenzteilnehmern seine Plattform und Initiativen vorzustellen und zu demonstrieren, und dass die Teilnahme an der Veranstaltung zu einer erhöhten Bekanntheit, zu Geschäftsmöglichkeiten und potenziellen Partnerschaften beitragen kann.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Canadian Investment Regulatory Organization haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fintechwerx International Software Services Inc.

Kent Carasquero

300-1275 6th Avenue West

V6H 1A6 Vancouver, BC

Kanada

email : kent@fintechwerx.com

Pressekontakt:

Fintechwerx International Software Services Inc.

Kent Carasquero

300-1275 6th Avenue West

V6H 1A6 Vancouver, BC

email : kent@fintechwerx.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber ist Inflationsschutz und in vielen Bereichen der Industrie unabdingbar Redwood AI erweitert seine Plattform für chemische Synthese um integrierte Sicherheitsfunktionen auf Industriestandard und optimiert damit die chemischen Entwicklungsprozesse der Anwender