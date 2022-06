PowerTap nimmt am California Hydrogen Leadership Summit teil

VANCOUVER, British Columbia, und IRVINE, Kalifornien – 21. Juni 2022, PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6B) (OTC: MOTNF) (PowerTap oder das Unternehmen oder MOVE) freut sich, den aktuellen Stand seiner anhaltenden Aktivitäten in Kalifornien und die jüngste Teilnahme am California Hydrogen Leadership Summit (CHLS) in Sacramento, Kalifornien, Anfang Juni 2022 zu melden.

Anfang Juni 2022 veranstaltete der California Hydrogen Business Council den CHLS, wobei PowerTap Hydrogen Fueling Corp. das Sponsoring und die Moderation einer Podiumsdiskussion übernahm. Die Beteiligung war mit mehr als 550 Anmeldungen groß, unter anderem mit Vertretern der Sektoren Transport, Energie- und Schwerindustrie, der Versorgungsunternehmen und mit Verkäufern der gesamten Wasserstoffindustrie und darüber hinaus. Zu den wichtigsten Teilnehmern an dem Gipfel gehörten politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden Kaliforniens. Zu den wichtigsten Themen zählten die Auslotung von politischen Vorgaben, Programmen und Anreizen, die für die beschleunigte Produktion, Nutzung und Speicherung von Wasserstoff erforderlich sind; dies wiederum ist wesentlich dafür, dass Kalifornien in der Lage ist, die Emissionsziele einzuhalten und die Herausforderungen von Klimaschutz, Luftqualität, Energieresilienz und nachhaltigem Wirtschaftswachstum zu bewältigen. Die primäre Absicht bestand darin, die politischen Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden Kaliforniens über die beschleunigten Bemühungen der Wasserstoffindustrie in dem Bundesstaat zu unterrichte. Zu den wichtigen Ergebnissen des Gipfels gehörte die Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern die Wasserstoffindustrie im Hinblick auf eine vollständige Dekarbonisierung in Kalifornien stärken kann und dass staatliche und bundesstaatliche Anreize dazu führen werden, dass die Geförderten signifikante kosteneffiziente Technologien und Geschäftsmodelle hervorbringen und entscheidende Fortschritte bei der Etablierung der Branche erzielen werden.

Salim Rahemtulla, der President von PowerTap Hydrogen Fueling Corp., moderierte eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Building a Hydrogen Fueling Network that Fuels the Gaps in Californias Transportation Decarbonization and Air Quality Goals (Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes, das das Defizit bei den Dekarbonisierungs- und Luftqualitätszielen des kalifornischen Transportwesens beheben kann). Zu den an der Diskussion teilnehmenden Unternehmen gehörten Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA), Ballard (NASDAQ: BLDP), Chevron (NYSE: CVX) und Trillium (aus der Unternehmensfamilie Loves). Aus den Diskussionsthemen des Panels ging eindeutig hervor, dass die Zusammenarbeit sämtlicher Bereiche der Wasserstoffindustrie erforderlich ist – von den Erstausrüstern von Elektrolastkraftwagen und -bussen mit Brennstoffzellen über Wasserstoffproduzenten bis hin zu den Entwicklern von Tankstellen.

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. konzentriert sich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (PowerTap) auf die Installation von Wasserstoffproduktions- und Betankungsinfrastruktur in den USA. Die patentierte Lösung von PowerTap wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren entwickelt. PowerTap vermarktet nun sein blaues Wasserstoffprodukt der dritten Generation, das sich auf die Betankungsanforderungen der Automobil- und Fernverkehrsmärkte konzentrieren wird, die keine Wasserstofftankinfrastruktur haben. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich verfügbare Wasserstofftankstellen, wobei die meisten der bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von Industrieherstellern einkaufen und Wasserstoff mithilfe von Tankwagen zu einzelnen Tankstellen transportieren.

www.PowerTapcapital.com

www.PowerTapfuels.com

Die Stammaktien von PowerTap Hydrogen sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der NEO Exchange-Website unter www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE%23!/market-depth.

Ansprechpartner für Anleger:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com

Ansprechpartner bei PowerTap:

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

+1 (604) 687-2038

Die NEO Exchange und ihre Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für die zukünftige Betriebstätigkeit, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von PowerTap liegen. Zu den Annahmen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Planfeststellungsantrags, den Zeitpunkt des Abschlusses des MHPDU-Prototyps, die Verfügbarkeit der RNG-Versorgung, den weltweit adressierbaren Markt für Wasserstoff, den Sektor der erneuerbaren Energien und die Zukunftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden werden, würden, können, könnten oder sollten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, potenzielle Investitionen oder Akquisitionen abzuschließen, wenn überhaupt, und auf den Zeitplan dafür. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vom Unternehmen erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen erheblich davon abweichen können.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung standen, angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Mitteilung oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

