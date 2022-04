PowerTap gibt Unternehmens-Update

Vancouver, British Columbia und Irvine, Kalifornien – 28. April 2022. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6B) (OTC: MOTNF) (PowerTap oder das Unternehmen oder MOVE) freut sich, ein Update über den Stand der Planfeststellungsanträge für die ersten Standorte in Nordkalifornien, die Entwicklung und das abschließende Engineering der modularen blauen Wasserstofferzeugungs- und -zapfanlage (Modular Blue Hydrogen Production and Dispensing Unit – MHPDU) Gen3 sowie über die Lieferung von erneuerbarem Erdgas für die neu entwickelten Gen3-Anlagen zu geben.

Mit einigen pandemiebedingten Verzögerungen kommt die Baugenehmigung für die erste Andretti-Tankstelle mit einer PowerTap-Gen3-MHPDU in Fortuna im Humboldt County, Kalifornien, voran. Die erste öffentliche Anhörung ist für Mai 2022 angesetzt, und das PowerTap-Team bereitet sich auf die vollständige Teilnahme an der Anhörung vor. Nach der Genehmigung des Bebauungsplans für die Anlage in Fortuna rechnet das Unternehmen damit, dass die Bau- und Montagegenehmigungen im dritten/vierten Quartal 2022 erteilt werden und die Anlage dann gebaut wird.

In Bezug auf die endgültige Konstruktion hat PowerTap T2M Global (T2M) beauftragt, die endgültige Prototypentwicklung für die Fertigung abzuschließen und dabei die gesamte Bandbreite der T2M-Dienstleistungen in den Bereichen Technologieentwicklung, Vermarktung, strategische Beratung und Geschäfts-/Lieferkettenentwicklung zu nutzen. Das Team von T2M verfügt in Hinblick auf die Wasserstofftechnologie über erstklassige Ingenieure mit umfassendem und fundiertem Know-how, insbesondere in den kritischen technischen Bereichen der Wärmeübertragung, Kompression und Speicherung sowie beim Aufbau von Tankstellen. T2M wird mit unserem Vertragslieferanten Capstone Green Energy zusammenarbeiten, um einen erstklassigen PowerTap-Herstellungsprozess in den Anlagen von Capstone zu entwickeln und einzurichten.

Hinsichtlich der Versorgung von PowerTap mit erneuerbarem Erdgas (RNG) oder Biomethan für die Produktion von Wasserstoff durch die Gen3-MHPDU hat das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem RNG-Lieferanten unterzeichnet, um die Versorgung mit RNG bis 2027 zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten, und setzt damit seinen Plan um, blaue Wasserstoff-MHPDUs in ganz Kalifornien und anderswo zu errichten. Der RNG-Lieferant hat sich über seine Projektpartner bereit erklärt, RNG zu liefern, das eine Gesamtkohlenstoffintensität (CI) von Null oder weniger aufweist, und zwar in einem Verhältnis von 41 % RNG zu 59 % fossilem Erdgas, das für die Erzeugung von Wasserstoff durch die Gen3 erforderlich ist. Diese RNG-Mischung ermöglicht es PowerTap, die Emissionsgutschriften zu maximieren, die das Unternehmen im Rahmen des kalifornischen Programms für kohlenstoffarme Kraftstoffe (Low-Carbon Fuel Standard – LCFS) erhalten möchte.

Der CEO von PowerTap, Raghu Kilambi, erklärte: Wir machen weiterhin Fortschritte bei unserem Ziel, den Wasserstoff-Highway von PowerTap zu bauen.

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. konzentriert sich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (PowerTap) auf die Installation von Wasserstoffproduktions- und Betankungsinfrastruktur in den USA. Die patentierte Lösung von PowerTap wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren entwickelt. PowerTap vermarktet nun sein blaues Wasserstoffprodukt der dritten Generation, das sich auf die Betankungsanforderungen der Automobil- und Fernverkehrsmärkte konzentrieren wird, die keine Wasserstofftankinfrastruktur haben. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich verfügbare Wasserstofftankstellen, wobei die meisten der bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von Industrieherstellern einkaufen und Wasserstoff mithilfe von Tankwagen zu einzelnen Tankstellen transportieren.

www.PowerTapcapital.com

www.PowerTapfuels.com

Die Stammaktien von PowerTap Hydrogen sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der NEO Exchange-Website unter www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE%23!/market-depth.

Ansprechpartner für Anleger:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com

Ansprechpartner bei PowerTap:

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

+1 (604) 687-2038

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für die zukünftige Betriebstätigkeit, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von PowerTap liegen. Zu den Annahmen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Planfeststellungsantrags, den Zeitpunkt des Abschlusses des MHPDU-Prototyps, die Verfügbarkeit der RNG-Versorgung, den weltweit adressierbaren Markt für Wasserstoff, den Sektor der erneuerbaren Energien und die Zukunftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden werden, würden, können, könnten oder sollten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, potenzielle Investitionen oder Akquisitionen abzuschließen, wenn überhaupt, und auf den Zeitplan dafür. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vom Unternehmen erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen erheblich davon abweichen können.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung standen, angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Mitteilung oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Powertap Hydrogen Capital Corp.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Powertap Hydrogen Capital Corp.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, British Columbia

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hohe Rohstoffpreise – Aussichten für Anleger Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit: Entwicklungschance für Unternehmen