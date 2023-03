Die gesundheitlichen Folgen von stressigen Scheidungen: Ein höheres Risiko für vorzeitiges Ableben

Stressige Scheidungen können zu einem höheren Risiko für vorzeitiges Ableben führen. Wie eine Onlinescheidung mit ganzheitlicher Unterstützung helfen kann.

Die steigenden Scheidungszahlen führen zu einem höheren Stresspegel bei den betroffenen Menschen, was sich wiederum negativ auf ihre Gesundheit auswirken kann. Eine Studie der Universität von Arizona hat gezeigt, dass Menschen nach einer Trennung oder Scheidung ein um 23% höheres Risiko haben, vorzeitig zu sterben, als Menschen, die in einer Partnerschaft leben. In Deutschland gibt es jährlich rund 140.000 Scheidungsverfahren vor Gericht. Eine Scheidung hat jedoch nicht nur finanzielle Folgen für die Partner, sondern betrifft auch emotionale und psychische Folgen.

Es ist daher wichtig, angepasste Lösungen für eine stressfreiere Scheidung zu finden. Hierbei ist meiner Meinung nach die Onlinescheidung der herkömmlichen „analogen“ Scheidung vorzuziehen, da sie weniger stressig ist. Bei einer Onlinescheidung können lange und nervenaufreibende Gespräche vermieden werden, um die Streitfragen auf ein Minimum zu reduzieren. Eine Onlinescheidung bietet auch die Möglichkeit, in einem kostenfreien Erstgespräch mit einem Seelsorger, einem Gesundheitscoach oder einem Mediator zu sprechen, um eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, bevor man diesen folgenschweren Schritt geht.

Eine kostenfreie Erstberatung ist wichtig, um Hemmschwellen abzubauen und unnötigen Stress zu vermeiden. Bei www.stressfreie-online-scheidung.de gibt es diese Möglichkeit. Hier können Betroffene in einem kostenfreien Erstgespräch auf einen Mediator, einen Seelsorger oder einen Gesundheitscoach zurückgreifen, um ganzheitliche Hilfe zu erhalten und den Stress zu reduzieren.

Als Seelsorger und Mediator unterstütze ich die Idee, den Betroffenen ganzheitlich zu helfen, indem man nicht nur das rechtliche Gehör gibt, sondern auch emotionale und psychische Unterstützung bietet. Eine zerbrochene Ehe kann dazu führen, dass man nicht loslassen kann und sich selbst und seiner Gesundheit schadet. Andere sind sich gar nicht so sicher, ob eine Scheidung die richtige Entscheidung ist. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen, um unnötigen Stress zu vermeiden und die Gesundheit zu schützen.

Tobias Fank, Seelsorger und Mediator

Heidelberg

https://www.mdr.de/wissen/scheidung-macht-krank-100.html#:~:text=Das%20Ergebnis%3A%20unmittelbar%20nach%20einer,und%20geschlechtsspezifisch%20reagierten%2C%20so%20Sbarra

