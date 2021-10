Die globale Energiewende benötigt Rohstoffe

Ohne Kupfer und Silber wird der Klimawandel nicht funktionieren. Windräder, Solaranlagen und Elektroautos brauchen diese Rohstoffe.

In Deutschland sollen die Energieversorgung und die Wirtschaft nachhaltiger werden. Dies erfordert eine Umstellung in Sachen Energie, das heißt nukleare und fossile Brennstoffe müssen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Manche Berechnungen gehen dahin, dass in den nächsten 30 Jahren mehr Kupfer benötigt wird als in der gesamten Vergangenheit. In einer Offshore-Windturbine stecken beispielsweise rund 15 Tonnen Kupfer. Weitere Rohstoffe, die sich einer großen Nachfrage in den kommenden Jahren erfreuen dürften, sind Kobalt, Zink, Nickel und auch Silber. Nicht nur aus China kommt eine starke Nachfrage nach fast allen Industriemetallen. Zur gleichen Zeit aber sinkt die Produktion und auch die Erzgehalte in den Liegenschaften.

Dazu kommt, dass viele Projekte in Ländern wie Peru, dem Kongo oder Indonesien liegen, wo geopolitische Probleme möglich sind. Einen wichtigen Beitrag zur Emissionsvermeidung wird auch die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen leisten. Diese haben als Hauptbestandteil Lithium in ihren Batterien. Ebenso wird Lithium in Laptops oder Smartphones verbaut. Nach Australien ist Chile hier der größte Produzent. Das zukünftige Nachfragewachstum wird in erster Linie aus China kommen.

Benachbart zu China ist die Mongolei und dort befindet sich, strategisch günstig, ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=FpvLzzNsJ1A – mit seinen Lithium-Projekten Baavhai Uul und Urgakh Naran. Dies sind die größten Explorationslizenzen, die es in der Mongolei gibt. ION Energy ist damit in einem bergbaufreundlichen Land tätig.

In Argentinien besitzt Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=_rULGEzBDY8 – das Pastos Grandes Lithiumprojekt, damit mehr als 20.000 Hektar Land inmitten des aussichtsreichen Lithium-Dreiecks. Verhandlungen laufen, denn die Stammaktien von Millennial Lithium sollen übernommen werden.

