Konnektivität ist wichtig, damit Silber

Wie wichtig Konnektivität ist, mussten kürzlich viele schmerzlich feststellen, als Facebook, Whatsapp und Instagramm ausfielen.

Die weltweite Megastörung ist vorüber, hat aber gezeigt, wie wichtig soziale Verbindungen durch Kommunikationssysteme sind. Zum einen hat Konnektivität soziale und kulturelle Auswirkungen, zum anderen ist aus Sicht eines Rohstoff-Interessierten Silber ein wichtiges Element. Silber wird in der Elektronik- und Elektroindustrie und in der Unterhaltungsindustrie verbaut, zum Beispiel in tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen.

Silber ist wichtig für Konnektivitätsanwendungen. Sensoren, Kommunikations-, Verfolgungs- und Überwachungsgeräte, Halbleiter und elektronische Kontakte verwenden Silber. Die Verwendung von Silber wird auch vom Bedarf der grünen Revolution profitieren. Eine zusätzliche Stromverteilung ist nötig. Erneuerbarer Strom, netzferne Energiespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge wollen verbunden werden. Konnektivität wird der Haupttreiber der Silbernachfrage in der Elektronik sein. Laut der Internationalen Energieagentur wird der Anteil des weltweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien von 29 Prozent im Jahr 2020 auf 49 Prozent im Jahr 2030 zunehmen – damit steigt auch der Bedarf an Silber für die Konnektivität.

So ist Silber wichtig für Sensoren, die in den Sektoren Medizin, Automobil, Verpackung oder Luft- und Raumfahrttechnik verbreitet sind. Als Beispiel seien im Medizinbereich sogenannte gedruckte Glukosesensoren genannt. Im nächsten Jahrzehnt, so das Silver Institute, wird die Silbernachfrage in gedruckter und flexibler Elektronik von 48 Millionen Unzen auf 74 Millionen Unzen steigen. Wer an Silber glaubt, könnte sich Silbergesellschaften wie Kuya Silver oder Ridgeline Minerals anschauen.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Ce9C0D-Nlpo – konzentriert sich auf Kanada und Peru. Die früher sehr produktive Bethania-Mine in Peru wird von Kuya Silver wiederbelebt.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=kpkBW5izOwg – hat vier Projekte mit Gold und Silber in Nevada auf einer Gesamtfläche von 125 Quadratkilometer im Portfolio.

