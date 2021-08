Cradlepoint: Konnektivität für Polizeieinsätze

Drahtlose Netzwerklösungen auf dem Europäischen Polizeikongress 2021

Bielefeld, 26.8.2021 – Optimale Konnektivität für Polizeistreifen: Cradlepoint und Axon präsentieren ihre Lösungen auf dem Europäischen Polizeikongress am 14. und 15. September 2021 in Berlin. Als Teil der Axon Fleet 3-Lösung für Polizeifahrzeuge bietet der einbaufähige Cradlepoint-Router IBR900 eine sichere und zuverlässige Mobilfunk- und Wi-Fi-Konnektivität, die so konzipiert ist, dass sie nahtlos mit allen angeschlossenen Lösungen zusammenarbeitet.

Wer schnell helfen soll, braucht aktuelle Informationen und muss nahtlos kommunizieren können. Über Cradlepoint-Router nutzen Polizei-Einsatzfahrzeuge 4G- und 5G-Mobilfunk, um alle nötigen Zugriffe auf Informations-Systeme zu erhalten, Daten in Echtzeit in das Polizei-Netzwerk zu senden und bei Bedarf auf Knopfdruck am Einsatzort ein geschütztes WLAN-Netzwerk als Teil des Wide Area Networks (WAN) zur Verfügung zu stellen.

Auf dem Europäischen Polizeikongress stellt Cradlepoint seine Lösung dem Fachpublikum zusammen mit Axon, früher TASER International, vor. Axon schützt die öffentliche Sicherheit in Gemeinden durch innovative Technologien. Seit der Gründung 1993 hat Axon die Strafverfolgung mit digitalen und elektrischen Einsatzmitteln verändert. Das wachsende Angebot an vernetzten Produkten und Dienstleistungen reicht von Body-Cams über digitale Beweismittelmanagement-Tools bis hin zu mobilen Anwendungen und ermöglicht ein immer intelligenteres Polizeimanagement.

Strafverfolgungsbehörden, die Axon Fleet 3 nutzen, profitieren vom Cradlepoint NetCloud Service, der Cloud-basiertes Management, unternehmensgerechte Netzwerke, CJIS-konforme Sicherheit und branchenführende LTE-Mobilfunktechnologie mit zertifizierter landesweiter Unterstützung für öffentliche Sicherheitsnetzwerke bietet. Cradlepoint bietet Upgrade-Pfade zum Dual-Modem IBR1700 oder zu 5G mit dem R1900, die beide mit Fleet 3 verwendet werden können.

„Mehrwert für die heutige Strafverfolgung“

Jan Willeke, Area Director Central Europe bei Cradlepoint: „Die Integration der Cradlepoint-Lösung in das Fleet 3-Angebot von Axon ist ein Beweis für den Mehrwert, den unsere drahtlose Technologie der heutigen Strafverfolgung bietet. Cradlepoint hat sich voll und ganz der Bereitstellung sicherer und zuverlässiger LTE- und 5G-Lösungen verschrieben, die dazu beitragen, dass Ersthelfer und Mitarbeiter der öffentlichen Sicherheit sicherer und produktiver sind. Gemeinsam mit Axon verschieben wir die Grenzen der vernetzten Technologien und Anwendungen, die den Strafverfolgungsbehörden und den Gemeinden und Bürgern, denen sie dienen, zugutekommen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cradlepoint GmbH

Frau Marion Rieken

Elsa-Brändström-Straße 7

33602 Bielefeld

Deutschland

fon ..: +49 40 822 115 089

web ..: http://www.cradlepoint.com

email : marion.rieken@cradlepoint.com

Cradlepoint ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten 4G- und 5G-Wireless Network Edge Solutions. Die NetCloudPlattform und Mobilfunk-Router von Cradlepoint liefern einen durchgängigen, sicheren und softwaredefinierten Wireless WAN-Edge, um Menschen, Orte und Dinge überall zu verbinden. Mehr als 25.000 Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt, darunter viele Global-2000-Organisationen und Top-Behörden des öffentlichen Sektors, verlassen sich auf Cradlepoint, um geschäftskritische Standorte, Points of Commerce, Außendienstmitarbeiter, Fahrzeuge und IoT-Geräte jederzeit betriebsbereit und verfügbar zu halten. Cradlepoint wurde 2006 gegründet, 2020 von Ericsson übernommen und ist heute als eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb des Ericsson-Geschäftsbereichs Technologies and New Businesses tätig. Der Hauptsitz von Cradlepoint befindet sich in Boise, Idaho, USA. www.cradlepoint.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Web&Tech PR GmbH

Frau Jessica Schmidt

Friedenstraße 27

82178 Puchheim

fon ..: +49 89 2155 2278 – 3

email : cradlepoint@webandtech.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MPU Und Punkte