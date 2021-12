Die Goldproduktion ist ein weltweites Geschäft

Goldminen verschiedenster Art und Größe gibt es fast überall auf der Erde.

Einzig in der Antarktis sind keine Goldminenbetriebe zu finden. Das Land mit der größten Goldproduktion weltweit ist China, rund elf Prozent der globalen Goldproduktion werden hier aus dem Boden geholt. Die größten Goldressourcen sind allerdinge woanders beheimatet. Hier steht Australien an der Spitze. Es folgen Russland, Südafrika, die USA und an fünfter Stelle Indonesien. Die größten Goldproduzentenländer sind aktuell nach China, Russland, Australien, die USA, Kanada und Ghana in Westafrika. Am Ende der Liste der größten Produzentenländer befinden sich Schweden, Finnland und Neuseeland.

Goldminenaktien sind volatiler als physisches Gold. Allgemein gelten Juniorgesellschaften als riskanter als „Majors“. Und der Goldpreishebel kann für starke Kursschwankungen sorgen. Investoren sollten die Hebelwirkung kennen, da er die Entwicklung von Goldminenaktien deutlich beeinflusst. Geht der Goldpreis nach oben, profitieren die Goldminenaktien noch stärker, dies gilt aber auch umgekehrt. Deshalb sind die Aktien auch volatiler als das physische Gold. Dies lässt sich durch einen Vergleich von Goldpreis, HUI und XAU anschaulich darstellen. HUI (NYSE Arca Gold BUGS Index) und XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) sind als Indices gute Indikatoren für den Goldpreis. Beide Indices gibt es bereits seit 1979 beziehungsweise 1996.

Jedenfalls kann sich jeder Anleger entsprechend seiner Intension die passende Anlage aus dem Goldminenbereich heraussuchen. Einen näheren Blick wären etwa CanaGold oder OceanaGold wert.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=gFgkcwrLJHI – ist ein etablierter Goldproduzent mit Projekten in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland.

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=tzUuHGXG1Bg – freut sich über sehr gute Bohrergebnisse seiner New Polaris-Goldmine in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

