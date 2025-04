„Die Höllenwächter“ bei der Walpurgisnacht 2025 auf dem Hexentanzplatz in Thale

Die Höllenwächter live auf dem Hexentanzplatz Thale! Corinna als Hexe & Rene als Höllenwächter bringen am 30.04.2025 mystischen Grusel zur Walpurgisnacht. Gänsehaut garantiert!

Mystische Stimmung garantiert: „Die Höllenwächter“ bei der Walpurgisnacht 2025 auf dem Hexentanzplatz in Thale

Walking Act mit Gänsehaut-Garantie: Corinna als geheimnisvolle Hexe und Rene als furchteinflößender Höllenwächter live beim Kult-Spektakel im Harz

Thale, April 2025 – Wenn am 30. April 2025 der legendäre Hexentanzplatz in Thale zum Schauplatz der Walpurgisnacht wird, darf eines nicht fehlen: *Die Höllenwächter*. Mit ihrem eindrucksvollen Walking Act sorgen Corinna und Rene für eine düstere, faszinierende Atmosphäre – ganz im Zeichen uralter Mythen, magischer Bräuche und dem besonderen Zauber des Harzes.

Corinna verkörpert eine mystische Hexe, die mit geheimnisvollen Ritualen, intensiver Präsenz und einer schwarzen Gewandung das Publikum in ihren Bann zieht. An ihrer Seite: Rene als imposanter Höllenwächter – ein furchteinflößender Begleiter, der wirkt, als sei er direkt aus der Unterwelt emporgestiegen. Gemeinsam erschaffen sie eine lebendige, interaktive Inszenierung, die Besucher tief in die Welt der Legenden und Sagen eintauchen lässt.

„Der Hexentanzplatz in Thale ist für uns ein magischer Ort – genau der richtige Rahmen, um die dunkle Seite der Walpurgisnacht zum Leben zu erwecken“, sagt Corinna von den Höllenwächtern. „Wir freuen uns auf Gänsehautmomente mit dem Publikum.“

Die Gäste erwartet eine packende Mischung aus Schauspiel, Gruselflair und Mittelalterromantik – ein Höhepunkt für große und kleine Hexenfans, düstere Gestalten und Neugierige, die den Frühling auf ganz besondere Weise begrüßen wollen.

Verpassen Sie nicht das mystische Spektakel mit den Höllenwächtern – live auf dem Hexentanzplatz!

Veranstaltung: Walpurgisnacht Hexentanzplatz 2025

Datum: Mittwoch, 30. April 2025

Ort: Hexentanzplatz, Thale (Harz)

Walking Act: Die Höllenwächter – Corinna & Rene

Einlass: ab 17:00 Uhr

Auftrittszeiten: ab 15:00 Uhr in Thale

Kontakt & weitere Infos:

– Website: https://www.die-hoellenwaechter.de

– E-Mail: kontakt@die-hoellenwaechter.de

– Facebook: https://www.facebook.com/die.hoellenwaechter

– Instagram: https:/instagram.com/die.hoellenwaechter

– TikTok: https://www.tiktok.com/@die.hoellenwaechter

– YouTube: https:/youtube.com/@die.hoellenwaechter

