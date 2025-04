Düstere Magie beim Mittelalterspektakel auf der Neuenburg: „Die Höllenwächter“ live am 3. Mai 2025

Die Höllenwächter am 3.5.2025 live beim Mittelalterspektakel auf der Neuenburg! Corinna in schwarzer Gestalt & Rene als Höllenwächter sorgen für düstere Magie. Nur am Samstag – nicht verpassen!

Walking Act zwischen Legenden und Lagerfeuern – Corinna & Rene als „Die Höllenwächter“ bringen mystische Atmosphäre ins Mittelaltertreiben

Freyburg, April 2025 – Wenn am 3. und 4. Mai 2025 die ehrwürdigen Mauern der Neuenburg bei Freyburg zum Schauplatz eines farbenprächtigen Mittelalterspektakels werden, darf ein besonderes Highlight nicht fehlen: Die Höllenwächter. Am Samstag, den 3. Mai, durchstreifen Corinna & Rene als schaurig-schöne Walking Acts das Festgelände – bereit, das Publikum mit düsterer Mystik und lebendiger Inszenierung in die Welt von Sagen, Magie und mittelalterlicher Fantasie zu entführen.

Corinna erscheint in einer geheimnisvollen, schwarzen Gestalt, die wie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Ihr zur Seite: Rene als imposanter Höllenwächter, der mit seiner bedrohlichen Erscheinung die Besucher gleichermaßen in Ehrfurcht und Faszination versetzt.

„Die Neuenburg ist der perfekte Ort für unser Spiel zwischen Licht und Schatten – wir lieben es, Geschichte mit Gänsehaut zu verbinden“, sagt Corinna von Die Höllenwächter.

Der Veranstalter Sündenfrei sorgt an diesem Wochenende für ein vollgepacktes Programm mit Gauklern, Musikanten, Rittern, Marktständen und mittelalterlichen Genüssen. Die Höllenwächter sind am Samstag einer der Höhepunkte des Tagesprogramms – eine perfekte Ergänzung für alle, die das Außergewöhnliche suchen.

Veranstaltung: Mittelalterspektakel auf der Neuenburg

Datum: 3. & 4. Mai 2025

Ort: Neuenburg bei Freyburg (Unstrut)

Walking Act: Die Höllenwächter – nur am Samstag, 3. Mai 2025

Veranstalter: Sündenfrei

Einlass: ab 11:00 Uhr

Kontakt & weitere Infos:

Website: www.die-hoellenwaechter.de

E-Mail: kontakt@die-hoellenwaechter.de

Facebook: facebook.com/hoellenwaechter

Instagram: instagram.com/die_hoellenwaechter

TikTok: tiktok.com/@die_hoellenwaechter

? YouTube: youtube.com/@die_hoellenwaechter

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Höllenwächter

Herr Rene Tamm

Elsa-Brändström-Str. 103

06130 Halle

Deutschland

fon ..: 017647398385

web ..: https://www.die-hoellenwaechter.de

email : kontakt@die-hoellenwaechter.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Die Höllenwächter

Herr Rene Tamm

Elsa-Brändström-Str. 103

06130 Halle

fon ..: 017647398385

web ..: https://www.die-hoellenwaechter.de

email : kontakt@die-hoellenwaechter.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kommunikationstraining im Unternehmen: Schlüssel für erfolgreiche Zusammenarbeit Gewürgt, geschlagen, Kopf abgerissen: ANINOVA deckt massive Tierquälerei in Luna-Suppenhuhn Schlachthof auf