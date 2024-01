Die Hopfen und mehr GmbH: Zuverlässiger Partner für Hobbybrauer und Brauereien

Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen für die Bierherstellung hat die Hopfen und mehr dazu veranlasst, ihr Produktangebot zu erweitern und auch Brauereien in den Fokus zu nehmen.

Die Hopfen und mehr GmbH, ein führender Anbieter von hochwertigen Brauutensilien, gibt stolz bekannt, dass sie nicht nur Hobbybrauer, sondern auch Brauereien mit ihrem umfassenden Sortiment an Hopfen, Malz und Hefe bedient. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Packungsgrößen an, darunter 5 kg Hopfen, 25 kg Malzsäcke und 500 g Packungen Hefe, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen für die Bierherstellung hat die Hopfen und mehr GmbH dazu veranlasst, ihr Produktangebot zu erweitern und gezielt auch Brauereien in den Fokus zu nehmen. Mit ihrem umfangreichen Sortiment an Hopfen, Malz und Hefe in verschiedenen Packungsgrößen ermöglicht das Unternehmen Brauereien, flexibel auf ihre individuellen Anforderungen einzugehen und hochqualitative Zutaten in der gewünschten Menge zu beziehen.

Hobbybrauer, die bereits mit der Hopfen und mehr GmbH vertraut sind, schätzen die Qualität der Produkte sowie den exzellenten Kundenservice. Dieser hohe Standard wird nun auch Brauereien zugänglich gemacht, um deren Bedarf an erstklassigen Rohstoffen für die Bierherstellung zu decken.

Die Hopfen und mehr GmbH verfolgt das Ziel, nicht nur Produkte von höchster Qualität anzubieten, sondern auch einen kundenorientierten Service zu gewährleisten. Die Möglichkeit, Hopfen in 5 kg Einheiten, Malz in 25 kg Säcken und Hefe in 500 g Packungen zu beziehen, erleichtert Brauereien die präzise Planung ihrer Produktion und ermöglicht eine flexible Anpassung an Marktanforderungen.

„Wir freuen uns, unser Sortiment auch für Brauereien zugänglich zu machen und somit einen Beitrag zur Qualität und Vielfalt der Bierproduktion zu leisten“, sagte Christian Herkommer, Geschäftsführer der Hopfen und mehr GmbH. „Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Brauutensilien, kombiniert mit einem ausgeprägten Serviceverständnis, positioniert uns als zuverlässigen Partner für alle, die hochwertige Zutaten für ihre Bierkreationen suchen.“

Die Hopfen und mehr GmbH lädt alle Interessierten ein, ihr erweitertes Sortiment zu erkunden und von den hochwertigen Brauutensilien in passenden Packungsgrößen zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hobbybrauerversand.de oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam direkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hopfen und mehr GmbH

Herr Christian Herkommer

Hüttenseestr. 40

88099 Neukirch

Deutschland

fon ..: 07528/96990-10

fax ..: 07528/96990-20

web ..: https://www.hobbybrauerversand.de

email : info@hopfen-und-mehr.de

Über die Hopfen und mehr GmbH:

Die Hopfen und mehr GmbH ist ein renommierter Anbieter von qualitativ hochwertigen Brauutensilien. Mit einem breiten Sortiment an Hopfen, Malz und Hefe bedient das Unternehmen sowohl Hobbybrauer als auch Brauereien und zeichnet sich durch exzellente Produkte und kundenorientierten Service aus.

Pressekontakt:

Hopfen und mehr GmbH

Herr Christian Herkommer

Hüttenseestr. 40

88099 Neukirch

fon ..: 07528/96990-10

email : info@hopfen-und-mehr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold und Silber sind immer eine gute Option Hopfen und mehr GmbH erweitert Portfolio: Fulfillment-Dienstleistungen jetzt auch für externe Interessenten