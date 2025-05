Die KI, die deine Abende rettet – nicht deine Hausaufgaben macht.

Künstliche Intelligenz für mehr Lebensfreude: Die App findout – GOOD TIMES liefert Hamburger:innen persönliche Tipps für Events und Gastro – basierend auf Gefühl, Ort und Zeit.

Mit findout – GOOD TIMES wird Hamburgs Freizeit ein wenig persönlicher, spontaner und smarter.

Hamburg, 21. Mai 2025 –

Hamburg bekommt jetzt seine eigene KI für das echte Leben: Die App findout – GOOD TIMES bringt mit „GOOD TIMES inside“ ein einzigartiges Feature auf den Markt, das mit Künstlicher Intelligenz individuelle Freizeit- und Gastro-Tipps liefert – lokal, persönlich, inspirierend. Schluss mit langen Listen, endlosem Suchen oder generischen Vorschlägen: Ab sofort empfiehlt die App ganz gezielt, was wirklich zu deiner Stimmung und deinem Abend passt.

FÜR USER: SPONTAN, PERSÖNLICH, INSPIRIEREND

Wer kennt das nicht? Es gibt tausend Möglichkeiten, aber nichts fühlt sich richtig an. Die Lösung: findout – GOOD TIMES.

Die App fragt, wie du dich fühlst, wo du bist und wann du Zeit hast. Daraus generiert die KI nach wenigen Klicks bis zu fünf individuelle Vorschläge – ausschließlich aus dem Angebot von registrierten Veranstaltern und Gastronomen in Hamburg.

Ob Konzert, Ausstellung, neue Bar oder Afterwork-Highlight: findout inspiriert, überrascht und sorgt dafür, dass dein Abend wirklich besonders wird.

FÜR VERANSTALTER & GASTRONOMEN: MEHR SICHTBARKEIT, NEUE GÄSTE

Auch für Hamburgs Gastronomie- und Eventbranche eröffnet findout – GOOD TIMES neue Möglichkeiten:

Mit einem kostenlosen Eintrag können Veranstalter:innen und Gastronom:innen ihr Angebot gezielt an Hamburger:innen bringen – direkt aufs Smartphone, genau dann, wenn potenzielle Gäste auf der Suche nach neuen Erlebnissen sind.

Ob regelmäßige Events, einmalige Specials oder einfach mehr Sichtbarkeit: Die App macht es möglich, neue Zielgruppen zu erreichen – digital, persönlich, effektiv.

DIE TECHNOLOGIE DAHINTER: KI TRIFFT AUF LOKALE COMMUNITY

Im Kern von findout – GOOD TIMES arbeitet eine moderne KI, die auf Large Language Models (LLMs) basiert und Einträge von registrierten Hamburger Veranstalter:innen und Gastronom:innen berücksichtigt.

Die Vorschläge sind deshalb immer lokal, aktuell und genau auf die Bedürfnisse der User abgestimmt. Und falls mal kein Treffer dabei ist: Kein Problem: das System lernt mit jedem Tag und wächst mit jeder neuen Location oder Veranstaltung.

JETZT MITMACHEN – FÜR USER UND PARTNER

User:innen:

App kostenlos laden, ausprobieren und entdecken, was Hamburg heute zu bieten hat:

Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/findout-good-times/id1500785100

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapicfy

Veranstalter & Gastronomen:

Jetzt auf www.findout-app.com kostenlos registrieren, Profil anlegen und neue Gäste gewinnen. Einfacher war’s noch nie!

Über findout – GOOD TIMES inside

findout – GOOD TIMES ist die Hamburger App für persönliche Freizeit- und Gastro-Tipps, echte Community-Momente und smarte Inspiration. Mit „GOOD TIMES inside“ setzt die App auf Künstliche Intelligenz, um die besten Erlebnisse für jede Stimmung zu finden – lokal, persönlich, relevant.

Pressekontakt:

Bernd Stender

findout – GOOD TIMES

E-Mail: friends@findout-app.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tapicfy GmbH&Co.KG

Bernd Stender

Serrahnstraße 3

21029 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 22 63 03 380

web ..: https://findout-app.com/

email : bs@tapicfy.com

Die tapicfy GmbH & Co. KG wurde 2020 in Hamburg gegründet und entwickelt innovative,

praxisnahe Lösungen in den Bereichen App-Entwicklung, Marketing-Kommunikation und Künstliche

Intelligenz.

Unter dem Dach von tapicfy stehen heute drei starke Marken, die Unternehmen und

Menschen digital erfolgreich machen:

1. findout – GOOD TIMES

findout – GOOD TIMES ist die Freizeit-App für echte Entdecker:innen, die mehr aus ihrer Stadt machen wollen – spontan, persönlich und immer passend zur Stimmung. Mithilfe moderner KI-Technologie liefert die App maßgeschneiderte Empfehlungen für Events, Gastronomie und besondere Erlebnisse – einfach, inspirierend und lokal.

Web: https://findout-app.com/

2. bestCOMMUNICATION – Marketing, das verbindet

bestCOMMUNICATION steht seit über 25 Jahren für kreative, wirkungsvolle Marketing-Komplettlösungen und gehört seit 2023 zur tapicfy GmbH&Co.KG. Unsere Stärke? Wir sind keine Spezialisten! Statt uns auf einen Bereich zu beschränken, bieten wir das ganze Spektrum aus einer Hand: Strategie, Markenworkshops, Text, Grafik, Film, POS-Aktionen, digitale Businessportale, Apps, E-Learning, Vertriebslösungen und mehr – maßgeschneidert auf Ihre Ziele.

Web: https://www.best-communication.de

3. DIALOG UX – KI, die versteht

DIALOG UX ist die Plattform für intelligente, dialogbasierte User Experience. Wir entwickeln KI-gestützte Chatbots und smarte Suchsysteme, die Websites, Portale und Kundenservices in echte Erlebnisräume verwandeln – für Unternehmen, Städte, Gastronomie und viele weitere Branchen.

Web: https://www.dialog-ux.de

Unsere Mission: Wir schaffen digitale Produkte und Lösungen, die Menschen, Marken und Technologie sinnvoll verbinden – immer mit dem Ziel, echte Erlebnisse, effiziente Prozesse und nachhaltige Innovation zu ermöglichen.

Kontakt:

tapicfy GmbH & Co. KG

E-Mail: bs@tapicfy.com

Sitz: Hamburg

Gründung: 2020

Geschäftsführer: Bernd Stender

Weitere Informationen:

findout – GOOD TIMES: https://findout-app.com/

bestCOMMUNICATION: https://www.best-communication.de

DIALOG UX: https://www.dialog-ux.de

