Dieser KI-Chatbot aus dem Westerwald macht deine Konkurrenz sprachlos

JKM1 aus dem Westerwald launcht den ExtendedBot – einen anpassbaren KI-Chatbot mit Spracherkennung, Emotionserfassung und Bildanalyse für Web, Terminals und digitalen Kundenservice.

Asbach/Westerwald – 15. Mai 2025. Schluss mit langweiligen Standard-Chatbots! Das kleine, innovative Entwicklungsstudio JKM1 aus Asbach revolutioniert den Markt mit dem brandneuen ExtendedBot – einem individuell konfigurierbaren KI-Chatbot, der vollständig auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist.

Ob als interaktives Self-Service-Terminal für Kunden und Mitarbeiter, cleverer Chat-Assistent auf Websites oder als smarter Helfer an Kiosk-Terminals: Der ExtendedBot lässt sich nicht nur nahtlos in bestehende Systeme integrieren, sondern begeistert auch mit einer Benutzeroberfläche, die exakt an das Corporate Design angepasst wird.

„Wir wollten eine KI erschaffen, die nicht nur gut klingt, sondern tatsächlich etwas verändert. Individuell trainierbar, flexibel und besonders benutzerfreundlich – perfekt für alle, die mehr wollen als Standardlösungen von der Stange“, erklärt Jan Krause, Gründer von JKM1.

Unternehmen profitieren nicht nur von tiefgreifenden Analysen und maßgeschneiderten Funktionen, sondern können ihren ExtendedBot auch schnell und unkompliziert einsetzen – natürlich komplett DSGVO-konform und in über 50 Sprachen. Damit setzt der ExtendedBot neue Maßstäbe im Bereich intelligenter Automatisierung und Kundenkommunikation.

Ein besonderes Merkmal des ExtendedBots ist seine technische Vielseitigkeit: Er unterstützt Audioausgabe, Spracherkennung sowie Bilderkennung – inklusive der Analyse von Textinhalten in eingescannten oder verpixelten Dokumenten. Auch Emotionen kann der Bot anhand von Sprache oder Texteingaben erfassen und entsprechend reagieren. Diese Funktionen ermöglichen eine intuitive und barrierearme Bedienung – nicht nur im Web, sondern auch am Terminal oder auf mobilen Geräten. Der Einsatz ist branchenübergreifend möglich: vom Einzelhandel über Gastronomie und Gesundheitswesen bis hin zu Industrie, Bildung oder öffentlicher Verwaltung.

Weitere Informationen:

https://www.jkm.one

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JKM1

Herr Jan Krause

Auf der Heide 18

53567 Asbach

Deutschland

fon ..: 02683 9665464

web ..: https://www.jkm.one

email : presse@jkm.one

Wir sind JKM1 – ein kleines, wild entschlossenes Entwickler Team aus dem Westerwald. Bei uns bekommst du smarte Webanwendungen mit Köpfchen, Gefühl und einer Prise rheinischer Bodenständigkeit. Ob cleverer KI-Bot, automatisierte Prozesse oder einfach ein Tool, das dir den Alltag leichter macht – wir entwickeln das, was wirklich läuft. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du brauchst: Wir beraten dich ehrlich, direkt und auf Augenhöhe. Unsere Lösungen richten sich an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die lieber handeln statt reden – genau wie wir.

