Sommerakademie 2025: Führung und Management im Wandel

Sommerakademie für Führungskräfte, Kommunalverantwortliche, Bürgermeister:innen, Politiker:innen und Personalverantwortliche

Unter dem Motto „Führung und Management im Wandel“ lädt das Kommunale Bildungswerk e.V. zur exklusiven Sommerakademie ein, die vom 28. Juli bis 01. August 2025 im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin stattfindet.

Die Sommerakademie richtet sich an Führungskräfte, Kommunalverantwortliche, Bürgermeister:innen, Politiker:innen und Personaler:innen. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, an Workshops zu relevanten Aspekten der digitalen Transformation in der Verwaltung sowie zu zukunftsbezogenen Herausforderungen von Führung und Management teilzunehmen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragestellungen mit Expert:innen zu klären, sich mit anderen Fachleuten auszutauschen und ihre Kompetenzen gezielt zu erweitern.

Ein sommerliches Rahmenprogramm lädt nach jedem Workshoptag zum entspannten Networking ein. Die malerische Umgebung des Berliner Weißen Sees bietet zudem Raum für aktive Übungssequenzen an frischer Luft. Alle Rahmenprogramme sind im Preis inbegriffen.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmenden ist ebenfalls gesorgt: Eine kostenfreie Mittagsversorgung mit frisch zubereiteten Mahlzeiten stellt sicher, dass sich die Teilnehmenden voll und ganz auf ihr Lernerlebnis konzentrieren können.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.kbw.de/aktuelles/sommerakademie

