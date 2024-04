Sommerakademie 2024

Führung und Management im Wandel

Vom 22. bis zum 26. Juli 2024 bietet das Kommunale Bildungswerk e.V. eine einzigartige Gelegenheit für Führungskräfte, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Rahmen der Sommerakademie zu erweitern. Unter dem Titel „Führung und Management im Wandel“ werden Expert:innen und Teilnehmende zusammenkommen, um die aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich der Team-und Unternehmensführung zu diskutieren.

Die Sommerakademie richtet sich an Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die ihre Fähigkeiten in den Bereichen Führungskompetenzen, Stressmanagement, Künstliche Intelligenz (KI), Compliance, Digitalisierung und Personalwesen weiterentwickeln möchten. Die Akademie bietet eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und praktischen Lösungsansätzen, um den Herausforderungen einer sich ständig verändernden Geschäftswelt erfolgreich zu begegnen. Die Workshops und Spezialseminare werden von erstklassigen Fachleuten und Praktiker:innen geleitet, die über umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse in ihren jeweiligen Bereichen verfügen. Die Teilnehmenden können von praxisnahen Fallstudien, interaktiven Diskussionen und praktischen Übungen profitieren, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu vertiefen und sofort in ihre berufliche Praxis umzusetzen.

Ein zentrales Merkmal der Sommerakademie ist das tägliche Rahmenprogramm, das den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und neue Perspektiven zu gewinnen. Neben den hochkarätigen Workshops und Spezialseminaren können die Teilnehmenden an verschiedenen Networking-Veranstaltungen und informellen Gesprächsrunden teilnehmen, um ihr berufliches Netzwerk zu erweitern und von den Erfahrungen anderer Führungskräfte zu profitieren.

Die Anmeldung zur Sommerakademie 2024 ist ab sofort über den bereitgestellten Link möglich. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die Plätze schnell vergeben werden.

Die Sommerakademie des Kommunalen Bildungswerks verspricht eine inspirierende und bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmenden. Wir laden alle Führungskräfte herzlich ein, sich anzumelden und an diesem einzigartigen Bildungsevent teilzunehmen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website unter: Sommerakademie 2024 – Führung und Management im Wandel (kbw.de)

Kommunales Bildungswerk e. V. ist seit 2020 Betreiber des Bildungs- und Kulturzentrums Peter Edel. Als gemeinnütziger Verein steht das Institut seit über 30 Jahren für Kompetenz in beruflicher Fort- und Weiterbildung. Das Bildungsangebot ist systematisch an den Bildungsbedarfen der öffentlichen Verwaltung ausgerichtet, spricht darüber hinaus auch Unternehmen, NGOs sowie private Bildungsinteressierte an. Mit knapp 2.500 Bildungsangeboten in Form von Seminaren, Webinaren/Online-Schulungen, Tagungen und Inhouse-Qualifizierungen erreicht das KBW jährlich ca. 55.000 Weiterbildungsteilnehmer:innen.

Das Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel, ehemals Kulturhaus Peter Edel, bietet seit 2020 moderne Räume für die berufliche Fort- und Weiterbildung und stärkt als neuer Kulturstandort im Bezirk Pankow das öffentliche Leben. Träger des Hauses ist der gemeinnützige Verein Kommunales Bildungswerk e. V., welcher die Sanierung und Restauration des teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles ab 2016 übernahm. Entstanden ist ein zertifizierter, nachhaltiger und prämierter Veranstaltungsort mit 1300m² für Seminare, Tagungen, Konferenzen und Kultur.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Straße 125

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302933500

web ..: http://www.kbw.de

email : info@kbw.de

Pressekontakt:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Straße 125

13088 Berlin

fon ..: 0302933501140

email : silke.aladag@kbw.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert.

