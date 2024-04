Young Leadership Barcamp in Berlin

Junge Führung in der öffentlichen Verwaltung – Inspirieren und Verbinden

Kommunales Bildungswerk e.V. veranstaltet das 1.Young Leadership Barcamp für junge Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung. Die Veranstaltung findet am 25. Juli 2024 von 9:00 bis 16:30 Uhr im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel im Rahmen der Sommerakademie in Berlin statt. Das 1. KBW Barcamp bringt sie zum Austausch zusammen und bietet die perfekte Plattform.

An diesem Tag diskutieren wir genau die Themen, die ambitionierte Aufsteiger:innen brennend interessieren und in ihrem Beruf erfolgreich machen. Das Beste daran: Die Teilnehmenden selbst vermitteln als Teilgeber:innen die Themen in verschiedenen Sessions, die für sie relevant sind, sie bestimmen die Agenda des Barcamps. Die Veranstaltung legt einen besonderen Fokus auf Diversität, Kommunikation und New Work. Diese Schwerpunkte sind von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Führung in der modernen öffentlichen Verwaltung und bieten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke und Anregungen für ihre tägliche Arbeit.

„Unser Ziel ist es, junge Führungskräfte zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu meistern“, sagt Ulrike Urbich, Geschäftsführerin des Kommunalen Bildungswerks e.V. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Teilnehmenden spannende Diskussionen zu führen und neue Perspektiven zu entdecken.“

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Webseite:

https://www.kbw.de/aktuelles/young-leadership-barcamp

Kommunales Bildungswerk e. V. ist seit 2020 Betreiber des Bildungs- und Kulturzentrums Peter Edel. Als gemeinnütziger Verein steht das Institut seit über 30 Jahren für Kompetenz in beruflicher Fort- und Weiterbildung. Das Bildungsangebot ist systematisch an den Bildungsbedarfen der öffentlichen Verwaltung ausgerichtet, spricht darüber hinaus auch Unternehmen, NGOs sowie private Bildungsinteressierte an. Mit knapp 2.500 Bildungsangeboten in Form von Seminaren, Webinaren/Online-Schulungen, Tagungen und Inhouse-Qualifizierungen erreicht das KBW jährlich ca. 55.000 Weiterbildungsteilnehmer:innen.

Das Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel, ehemals Kulturhaus Peter Edel, bietet seit 2020 moderne Räume für die berufliche Fort- und Weiterbildung und stärkt als neuer Kulturstandort im Bezirk Pankow das öffentliche Leben. Träger des Hauses ist der gemeinnützige Verein Kommunales Bildungswerk e. V., welcher die Sanierung und Restauration des teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles ab 2016 übernahm. Entstanden ist ein zertifizierter, nachhaltiger und prämierter Veranstaltungsort mit 1300m² für Seminare, Tagungen, Konferenzen und Kultur.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Straße 125

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302933500

web ..: http://www.kbw.de

email : info@kbw.de

