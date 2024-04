XORTX gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im Frühling 2024 bekannt

Calgary (Alberta) – 8. April 2024 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANUA WKN: A3UNZ), ein klinisches Pharmaunternehmen im späten Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, gibt bekannt, dass CEO Dr. Allen Davidoff im Frühling 2024 an den folgenden Investoren- und Biowissenschaftskonferenzen teilnehmen wird:

– LD Micro Invitational XIV in New York, 8.-9. April

Das Management wird am 9. April um 14 Uhr ET (20:00 Uhr CET) ein Unternehmensupdate bereitstellen und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Link zur Registrierung:

– Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Healthcare Equity Conference, 17.-18. April

Das Management wird eine virtuelle Präsentation halten und für virtuelle persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Link zur Registrierung:

– CEM Scottsdale Capital Event in Scottsdale, 19.-21. April

Das Management wird ein Unternehmensupdate bereitstellen und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Link zur Registrierung:

– BIO International Convention in San Diego, 3.-6. Juni

Das Management wird potenziellen Investoren und Partnern in persönlichen Gesprächen Präsentationen bereitstellen.

Weitere Informationen darüber, wie die Webcast-Präsentationen angehört werden können, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es LHA Investor Relations für eine Gebühr in Höhe von 15.000 USD pro Monat mit Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt hat. Das Abkommen mit LHA Investor Relations weist eine Laufzeit von sechs Monaten auf, kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden und kann von XORTX unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Kim Golodetz, LHA Investor Relations

kgolodetz@lhai.com

+1 212 838 3777

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

