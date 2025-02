Die Klangwelten von Hans Zimmer: Eine neue Werkbiografie enthüllt faszinierende Einblicke

Ab sofort erhältlich

Hans Zimmer, geboren 1957 in Frankfurt am Main, zählt zu den bedeutendsten Hollywood-Komponisten unserer Zeit. Seine außergewöhnliche Karriere wurde mit zwei Oscars gekrönt: für Der König der Löwen (1995) und Dune (2022). Mit seinen Soundtracks zu Welterfolgen wie Gladiator, Fluch der Karibik und zahlreichen weiteren Blockbustern hat er eine unverwechselbare Mischung aus musikalischen Einflüssen verschiedener Epochen und Kulturen geschaffen, die ihn zu einer lebenden Ikone der Film- und Musikwelt gemacht haben. Laut Semmel Concerts Entertainment hat Hans Zimmer Musik für mehr als 500 Projekte in unterschiedlichen Mediengenres komponiert, die zusammen weltweit über 28 Milliarden Dollar eingespielt haben (Stand: 2024).

Diese umfassende Werkbiografie, packend und authentisch erzählt, wirft einen einzigartigen Blick auf Hans Zimmers Leben und Schaffen. Kurze, prägnante Erinnerungsinterviews des Komponisten sowie prominenter Wegbegleiter gewähren persönliche Einblicke. Ergänzt durch Rezensionen, Kommentare und detaillierte Analysen einzelner Soundtracks sowie Archivrecherchen entsteht ein faszinierendes Porträt seines künstlerischen Wirkens.

Über den Autor:

Andreas Mäckler, geboren 1958, zählt zu den erfolgreichsten Biografen im deutschsprachigen Raum.

Publikationen unter anderem:

– „Malerei muss sein wie Rockmusik“ – Gottfried Helnwein im Gespräch mit Andreas Mäckler (Verlag C. H. Beck, 1992)

– Rudi Gutendorf: Mit dem Fußball um die Welt – Ein abenteuerliches Leben. Aufgezeichnet von Andreas Mäckler und Heinz Zimmermann (Werkstatt Verlag, 2002, 2. Aufl. 2003)

– Skandal! Die autorisierte Bandbiografie der Spider Murphy Gang (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2017; aktualisierte Neuauflage 2024)

Bibliografische Information:

Autor: Andreas Mäckler

Titel: Hans Zimmer – Werkbiografische Betrachtungen

409 Seiten, Verlag des Biogaphiezentrums 2025

Preis: EUR 24,80

Weitere Informationen unter: https://www.biographiezentrum.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag des Biographiezentrums

Frau Farida Götz

Jahnstraße 41

86916 Kaufering

Deutschland

fon ..: 081 91 / 33 19 725

web ..: https://www.biographiezentrum.de/

email : info@biographiezentrum.de

.

Pressekontakt:

Verlag des Biographiezentrums

Frau Farida Götz

Jahnstraße 41

86916 Kaufering

fon ..: 081 91 / 33 19 725

web ..: https://www.biographiezentrum.de/

email : info@biographiezentrum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zurück in Seelow: bbw Akademie bietet neue Bildungsangebote für die Region Moodmusic GmbH: Brillanter Klang trifft innovative Digital Signage Lösungen