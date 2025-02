Zurück in Seelow: bbw Akademie bietet neue Bildungsangebote für die Region

bbw Bildungszentrum Seelow: Neue Chancen für Arbeitssuchende & Unternehmen! Maßgeschneiderte Weiterbildungen, Umschulungen & AVGS-Coachings – jetzt beraten lassen & beruflich durchstarten!

Seelow bekommt einen starken Bildungspartner zurück! Die bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH eröffnet erneut im Fichtenweg 4 ihr Bildungszentrum in Seelow – mit einem erweiterten Angebot für Arbeitsuchende, Berufstätige und Unternehmen. In direkter Nachbarschaft zur Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Seelow bietet das bbw Bildungszentrum praxisnahe Umschulungen, Weiterbildungen und AVGS-Coachings, die gezielt auf den regionalen Arbeitsmarkt abgestimmt sind.

„Seelow braucht ein starkes Weiterbildungsangebot, und wir sind stolz darauf, mit unserem neuen Standort genau diese Lücke zu schließen“, erklärt Dirk Radtke, Geschäftsführer der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH. „Unser Ziel ist es, Menschen in jeder Lebenslage zu fördern – egal, ob sie sich beruflich neu orientieren, Sprachkenntnisse verbessern oder durch eine Umschulung ihre Karrierechancen steigern wollen.“

Breites Bildungsangebot mit direkter Jobperspektive – Mit einem modernen Schulungskonzept unterstützt das bbw Bildungszentrum Seelow Menschen, die den nächsten Karriereschritt machen möchten. Das Angebot umfasst kaufmännische Schulungen, IT-Weiterbildungen, AVGS-Coachings, Sprachkurse mit TELC-Abschluss und Umschulungen mit Bildungsgutschein. Besonders profitieren Arbeitsuchende von der engen Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter.

„Unsere Nähe zur Agentur für Arbeit und zum Jobcenter bedeutet für die Teilnehmenden kurze Wege und schnelle Unterstützung“, betont Silke Nuhn-Roesler, Standortverantwortliche des bbw Bildungszentrums Seelow. „So können wir Bildungsangebote genau auf den Bedarf des Marktes zuschneiden und eine optimale Förderung sicherstellen.“

Direkt am Puls des Arbeitsmarktes – Unterstützung für Unternehmen

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region macht gezielte Weiterbildung wichtiger denn je. Viele Unternehmen suchen Fachkräfte, doch es fehlt oft an qualifiziertem Personal. Hier setzt das bbw Bildungszentrum an: Durch praxisnahe Schulungen und enge Kooperationen mit Arbeitgebern steigen die Jobchancen der Absolventen erheblich.

Neben den Angeboten für Einzelpersonen steht das bbw Bildungszentrum Seelow auch als Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren oder zukünftige Fachkräfte ausbilden möchten, finden hier ein umfangreiches Portfolio an maßgeschneiderten Qualifizierungen. Dazu zählen unter anderem Job- und Azubi-Berufssprachkurse, die gezielt auf die sprachlichen Anforderungen in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereiten.

Darüber hinaus erstellt das bbw Bildungszentrum individuelle Bildungskonzepte für Unternehmen in der Region, um passgenaue Lösungen für die spezifischen Anforderungen der Betriebe zu entwickeln. Zusätzlich beraten wir umfassend zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, um Unternehmen die bestmögliche Unterstützung bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden zu bieten.

„Wir sind Ihr Problemlöser bei individuellen Herausforderungen im Bereich der Mitarbeiterqualifikation. Egal, ob es um betriebliche Weiterbildung, Sprachförderung oder Fachkräfteentwicklung geht – wir erarbeiten mit Ihnen die passende Lösung“, so Silke Nuhn-Roesler.

Jetzt informieren und beruflich durchstarten!

Interessierte können sich ab sofort für eine persönliche Beratung anmelden. Das bbw Bildungszentrum Seelow lädt alle ein, sich über geförderte Weiterbildungen, Umschulungen und individuelle Coachings zu informieren.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

Näheres über die bbw Gruppe im Internet:

www.bbw-gruppe.de, www.bbw-hochschule.de, www.bbw-weiterbildung.de und www.bbw-berufliche-schulen.de + Facebook, Twitter, YouTube, Instagram



